Od Londýna Karla Kyncla po Québec. Česká televize uvede tisící díl Postřehů odjinud

Oblíbený cyklus šestiminutových dokumentů Postřehy odjinud pokračuje novou řadou. Kanadskou provincií Québec diváky provede rozhlasový zpravodaj Vít Pohanka. Součástí premiérové série bude i jubilejní tisící díl věnovaný quebeckým vinařům a vínu.
Postřehy odjinud patří k nejdéle vysílaným pořadům České televize, na obrazovkách se pravidelně objevují více než třicet let. Tvůrci dosud zavítali do 48 zemí a ze všech míst nabídli autorský pohled zkušených zahraničních zpravodajů a novinářů. První díl nové řady diváci uvidí v sobotu 14. března ve 12:50 na programu ČT 1.
„Postřehy odjinud spojují silný autorský pohled zahraničních zpravodajů a originálních autorů se zajímavým příběhem a díky krátké stopáži si je diváci mohou pustit kdykoli. I po více než třiceti letech tak mají velmi věrné publikum a stále mají co nabídnout.“ říká ředitel divize Program a digitální služby České televize Milan Fridrich, který v minulosti také patřil mezi autory cyklu.
„Za více než třicet let existence Postřehů odjinud jsme natočili 77 sérií, ale navštívili jsme ‚jen‘ 48 zemí ve všech světadílech, kromě Antarktidy. To proto, že v některých větších zemích, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko nebo Německo, jsme natáčeli i v regionech. A některé série jsme věnovali výhradně velkým metropolím jako Paříž, Řím, Londýn, Istanbul, Berlín, New York nebo Káhira,“ zmiňuje dramaturg Karel Bělohlavý. Na cyklu od počátku spolupracuje s režisérem Jaroslavem Večeřou.
Prvních 26 dílů natočili v 90. letech v Londýně s legendárním českým novinářem a publicistou Karlem Kynclem. Měly značný ohlas, jenže kvůli Kynclově vážné nemoci už nebylo možné pokračovat. „Napadlo nás oslovit další novináře, kteří pracovali ze zahraničí pro Český rozhlas. Karel Kyncl byl především rozhlasák, a tak jsme chtěli v podobném duchu navázat. Mezi výrazné osobnosti našich dalších Postřehů se tak zařadila třeba někdejší redaktorka rádia Svobodná Evropa Lída Rakušanová, rakouská zpravodajka Českého rozhlasu Marie Woodhamsová, rozhlasový zpravodaj z Francie Jan Šmíd a další,“ vzpomíná režisér Jaroslav Večeřa.
Během 32 let se v roli moderátorů objevili i Petr Bílek, Jaroslav Skalický, Miroslav Karas, Petr Voldán, Tomáš Sniegoň, Vladimír Kroc a v poslední době Pavel Polák, Štěpán Macháček či Teodor Marjanovič.
V nové sérii moderátor Vít Pohanka diváky provází kanadským Québecem. Zavede je do Montrealu, do hlavního města Ottawy či třeba za původními indiánskými obyvateli. Součástí bude i jubilejní tisící díl, který Česká televize odvysílá na programu ČT 1 30. května. Tématem epizody je quebecké víno.
