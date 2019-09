Čekání skončilo. Scorsese po 10 letech uvedl gangsterku s De Nirem a Pescim

Přes tři hodiny trvá očekávaný snímek režiséra Martina Scorseseho nazvaný The Irishman, který měl včera po letech příprav světovou premiéru na Newyorském filmovém festivalu.

Robert De Niro díky digitálním efektům omládl o desítky let. | Foto: Netflix

Jak píše agentura AP, angažmá herců Roberta De Nira a Joea Pesciho může vyvolat zdání, že jde o další gangsterku v duchu Mafiánů nebo Casina, které režisér natočil v 90. letech minulého století. Podle AP je ale The Irishman hloubavější a méně třpytivý. Především se zamýšlí nad smrtelností, násilím a tím, kdo má v Americe moc. Díky digitálním efektům postavy hrané De Nirem, Pescim i Al Pacinem na plátně digitálně omládly.

Snímek, který se Scorsese snažil natočit zhruba deset let, patří k nejočekávanějším titulům roku a také jeho včerejší premiéra v Lincolnově centru měla mimořádný ohlas. Spokojeni jsou i první recenzenti.

Podle časopisu Variety je film "majestátním eposem o mafii, jemuž v žilách koluje ledová krev" a který "chladným, ale fascinujícím způsobem okouzlí diváka". Scorsese navazuje na to nejlepší ze svých gangsterek, zároveň se ale neopakuje, vytyčuje si nové cíle. "Vypráví o závisti, násilí, ambici, politice, korupci," vypočítává Variety.

Podle něj hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco ve filmu Mafáni z roku 1990 režisér sice autenticky zachytil poměry v podsvětí a zároveň diváky vyzýval, aby se vyžívali v jejich sledování, nový film nevytváří žádné iluze. Naplno ukazuje, co spolupráce s mafií obnáší a jakou si vybírá daň.

Magazín Hollywood Reporter kritizuje dlouhou stopáž a všímá si absence "elektrizující ženské energie", kterou dřívějším Scorseseho filmům dodávaly herečky Sharon Stoneová nebo Lorraine Braccová. Přesto list konstatuje, že The Irishman je "rozsáhlou ságou o zločineckém podsvětí, která je chvílemi drsná, jindy zábavná a vysoce nostalgická".

New York Times napsaly, že Martin Scorsese natočil "dárek pro všechny cinefily", "momumentální, elegický příběh o násilí, zradě, paměti a ztrátě". Podle kritika je film "dlouhý jako Dostojevského nebo Dreiserův román a temný jako Rembrandtův obraz".

2:34 Češi film The Irishman uvidí na Netflixu od 27. listopadu. | Video: Netflix

The Irishman rovněž představuje jednu z největších filmových investic placené videotéky Netflix. Ta za snímek, který jiná studia odmítla financovat, zaplatila 159 milionů dolarů, v přepočtu 3,7 miliardy korun.

Scorsese na včerejší debatě newyorského festivalu potvrdil, že Netflix byl jediný, kdo si troufl zariskovat. "Roky se nám nedařilo získat peníze. Byl to drahý experiment, ale šéf obsahu Netflixu Ted Sarandos a vůbec všichni v té firmě řekli, že do toho půjdou," líčí Scorsese.

Sám dílo považuje za "zajímavý hybrid" určený kinům i domácím obrazovkám. Vybrané americké biografy začnou The Irishmana promítat 1. listopadu, na Netflixu se ocitne 27. listopadu. "Všichni teď zažíváme neobyčejnou dobu změn," říká Scorsese o současném filmovém průmyslu. "Ale když si tohle odmyslíme, já a Bob De Niro jsme měli pocit, že tuhle věc musíme natočit už sami kvůli sobě."

Snímek vychází z knihy Charlese Brandta, kterou vloni v českém překladu pod názvem Irčan vydalo nakladatelství Leda. Vypráví o veteránovi z druhé světové války, vysoce postaveném odboráři a nájemném vrahovi Franku Sheeranovi, který se těsně před smrtí přiznal, že roku 1975 zavraždil známého odborového předáka Jimmyho Hoffu.

