Polovině kin v Rusku hrozí zavření, parlament navrhuje promítat filmy pirátsky

Nejméně polovině kin v Rusku hrozí uzavření, protože nemají co promítat, varují ruští zákonodárci podle tamní státní agentury TASS. Hospodářský výbor horní komory Federálního shromáždění Ruské federace nově navrhuje, aby biografy uváděly zahraniční filmy bez souhlasu majitelů autorských práv. Rusko by tak legitimizovalo pirátství.

Tamní kina přišla o hollywoodskou produkci v důsledku západních sankcí, jež mají režim Vladimira Putina přimět ke stažení vojsk z Ukrajiny. Na domácí tvorbu Rusové nechodí v dostatečném počtu, návštěvnost kin se prudce propadla.

"Kritický nedostatek nabídky v příštích měsících povede k poklesu tržeb kin o více než 80 procent a uzavření nejméně poloviny biografů. Nahradit filmy zahraničních společností, které opustily ruský trh, není v krátkodobé perspektivě možné," stojí v poznámkách, jež členové hospodářského výboru adresovali vládě.

Upozorňují, že kina na rozdíl od ostatních odvětví postižených sankcemi nemají možnost "paralelního importu", jak ruské úřady označují dovoz zboží bez souhlasu výrobce či vlastníka autorských práv, protože filmy "už dávno nejsou na fyzických nosičích".

Americký deník New York Times již na jaře napsal, že ruská kina začínají promítat pirátské verze filmů podobně, jako se veřejnost za časů Sovětského svazu dostávala k západním akčním hitům typu Terminátora nebo Rockyho skrze nekvalitní VHS kazety pašované za železnou oponu. "Spousta serverů nabízí pirátské kopie filmů, které lze stáhnout za několik minut. A některá ruská kina je teď začínají promítat," uvedl list.

Zmínil také případy, kdy si biograf pronajme skupina přátel, aby na velkém plátně zhlédla pirátskou verzi filmu typu letošního Batmana. Ten se kvůli válce už do ruských kin nedostal.

Také server Variety.com v létě informoval, že provozovatelé ruských kin se uchylují k pirátství a ignorují autorská práva. Aby na sebe příliš neupozornili, často do programu ve skutečnosti píšou jiný název filmu než ten, který promítnou. Lístky na takové představení se netisknou, nýbrž píšou ručně na papír, vylíčilo Variety.com.

K legalizaci pirátství na státní úrovni už v létě vyzvala firma Karo Premier, donedávna oficiální ruský distributor snímků amerických Warner Bros. "Hollywoodské snímky tvořily až 80 procent ruského filmového trhu. Proč se o to připravovat?" argumentoval ředitel společnosti Alexej Rjazancev.

Rusko bylo vloni devátým největším světovým filmovým trhem.

Tamní distributoři a producenti teď pokračují v natáčení snímků doma, také se snaží obstarat další od studií v Asii nebo Latinské Americe. Do oběhu se vracejí i staré ruské a sovětské snímky. Ale "ani úspěšné příklady ukázek indické a korejské kinematografie nejsou s to vrátit masového diváka do kin a kompenzovat více než deset procent ztracených příjmů", varují členové hospodářského výboru horní komory Federálního shromáždění Ruské federace.

Tamním biografům letos hrozí celková ztráta ve výši nejméně 11,1 miliardy rublů, okolo 4,7 miliardy korun. Letošní tržby ruských filmů nepřesáhnou 6,1 miliardy rublů, v přepočtu 2,46 miliardy korun.

Uzavření kin by ohrozilo životaschopnost celého odvětví, které čítá 55 tisíc pracovních míst, z toho zhruba 35 tisíc v kinech a 20 tisíc při natáčení, vypočítal předseda hospodářského výboru Andrej Kutepov.

Společnosti The Walt Disney Company, Sony Pictures, Paramount, Warner Bros. či videotéka Netflix letos v Rusku pozastavily činnost poté, co země 24. února zaútočila na Ukrajinu. Rozpoutala tak největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ruská agrese nyní pokračuje 237. dnem.