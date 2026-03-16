Manipulace ve školních lavicích. Ruský učitel mluví o vzniku oscarového dokumentu

„V Americe se lidé na film dívají prizmatem toho, co je čeká. V Česku prizmatem toho, že to už viděli na vlastní oči. Vědí, o co jde,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz autor dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin. Dánsko-český snímek přinášející přímé svědectví ruského učitele o politické manipulaci dětí v ruských školách je čerstvým držitelem Oscara.
Film režiséra Davida Borensteina, dokumentaristy působícího v Kodani, a spolurežiséra Pavla “Paši” Talankina přináší jedinečný pohled na současné putinovské Rusko. Sleduje Pašu, obyčejného učitele z malého města, známého jako kreativního a nekonvenčního pedagoga, jehož role ve škole se po ruské invazi na Ukrajinu dramaticky mění. Je nedobrovolně vtažen do propagandistické mašinérie.
Namísto podpory samostatného myšlení je nucen pořizovat záznamy žáků odříkávajících agitační texty a učitelů, kteří komolí fakta o historii i současnosti. Tyto materiály pak musí odevzdávat ruskému ministerstvu školství. Zachycuje, jak se pevnou součástí školní výuky stává indoktrinace. V hodinách dějepisu se mluví o nutnosti denacifikovat Ukrajinu, okna zdobí písmeno „Z“, symbol podpory invaze, děti v pionýrských uniformách pochodují chodbami s ruskými vlajkami a místo budoucího života se připravují na jadernou válku.
Na protest a v naprostém utajení se Talankin rozhodne natočené záznamy vyvézt z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují tamní společnost.
V rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz z ledna letošního roku mluví o tom, jak dokument vznikal a co chce jeho prostřednictvím sdělit: „Je to svědectví o tom, jak Putinův režim zatlouká piloty pro svou budoucí existenci, jak vymývá dětem mozky, aby podporovaly válku a byly loajální k jeho režimu.“ Pavel Talankin, který nyní žije v Česku, také líčí napjatý okamžik, kdy opouštěl Rusko a přes hraniční kontrolu tajně provážel pevné disky, paměťové karty i notebook s natočeným materiálem. Přiznává, že bylo těžké opustit své město, rodinu i přátele, ale zároveň říká, že strach tehdy neměl.
Nyní byl snímek, který nedávno bodoval na britských cenách BAFTA a do něhož svůj koprodukční podíl vložila i česká společnost PINK, zastoupená Alžbětou Karáskovou a Romanem Síbrtem, oceněn zlatou soškou Oscara v kategorii dokument. Režisér Borenstein Talankinovi při přebírání ceny poděkoval za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle něj je potřeba více Panů Nikdo, píše BBC.