Sheerana hraje Robert De Niro, Hoffu ztvárnil Al Pacino. Joe Pesci ztělesnil šéfa pennsylvánského mafiánského klanů Bufalinových, na jejichž rozkaz prý Sheeran zabil přes 25 lidí. Dále ve snímku účinkují Harvey Keitel nebo Anna Paquinová.

Podle agentury AFP značnou část filmu tvoří flashbacky, kdy stárnoucí Sheeran vzpomíná na svůj život a uvažuje nad smrtelností. Zvlášť klíčová je pro vyznění snímku epizoda s Jimmym Hoffou z roku 1975. "Sheeran řeší největší morální dilema svého života, protože v jádru je to slušný člověk," ilustruje Scorsese.

Podle agentury AP je film The Irishman velkým dílem šestasedmdesátiletého režiséra. Ten natáčel po dobu 108 dní na 117 lokacích, celkem štáb zachytil 309 scén. Film trvá 3 hodiny 29 minut,"víc než první díly Kmotra, Titanic nebo kterákoliv část Pána prstenů", připomíná časopis Variety.

Právě epický rozměr projektu odrazoval velká studia. Těm se navíc nelíbilo, že by musela investovat do nákladné digitální technologie, díky níž v některých pasážích filmu šestasedmdesátiletí De Niro a Pesci a devětasedmdesátiletý Pacino omládli o několik dekád. Tyto scény štáb natáčel ve zvláštním režimu pomocí devíti kamer.

Scorsese si prý nejprve nechal udělat kamerovou zkoušku a po aplikování digitálních efektů srovnával De Nirovu podobu s tím, jak herec roku 1990 vypadal v jeho filmu Mafiáni. Když se prý De Niro na plátně spatřil, žertoval, že mu tenhle trik "prodlouží kariéru o dalších 30 let".

Podle agentury AFP diváci uvidí De Nirova mafiána Sheerana v roce 1955, kdy mu bylo 34 roků, stejně jako v roce 2003, krátce předtím, než ve věku 83 let zemřel v katolickém starobinci.

Proces, který vyvinula triková firma Industrial Light & Magic založená autorem Hvězdných válek Georgem Lucasem, byl podle Scorseseho extrémně náročný. "Nešlo jen o nosy a digitální efekty. Šlo o to, jak lidé stojí, jak se hýbou, co se jím odráží v očích," líčí režisér, který prý De Nira na place třeba ilustroval, že "musíš z té židle vstát, jako by ti teprve táhlo na padesátku".

Podle filmaře jiné řešení nepřipadalo v úvahu. "Kdyby herci měli mít na hlavě nějaké speciální helmy se snímači a tenisovými míčky, prostě by do toho nešli," ilustruje Scorsese, proč si vybral nákladnou technologii od Industrial Light & Magic, díky níž se herci před kamerou pohybovali tak, jak jsou zvyklí.

Scorsese také agentuře AFP řekl, že si dal zvlášť záležet na tom, aby ve snímku vykreslil atmosféru 60. let minulého století, kdy "to vypadalo, že na každého čeká kulka", což je narážka na vraždu amerického prezidenta Johna F. Kennedyho z listopadu 1963. Od tohoto okamžikusnímek zřejmě vytváří částečnou paralelu k současnosti, "k těm opravdovým temným silám, které v našem národě dřímou", říká Scorsese mnohoznačně.

Podle agentury AP bude pro mnohé diváky The Irishman atraktivní především tím, že jde o režisérovu první spolupráci s De Nirem poprvé od roku 1995, kdy dokončili film Casino. Také Joe Pesci v posledních dvou dekádách hrál jen sporadicky, poslední výraznější roli dostal konce 90. let minulého století ve Smrtonosné zbrani 4. A devětasedmdesátiletý Al Pacino dokonce se Scorsesem nyní spolupracoval poprvé. "Však už bylo načase," shrnul včera režisér.