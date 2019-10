Tarantino se postavil čínským cenzorům, film Tenkrát v Hollywoodu nebude zkracovat

Americký režisér Quentin Tarantino nevyhoví žádosti čínských cenzorů a neupraví svůj film Tenkrát v Hollywoodu do podoby, v jaké by byl přijatelný pro tamní trh. S odvoláním na své zdroje v branži to napsaly americké časopisy Variety a Hollywood Reporter.

Čínská strana odložila premiéru snímku plánovanou na příští pátek 25. října. Americký distributor, firma Sony Pictures Entertainment, se oficiální důvod nedozvěděl. Podle Hollywood Reporteru problém tkví v tom, jak Quentin Tarantino vyobrazil hrdinu akčních filmů Bruce Leeho. Jeho dcera Shannon požádala čínský Národní filmový úřad, aby na Tarantina zatlačil a přiměl ho film změnit. "Můj otec z filmu vychází jako arogantní pitomec, který toho víc namluví než udělá. Ne jako někdo, kdo měl v Hollywoodu několikanásobně těžší podmínky k tomu, aby se vypracoval do bodu, z něhož ostatní začínali," řekla Shannon Leeová novinářům již v létě. "Bylo opravdu nepříjemné sedět v kině a poslouchat, jak se lidé mému otci smějí," dodala v narážce na scénu, kdy se postava znázorňujícího Bruce Leeho dostane do střetu s jedním z hrdinů filmů hraných Bradem Pittem. Lee, kterého ztvárnil Mike Moh, se na plátně vytahuje, že by mohl "klidně zmrzačit" slavného amerického boxera Muhammada Aliho. Pittova postava jménem Cliff Booth se mu za to vysměje a oba muži se rozhodnou poměřit síly. Deník Guardian v této souvislosti napsal, že Bruce Lee je spoustou Číňanů vnímám jako hrdina. "Bruce Lee ale fakt byl trochu arogantní. To, jak mluvil, jsem si nevymyslel," reagoval Tarantino na tiskové konferenci v Moskvě. Podle Hollywood Reporteru americký režisér nynější čínské žádosti nevyhoví. Snímek Tenkrát v Hollywoodu, který měl rozpočet okolo 90 milionů dolarů, dosud celosvětově utržil okolo 366 milionů dolarů a patří k oscarovým favoritům, se tak na druhý největší filmový trh světa zřejmě legálně nedostane. Související Recenze: Tarantino v novém filmu rozsvěcí neony Hollywoodu, který nikdy nebyl 23 fotografií Tarantino před šesti lety v Číně narazil už s filmem Nespoutaný Django, který byl v den premiéry stažen z kin. Tehdy režisér souhlasil s tím, že obětuje několik násilných scén, na které si podle Hollywood Reporteru stěžoval jeden z vedoucích představitelů Komunistické strany Číny. Po úpravách se snímek do čínských biografů skutečně vrátil. S minimální propagací však přilákal jen minimum diváků a utržil 2,75 milionu dolarů, zlomek toho co ve světě, napsal deník Los Angeles Times. Tenkrát v Hollywoodu tak nyní mělo být první Tarantinovou řádnou premiérou v Číně. Související Čína cenzuruje seriál South Park. Jeden z dílů kritizuje podmínky v tamních vězeních K roztržce mezi Hollywoodem a čínskými cenzory dochází v době, kdy vztah k Číně řeší také další část amerického showbusinessu, basketbalová liga NBA. Generální manažer týmu Houston Rockets Daryl Morey nedávno vyzval k podpoře prodemokratických protestů v Hongkongu. Čínští partneři americké ligy jako firma Tencent pak pozastavili spolupráci s Američany a čínská státní televize zrušila přenosy přípravných zápasů. Šéf NBA Adam Silver tento čtvrtek řekl, že zástupci čínské vlády žádali vyhazov Moreyho z Houston Rockets. Čínské ministerstvo zahraničí to na dotaz agentury AP popřelo. Za postoj vůči NBA Čínu a obecně Američany, kteří jsou ochotni přehlížet porušování lidských práv, zkritizovali tvůrci seriálu Městečko South Park Matt Stone a Trey Parker. Čína ho následně odstranila ze svých streamovacích platforem a začala vymazávat veškeré zmínky o něm ze sociálních sítí. 4:22 Tenkrát v Hollywoodu staví na obrovské atmosféře, na vytvoření světa, ve kterém vás jako diváka baví pobývat, tvrdí o Tarantinově filmu Kamil Fila. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa