Recenze: Hynek Čermák ve filmu Národní třída rozdává rány i moudra

Až 250 tisíc kubických metrů ledu by se mohlo utrhnout z ledovce Planpincieux který se nachází na italské straně masivu Mont Blancu, nejvyšší evropské hory. Úřady nedalekého města Courmayeur proto v úterý uzavřely silnice v alpském údolí Val Ferret, nad kterým se ledovec nachází. Nařídily rovněž evakuaci horských chat v okolí. Případný pád části ledovce by však neměl ohrozit rezidenční ani turistická obydlí, informoval zpravodajský server BBC.Starosta Courmayeur Stefano Miserocchi k preventivním opatřením přistoupil po varování expertů, že velká část ledovce se pohybuje směrem do údolí rychlostí 50 až 60 centimetrů za den. "Nejsou žádné modely, které by nám řekly, zda to spadne celé, nebo po kusech," řekl starosta. Podle expertů přitom nelze ani předpovědět, kdy by měl kolaps nastat.