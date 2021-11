Nejslavnější japonský animátor se vrací z důchodu. Mijazaki natočí ještě jeden film

Přestože už je roky v důchodu a dávno oznámil konec kariéry, renomovaný japonský režisér animovaných filmů Hajao Mijazaki natočí ještě jeden snímek. Osmdesátiletý autor oscarové Cesty do fantazie, kterou jen v Japonsku vidělo přes 23 milionů diváků, to řekl deníku New York Times. Rozhovor anglickojazyčnému médiu poskytl po sedmi letech, i když kvůli pandemii koronaviru jen on-line.

Mijazaki adaptuje do češtiny zatím nepřeložený román Kimitači wa dó ikiru ka (Jak žijete), který před druhou světovou válkou napsal Japonec Genzaburo Jošino. Ten žil v letech 1899 až 1981.

Kniha určená mladistvým čtenářům vypráví o patnáctiletém chlapci Juničim, který před pár lety osiřel, a proto teď žije u strýce. Hrdinovi se přezdívá Koperu podle astronoma Mikuláše Koperníka. V první kapitole se strýcem stojí na střeše domu a pozoruje, jak na Tokio zlehka prší a kterak se auta hluboko pod ním řadí v dopravní zácpě, zatímco kolem nich tiše projíždějí tramvaje.

Prózy se prodalo přes dva miliony výtisků, předmluvu k nedávnému anglickému překladu napsal známý britský autor se zaměřením na sci-fi a fantasy Neil Gaiman. "Je to nesmírně zvláštní a moudrá kniha. Býval bych si přál, aby mi ji někdo daroval, když jsem byl malý, ale mám podezření, že by mi přišla moc záhadná nebo nudná: je to knižní esej o tom, jak žijeme, přerušovaná předválečným příběhem o chlapci, který se v Japonsku učí navazovat přátelství či vypořádat se se šikanou," shrnul Gaiman, jenž s Mijazakim pracoval na anglické verzi scénáře k Princezně Mononoke z roku 1997.

"Hrdina a jeho strýc nás provázejí vědou, etikou i myšlením. A prostřednictvím příběhu z prostředí japonské školy v roce 1937 nás vedou ke klíčovým otázkám, které si musíme klást o tom, jak žijeme. Naučíme se, co je to zrada, jak se připravuje tofu, prozkoumáme strach i to, jak ne vždy dostojíme nárokům, které na sebe klademe. Dozvíme se něco o hanbě, a jak jí čelit. O gravitaci, o městech a ze všeho nejvíc o tom, jak myslet," napsal Gaiman.

Že na filmu pracuje, Hajao Mijazaki nyní potvrdil pro deník New York Times. Na otázku, jak sám žije, odvětil: "Točím ten film právě proto, že neznám odpověď."

O tom, že animátor hodlá adaptovat Jošinovu prózu, se roku 2016 poprvé zmínil jeho dlouholetý kolega a producent Tošio Suzuki, někdejší prezident studia na výrobu animovaných filmů Ghibli. Režiséra k tomu přemluvil vnuk. "Dědeček už brzy odejde do jiného světa, ale chce za sebou nechat ještě jeden film," citoval vnuka producent.

Hajao Mijazaki proslul snímky Princezna Mononoke, Cesta do fantazie, Naušika z Větrného údolí nebo Můj soused Totoro.

"Od přelomu 70. a 80. let minulého století vytváří ty nejroztomilejší kreslené snímky široko daleko, a přitom to byl on, kdo žánru vydobyl uznání mezi dospělými diváky i porotami prestižních festivalů," napsal o něm na Aktuálně.cz kritik Tomáš Stejskal. "Mijazakiho filmy jsou něžné a nostalgické, dotýkají se japonských tradic a přitom promlouvají o celospolečenských, všeobecně srozumitelných tématech," dodal.

Odchod do důchodu animátor poprvé oznámil už začátkem tisíciletí, od té doby však natočil ještě několik děl, naposledy Zvedá se vítr z roku 2013.