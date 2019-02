Woody Allen kvůli #MeToo s filmy nepřestane. Příště bude natáčet ve Španělsku

Americký scenárista a režisér Woody Allen, kterému společnost Amazon nedávno vypověděla smlouvu na čtyři filmy a jemuž se podle nedávných zpráv nedaří získat v USA peníze na příští projekt, natočí svůj příští snímek ve Španělsku.

Informuje o tom deník New York Times, podle nějž se Woody Allen domluvil s barcelonskou společností Mediapro. Firma, která provozuje 56 poboček v 36 zemích světa, už financovala Allenovo romantické drama Vicky Cristina Barcelona z roku 2008, za nějž herečka Penélope Cruzová dostala Oscara, a také o tři roky mladší titul Půlnoc v Paříži.

Španělská tisková agentura EFE napsala, že Allen již vyslal dva spolupracovníky Mediapra do španělského města San Sebastián na obhlídky natáčecích lokací. Také deník El País potvrzuje, že by se mělo natáčet v Baskicku, kde leží San Sebastián.

Mluvčí Mediapra podrobnosti komentovat nechtěla, potvrdila ale, že firma s Allenem spolupracuje na jeho příštím snímku.

Woody Allen se ve Španělsku objeví v polovině června, kdy v Bilbau, Barceloně a Madridu odehraje tři koncerty na klarinet s dixielandovým orchestrem Eddy Davis New Orleans Jazz Band, doplňuje agentura EFE.

Několikrát byl Allen také hostem přímo v San Sebastiánu - tamní filmový festival roku 2004 zahájil svým titulem Melinda a Melinda.

Třiaosmdesátiletý scenárista a režisér nedávno zažaloval společnost Amazon za to, že odstoupila od smlouvy na čtyři filmy a odmítá do distribuce pustit Allenův již hotový loňský snímek A Rainy Day in New York. Režisér od firmy žádá minimálně 68 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun.

Z dokumentů, které jsou součástí žaloby, vyplývá, že Amazon se bojí o dobrou pověst a s Allenem přerušil kontakt kvůli desítky let starým obviněním. Ta režiséra provází od začátku 90. let, kdy jej jeho bývalá partnerka Mia Farrowová po rozchodu nařkla, že údajně osahával jejich adoptovanou dceru Dylan Farrowovou.

Allen za více než 25 let ale nikdy nebyl obviněn. Nařčení vůči němu se do médií vrátila v době vrcholící kampaně #MeToo, která postihla také firmu Amazon, přesněji jejího bývalého prezidenta Roye Price.

Server Page Six, který píše o dění v zábavním průmyslu, již vloni s odvoláním na režisérovy známé konstatoval, že Allenovi se v současné společenské atmosféře nedaří přilákat investory a po 44 letech vytrvalého natáčení si možná bude muset dát oddych. Britský list Guardian dokonce spekuloval, zda Allenova pauza v natáčení nebude již trvalá. To nynější zpráva o spolupráci s Mediaprem vyvrací.

Na dotaz New York Times, proč s Allenem spolupracuje, španělská společnost odvětila, že má s filmařem více než desetiletý vztah. "Jako u všech našich projektů soudíme autora podle práce, kterou odvádí," řekla mluvčí Mediapra.

Nejasný však zůstává osud Allenova již natočeného posledního snímku A Rainy Day in New York. Šéfka Amazon Studios Jennifer Salkeová minulý týden zopakovala, že její firma momentálně neplánuje tento film, na nějž vlastní práva, distribuovat.

Firma se zřejmě obává kritických reakcí spojených s kampaní #MeToo, zvlášť když herci Timothée Chalamet, Griffin Newman a Rebecca Hallová, kteří účinkovali ve snímku A Rainy Day in New York, se od režiséra veřejně distancovali. Své honoráře věnovali organizacím podporujícím oběti sexuálního zneužívání.

Na Allenovu obranu naopak nedávno vystoupil španělský herec Javier Bardem, který kauzu označil za "veřejný lynč" a dodal, že s režisérem bude příště opět rád spolupracovat. Také herec Jude Law dodal, že je "příšerná škoda", pokud Amazon film A Rainy Day in New York nikdy neuvede.

Americká kina naposledy předloni promítala režisérův snímek Kolo zázraků. Ten v USA a Kanadě utržil jen 1,4 milionu dolarů, zato celosvětové tržby díky výsledkům ve Francii, Itálii nebo Španělsku dosáhly 14,5 milionu dolarů.

Woody Allen už v 90. letech minulého století v rozhovorech přiznával, že jeho filmům se v USA komerčně daří hůř. "Vždy jsem byl závislý na Evropě, aby mi dorovnala tržby," řekl režisér roku 1998 v interview pro New York Times.

Právě snímky, které Allen natočil pro španělské Mediapro, patřily komerčně k jeho nejúspěšnějším. Film Vicky Cristina Barcelona z roku 2008 celosvětově utržil 96,4 milionu dolarů, o tři roky mladší Půlnoc v Paříži je se 151,1 milionu dolarů Allenovým dosud největším komerčním úspěchem všech dob.