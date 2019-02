Oscary nemají jasného vítěze. Filmem roku je Zelená kniha, uspěla i Bohemian Rhapsody

Oscara pro nejlepší film dnes nad ránem získala historická road movie z doby segregace nazvaná Zelená kniha, která vypráví o bílém šoférovi vozícím černošského klavíristu po jihu USA. Sošky za kameru i režii převzal sedmapadesátiletý Mexičan Alfonso Cuarón, autor sentimentálního komorního dramatu Roma, jenž svůj projev příznačně zakončil ve španělštině.

Nejlepší herečkou se překvapivě stala pětačtyřicetiletá Angličanka Olivia Colmanová, která získala Oscara za výkon ve filmu Favoritka. Překonala tak favorizovanou jedenasedmdesátiletou Glenn Closeovou, která za snímek Žena obdržela svou již sedmou nominaci.

"Glenn, tak dlouho tě obdivuji. Nechtěla jsem, aby to dopadlo," omluvila se Colmanová své kolegyni, která seděla v publiku. Angličanka sošku získala za roli stárnoucí britské královny Anny ze začátku 18. století. "Neuvěřitelné. Moje děti se doma dívají. Tedy doufám, protože tohle se stane jednou v životě," řekla Colmanová.

Sošku pro nejlepší mužský herecký výkon si odnáší sedmatřicetiletý Rami Malek za ztvárnění zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho v životopisném hudebním filmu Bohemian Rhapsody. Ten jinak získal ještě tři Oscary - za střih, hudební mix a střih zvuku.

"Natočili jsme film o homosexuálovi a imigrantovi, který strávil život tím, že byl sám sebou. Fakt, že ho dnes oslavujeme, dokazuje, že prahneme právě po takových příbězích," řekl Malek, který je sám synem egyptských přistěhovalců, a tak svůj osud s tím Mercuryho v projevu srovnal.

Roma, černobílý umělecký film mluvený směsí španělštiny a lokálního indiánského nářečí, z 10 nominací proměnil jen dvě, z toho jednu v kategorii cizojazyčných filmů. Akademici tak zabránili, aby nejprestižnější večer v Hollywoodu ovládl film natočený internetovou videotékou Netflix, která za jeho propagaci před Oscary utratila dvojnásobek toho, co za film samtný.

Už cizojazyčný Oscar pro Romu ale stačil k tomu, aby lidé v Mexico City začali hlasitě křičet a jásat na ulicích. Úřady ve městě nainstalovaly obří obrazovku pod širým nebem, která oscarový večer přenášela, jak popsala agentura Reuters.

Film Zelená kniha si odnáší ještě dva Oscary, za původní scénář a za herecký výkon ve vedlejší roli pro Mahershalu Aliho. Ten zpodobil černošského klavíristu, který v 60. letech minulého století absolvuje turné po americkém Jihu s bílým šoférem.

Pětačtyřicetiletý Ali tak převzal svého druhého Oscara, poprvé bodoval před dvěma roky s filmem Moonlight. Sošku dnes věnoval své babičce, která mu prý vštěpila, že může dokázat cokoliv, jen když bude chtít. "A také mě naučila myslet pozitivně," dodal Ali. "Bez ní bych tu nebyl."

Svého prvního Oscara za výkon ve vedlejší roli dostala také osmačtyřietiletá herečka Regina Kingová, oceněná za roli matky bojující o spravedlnost v lyrickém uměleckém snímku If Beale Street Could Talk.

V méně prestižních kategoriích uspělo například animační studio Pixar. Obdrželo Oscara pro nejlepší krátký animovaný film za osmiminutový, počítačem rozhýbaný film Bao. Celovečerním animovaným filmem roku byl vyhlášen Spider-Man: Paralelní světy.

Animační studio Pixar získalo Oscara za osmiminutový film Bao. | Video: Pixar

Deník New York Times výsledky dnešního udílení vyglosoval tak, že akademici své uznání rozptýlili do víc stran. Oscary nemají jasného vítěze, žádný film neodešel s jednoznačně nejvyšším počtem sošek, jak tomu mohlo být, kdyby favorizovaná Roma proměnila všech deset nominací.

Nejvyšší počet ocenění, čtyři, má Bohemian Rhapsody. Tři sošky včetně Oscara za hudbu obdržel superhrdinský film Black Panther, jednu má životopis Vice vyprávějící o někdejším americkém viceprezidentovi Dicku Cheneym. Za triky byli oceněni autoři Prvního člověka o cestě Neila Armstronga na Měsíc.

Prvního Oscara ve své kariéře získal také uznávaný černošský režisér Spike Lee za film BlacKkKlansman, oceněn byl v kategorii nejlepší adaptovaný scénář. "Musíme se zmobilizovat," vyzval Lee ve zjevné narážce před prezidentskými volbami, které USA čekají příští rok. "Volme morálně, mezi dobrem a zlem. Udělejte tu správnou věc," vyzval publikem v narážce na název svého nejznámějšího filmu z roku 1989.

Právě poprvé od roku 1989 dnešní Oscary neměly moderátora, večer tak ovládla hudební vystoupení. Došlo na emotivní duet zpěvačky Lady Gaga s hercem a režisérem Bradleym Cooperem - zazpívali skladbu Shallow, za kterou Gaga dostala svého prvního Oscara pro nejlepší původní písěň.

Lady Gaga and Bradley Cooper give an emotional performance of "Shallow," from their film "A Star Is Born." #Oscars https://t.co/FDRI1Luojq pic.twitter.com/kTbnsSP3rz — The View (@TheView) February 25, 2019

Večer zahájilo vystoupení britské skupiny Queen. Původní členové sestavy, bubeník Roger Taylor a kytarista Brian May, s novým zpěvákem Adamem Lambertem uvedli své největší hity We Are the Champions a We Will Rock You. Riffy, které dávno zlidověly na sportovních stadionech, tak hned v prvních minutách večera zvedly na nohy celebrity v hollywoodském divadle Dolby Theater, které ceremoniál hostilo.

U mikrofonu se v průběhu večera vystřídalo mnoho herců či komiků, kteří vysvětlovali, že nejsou moderátory - od Mayi Rudolphové přes Tinu Feyovou a Amy Poehlerovou až po Bette Midlerovou, Jennifer Hudsonovou nebo zpěváka a producenta Pharrella Williamse.

Deník New York Times výkon žen před mikrofonem ocenil konstatováním, že příští Oscary by měly společně moderovat právě Feyová, Poehlerová a Rudolphová, a podotkl, že večer díky tomu ubíhal svižněji než vloni, kdy tehdejšímu moderátorovi Jimmymu Kimmelovi trvalo 18 minut, než jen završil úvodní monolog.

Kratší průběh večera uvítal také britský list Guardian, podle nějž ale Oscary nakonec získalo i několik ne příliš přesvědčivých filmů. "Zvláštně to dopadlo," posteskl si novinář Guardianu a připomněl, že přenos z udílení Oscarů vloni spadl na historicky nejnižší sledovanost. Ta letošní zřejmě nebude o moc lepší, mimo jiné už proto, že večer neměl moderátora.