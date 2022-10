Dyk: V italském scénáři jsem ležel tři čtvrtě roku. S Myslivečkem mi pomohla hudba

„Musel jsem se učit spíš scénář než italštinu. Mrzí mě to, říkám si, že se do ní zase někdy pustím. Rok jsem poslouchal Myslivečkovu hudbu. Je emotivní, to mě zdvihá. Nebyl to mainstreamový autor,” říká herec a zpěvák Vojtěch Dyk o roli Josefa Myslivečka, českého skladatele žijícího v Neapoli během 18. století. Ztvárnil ho v novém filmu Il Boemo, který ve čtvrtek uvedou kina.

