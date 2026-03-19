Oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi vznikl podle standardů, uvedli producenti

Oscarový česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi vznikl podle českých producentů Alžběty Karáskové a Radovana Síbrta po etické a právní stránce pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších standardů dokumentární tvorby.
Kritika a obviňování z ruských míst, podle kterých filmaři nezákonně natáčeli děti, má odvést pozornost od skutečných problémů, sdělili ve čtvrtek producenti Karásková a Síbrt ze společnosti PINK.
Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Požádala pořadatele americké filmové ceny Oscar a organizace UNESCO, aby prověřili, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.
"Celý proces vzniku filmu byl po právní i etické stránce pod pečlivým dohledem mezinárodních odborníků. Při práci v prostředí nesvobody a represivního režimu je primárním etickým standardem ochrana bezpečnosti všech zúčastněných, tedy i dětí a jejich rodin," reagovali na prohlášení ruské strany Karásková a Síbrt.
Ruská tvrzení označili za nepravdivá a odrážející podle nich všudypřítomnou propagandu v zemi a snahu tamního režimu odvádět pozornost od skutečných problémů. Producenti také uvedli, že snahou tvůrců filmu bylo, aby aktéři nebyli vystaveni riziku postihu ze strany státní moci, a zároveň se snažili naplnit veřejný zájem na odhalení pravdy o zneužívání nezletilých k propagandě.
Snímek, který vznikl v české a dánské koprodukci a v neděli získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který pracoval jako učitel základní školy v desetitisícovém ruském městě Karabaš.
Se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše měl zároveň dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se seznámil i s dánským režisérem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země. Talankin ho odvezl, když Rusko opouštěl jako turista.
V Česku jsem chtěla trénovat, překvapila Sabalenková. Noskové věnovala milou předpověď
Letos vyhrála už dva turnaje a v obou případech musela po cestě zdolat některou z českých tenistek. Světová jednička Aryna Sabalenková si moc dobře uvědomuje sílu Karolíny Muchové, Lindy Noskové a dalších jejich krajanek.
Francii čeká neobvyklý volební souboj. Hittler se v něm postaví proti Zielinskému
V malém francouzském městě Arcis-sur-Aube se schyluje k nezvyklému volebnímu souboji, který vzbudil pozornost na sociálních sítích. Jde především o nezvyklá jména kandidátů – proti sobě totiž stojí Charles Hittler a Antoine Renault-Zielinski.
Ambice kapely Iron Maiden hoří dál. Do kin míří dokument o legendě heavy metalu
Jak vypadalo bouřlivých padesát let existence legendární britské heavymetalové kapely Iron Maiden? To se diváci už brzy dozví z velkolepě pojatého dokumentu s názvem Iron Maiden: Burning Ambition. Film mapuje cestu hudebníků od jejich vystoupení v pubech londýnského East Endu až po vyprodané světové stadiony. Do českých kin vstoupí 14. května 2026.
Padevět, nebo Čižinský. ODS a lidovcům hrozí "rozvod", nabízí se pikantní řešení
Kdo všechno bude bojovat o senátní křeslo za Prahu 1 a část Prahy 7, není zatím jasné, ale dva výrazní kandidáti jsou už známí. Jejich souboj bude o to zajímavější, že rozdělí ODS a lidovce, kteří jsou na pražském magistrátu spojenci. K tomu je možné, že půjde o předzvěst "rozvodu", po kterém už nebude v metropoli partnerem lidovců ODS, ale Praha sobě. Což způsobuje u lidovců rozepře.
ŽIVĚ Ukrajina intenzivně útočí na ruské plynovody, rozčiluje se Moskva. Kyjev zatím mlčí
Moskva obvinila Ukrajinu ze zintenzivnění vzdušných útoků na ruská zařízení pro export plynu prostřednictvím plynovodů TurkStream a Blue Stream. Ruský státní plynárenský gigant Gazprom na platformě Telegram uvedl, že armáda údery odrazila. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil a podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.