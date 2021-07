Těžkotonážní akce v Praze. Videa ukazují obří měřítko nejdražšího filmu Netflixu

Pražské Holešovice se o víkendu staly místem pro hollywoodské hvězdy. V ulici Dukelských hrdinů natáčel štáb filmu The Gray Man. Po silnici se proháněli kameramani, vzduchem létala hořící policejní auta a herci stříleli ze samopalů. Záběry z víkendového natáčení redakci zaslal místní obyvatel.

Záběry z natáčení thrilleru The Gray Man v pražské ulici Dukelských hrdinů. | Video: Michal Ježek

Část nejdražšího projektu streamovací služby Netflix, filmu The Gray Man, se v Praze natáčí do 18. července. V thrilleru z prostředí CIA hrají Ryan Gosling a Chris Evans. Produkce má stát až 200 milionů dolarů, v přepočtu přibližně 4,3 miliardy korun.

Natáčení bude pokračovat na Palachově náměstí před Rudolfinem, na náměstí Republiky a na Dvořákově nábřeží. Městská část Praha 1 zřídila webovou stránku, kde poskytuje informace o lokacích, případných dopravních omezeních a možnostech náhradního parkování.

"Produkce spolupracovala na přípravách s magistrátem, radnicí Prahy 1, pražským dopravním podnikem, policií i hasiči a částkou asi pět milionů korun podpoří rozvoj Prahy 1 prostřednictvím poplatků i příspěvků navíc," uvedl Státní fond kinematografie.

Zahraniční štáby do Česka lákají filmové pobídky. V červnu se v Praze objevil herec Adam Sandler, který hraje v celovečerním snímku Netflixu podle knihy Kosmonaut z Čech (Spaceman of Bohemia). Do Prahy se nedávno vrátil i Orlando Bloom, aby tu natočil druhou řadu seriálu Carnival Row z produkce Amazonu.