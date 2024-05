Vykalit se v pátek večer není svoboda, říká spisovatelka Klára Elšíková

Ukázka z knihy Pacanka

Jdeš do Liberála, mohli by tam být nějací dobří týpci, ale když tam vejdeš, uvědomíš si, že tam není bar. Nechceš se ale hnedka otočit, sedneš si ke stolu, i když víš, že se tam sedí o samotě jinak než za barem. Na baru si samotu užíváš, přijímáš ji, víš, že je součástí procesu, vstupní bod vedoucí k sexu a dobrému pocitu. U stolu se ze samoty nikam nepohneš, jen se v ní zakonzervuješ, musíš čumět do knihy nebo do mobilu, stůl jako ochranný štít proti tomu: "Čau, jsi tady sama?" Ne, u stolu nemíváš pocit, že život je skvělý.

Hned jak ti donesou víno, jdeš si ven zapálit cígo, plátěnku s nákupem jsi opřela o nohu stolu, ucha tašky jsi musela zauzlovat, aby jogurty nevypadly na zem. Ved- le tebe stojí nějaký pár, jsou opilí, laškují, do hodiny bude ta ženská někde v posteli vzdychat, chtěla bys taky. Není tam žádný další kuřák, vrátíš se do hospody, víno jsi už skoro celé vypila venku, tak zaplatíš a jdeš pryč. Voláš Zuzaně z práce, co bydlí kousek a pořád říká, že někam musíte jít, ale vždycky když jí voláš nebo píšeš, tak ti to nezvedá a neodpovídá. Až ji potkáš za víc než rok ve městě, kdy už spolu nebudete pracovat, a ona řekne: "Musíme někdy zajít na kafe," ty jí s úsměvem odpovíš, proč to říká, když to nemyslí doopravdy.

Vlastně jsi ráda, že ti to nezvedá, nemáš chuť na pohledy, co říkají, že balíš moc očividně a že by ses neměla dávat tak lehce.

Zaplatíš, těžkou plátěnku s nákupem přehodíš přes rameno, kouříš cigáro a jdeš nahoru do Kobry, tam mají bar. Plátěnku narveš dolů pod šprušle u baru, zasukuješ ucha a objednáš si červené víno. Když ho položí před tebe, rovnou si ho vezmeš a jdeš ven kouřit, miluješ, jak červeným vínem zapíjíš chuť cigarety v puse. Kousek od tebe kouří dva kluci, co mluví anglicky, koukáš na ně, vypadají normálně, dobře, ale zatím nic neříkáš, nevnucuješ se, všechno má svůj čas. Vrátíš se dovnitř a užíváš si, že sedíš sama na baru, že můžeš úplně cokoliv. "Prosím tě, jak to ale vypadá," slyšíš mámu, která by rozhodně šla nejdřív domů zanést nákup a vlastně by ani nikam nešla, přeci už je po deváté a doma čeká táta. Tebe doma ani jinde nikdo nečeká, nemusíš nikomu psát, nic vysvětlovat, roztáhla bys paže co nejvíc od sebe, kdybys teď měla ostatním ukázat, jak jsi velká holka.