Drogy, korupce a násilí. Poslední řada seriálu Narcos: Mexiko pohřbívá naději

Na jih od texaských hranic už nevládne jediný drogový boss. Spletitým příběhem plným aktérů pokračuje na Netflixu třetí a závěrečná řada krimi seriálu Narcos: Mexiko, která nepřináší rozuzlení, jen zmar. Narkobaronů i pletich nabízí mnoho, ale vítěz je předem jasný. Drogy.

Podobně v seriálu hodnotí situaci agenti protidrogové policie DEA. A musejí přiznat, že drogy zatím vítězí.

Pohnuté osudy středoamerických a latinskoamerických zemí, které v 80. a 90. letech minulého století trpěly pod nadvládou drogových kartelů, vyprávěly seriál Narcos i jeho "sesterská" série Narcos: Mexiko zprvu skrze příběhy dvou rozdílných, ale podobně ambiciózních mužů: Pabla Escobara a Félixe Gallarda.

V prvním případě rozeného, neúprosného gangstera, v tom druhém racionálního bývalého policisty, který ze sebe vyrobil zrůdu a krále podsvětí, aniž by k tomu měl vrozené předpoklady. První řady obou seriálů zachytily vzestup i pád aktérů. Ani v jednom případě se to však nerovnalo zániku drogových impérií.

Nynější závěr Narcos: Mexiko sleduje, kterak se po pádu drogového barona byznys s narkotiky rozpouští do sítě kartelů, jež nebere konce. Otěže přebírá další ambiciózní hrdina Amado Carrillo Fuentes, který po návratu z vězení nechce dělat nikomu poskoka a rozjíždí obchody na nejvyšších místech, s politiky. Je ale jen jednou z mnoha postav spletitého labyrintu beznaděje, v nějž se mění Mexiko 90. let.

Dramatický příběh plný podvodů, zvratů a krvavých přestřelek opět zasazuje do přízemní skutečnosti občasný prostřih na archivní záběry a také hlas vypravěče. Tentokrát přesněji vypravěčky: novinářka deníku La Voz, který se jako jeden z mála nebál psát o korupci a kriminalitě, občasnými komentáři popisuje, jak vypadal svět jen pár kroků jižně od amerických hranic.

Zatímco policista v texaském El Pasu začátkem 90. let vydělával 2000 dolarů měsíčně bez započtení přesčasů, jeho kolega kousek za mostem bral 150 dolarů a ještě z nich část odevzdával veliteli. Korupce nebyla prohřeškem jednotlivců, ale prakticky nutností. "Policisté nevyšetřovali zločin, oni ho páchali," zní jeden ze střípků bolestivé mozaiky tehdejšího Mexika.

2:12 Všech deset epizod třetí řady Narcos: Mexiko je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Agent protidrogové DEA Walt Breslin pokračuje v honbě za bossy, která mu rozvrací osobní život, stává se posedlostí a není vedená férovými prostředky. Možná ještě pohnutější je však boj s vlastní slabostí a zároveň zbytky svědomí, který vře v bývalém mexickém policistovi Victorovi. I on si vezme úplatek od sousedky, ani on se nepředře, aby vyšetřoval případy. Nakonec se ale umanutě snaží vyřešit záhadná zmizení mladých žen, i když už nenosí odznak a byť se to jeho partnerce nezamlouvá.

Nová řada je nabitá informacemi, podrazy a nejistotou, pendluje od hrdiny k hrdinovi a příliš nepomáhá publiku, aby se zorientovalo. Tento způsob vyprávění, bez hlavních hrdinů či padouchů, však odpovídá situaci, kdy se z drogového byznysu stalo jen špinavé, odosobněné podnikání, které lze řídit odkudkoli. Z vězení i nejvyšších pater byznysu a politiky.

V kalupu, s jakým vypráví, ani nezbývá prostor pro scény, které by vynikly. Už se neukazuje, jak si mafiáni dělají z vězení hostinec, sporé prostory za mřížemi jsou prostě úřadovnou, odkud se vede stejný boj proti konkurenci jako na svobodě.

Také umně natočené, syrové a drsné akční scény jako by se stávaly rutinou, byť se odehrávají na ulicích za bílého dne a vedou třeba k vraždě kardinála. Tvůrci však i přelomové události vyobrazují jako součást podivného pelotonu činů, který jen udržuje perpetuum mobile zločinu trvající až do dnešních dní.

Mladíci vtažení okolím na krvavou pašeráckou dráhu, zkušení gangsteři i policisté v sobě tu a tam nacházejí kousek lidskosti, ale jsou to jen zbytky vztahů, které se nakonec rozpadnou. Zůstává jen nekončící hon. A těžko říci, jestli ještě ve jménu spravedlnosti, nebo jen vlastního ega. Jestli nejde pouze o ochrannou ulitu.

Stále tu dramaticky havarují letadla a střílí se ze zbraní od pistolí po bazuky. A stále jsou tu obrazy, které uvíznou v paměti, třeba když se závěrečných epizod chopí skvělý režisér Amat Escalante a jednu z honiček odstartuje záběrem na orla, kterak sedí na kaktusu a svírá v zobáku hada.

Největší síla finále Narcos však nepramení z intenzivních výjevů. Mráz po zádech jde z toho, že žádná epizoda nesměřuje k jasnému rozuzlení, že jde o příběhy, které nemají pointy, protože nikdy nekončí. Další polonahá mrtvola visící z mostu jako vykonaná pomsta je jen další mrtvolou. Něčím, co sice šokuje, ale člověk časem otupí. Je třeba si zvykat.

Příběhem se sice jako světélko naděje vine občasný hlas novinářky hledající pravdu. Navzdory této sotva doutnající jiskře je však vyznění bezútěšné. Dokonale ho ztělesňuje jeden z posledních okamžiků, v nichž agent Breslin až dojemně řeční o sobě a svých chybách. Jenže nakonec je vše jen další přetvářkou v rámci práce v utajení. Práce nikdy nespí, zatímco všechny mezilidské vztahy už jsou dávno pohřbené.