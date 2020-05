Tohle nikdo nezažil. Otevírají kina, první hit po karanténě s Trojanem bude v červnu

Přípravu státního rozpočtu na příští rok vláda dnes upravila. Přijala návrh zákona, podle kterého konečný návrh o státním rozpočtu na rok 2021 bude vládě ke schválení předložen koncem září a Poslanecké sněmovně do konce října. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Podle dosavadních rozpočtových pravidel by vláda měla finální verzi návrhu rozpočtu dostat do konce srpna a Sněmovna do konce září.

"Úprava rozpočtového procesu na rok 2021 proto počítá s tím, že intenzivní příprava konkrétní podoby zákona o státním rozpočtu bude zahájena poté, co ministerstvo financí 10. srpna zaktualizuje makroekonomickou predikci a predikci příjmů. Pro řádný průběh následujících kroků a zajištění dostatečného prostoru pro jednotlivé kapitoly, bude harmonogram prací posunut o jeden měsíc," uvedlo ministerstvo.