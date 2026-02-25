„Zdeněk má narozeniny…“ Česká televize odvysílá 20 pořadů ke Svěrákově poctě

Zdá se to neuvěřitelné, ale dramatik, scenárista, textař, herec, spisovatel a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny. Obraz české kulturní scény spoluvytváří od 60. let minulého století. Je držitelem řady ocenění, od Litery přes Českého lva až po nejvyšší státní ocenění Řád bílého lva. K jeho jubileu Česká televize uvede dvacet pořadů, a to na ČT1, ČT art, ČT: D i v iVysílání.
Filmy Tři veteráni, Obecná škola, Vrchní, prchni, divadelní hry Vražda v salonním coupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, večerníček Radovanovy Radovánky, texty k písním Jaroslava Uhlíře Holubí dům, Když se zamiluje kůň či Není nutno a z knih například Nové povídky, tvoří jen stručný výčet z celoživotní Svěrákovy tvorby.
„Nejraději hraju Karla Infelda Prácheňského“
Po učitelských začátcích nastoupil Zdeněk Svěrák do Československého rozhlasu, kde byl mj. spoluautorem populárního pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka. A právě v něm se zrodila postava českého génia Járy Cimrmana. V čele Divadla Járy Cimrmana, které svou činnost zahájilo premiérou hry Akt v roce 1967, stál se svým přítelem Ladislavem Smoljakem. Spolu napsali nejen divadelní hry, ale také řadu filmových scénářů.
Z her Divadla Járy Cimrmana je Svěrákovou nejoblíbenější Záskok. „Nejraději hraju Karla Infelda Prácheňského, který přijede z Plzně, aby zachránil představení, a přitom ho ničí. Hra Záskok je podle mého nejlepší komedie z Cimrmanova pera,“ přiznává. Podle svých slov také píše další knihu. Za tři své knihy – Jaké je to asi v Čudu, Nové povídky a Po strništi bos – obdržel cenu Magnesia Litera. „Chtěl bych vydat ještě jednu knížku povídek. Jde mi to pomalu, ale jistě,“ říká Zdeněk Svěrák.
Jako jed, Hospoda Na mýtince i Kolja
Prvním filmem, který Česká televize v rámci oslav přinese, bude hořká komedie Jako jed (ČT1, 22. března, 16:10), kde si Zdeněk Svěrák zahrál hlavní roli. Následovat bude jedna ze slavných her Divadla Járy Cimrmana Hospoda Na mýtince (ČT art, 23. března, 20:15). Jak vidí přední odborníci různých oborů Járu Cimrmana, se diváci dozvědí v pořadu Největší Čech top 10: Jára Cimrman (ČT art, 23. března, 21:55).
Veselé příhody z natáčení (ČT1, 24. března, 14:30) budou vyprávět Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a jejich hosté, například Petr Nárožný, Iva Janžurová či František Filipovský. Pohled do zákulisí divadla, na zájezdy a výlety mimo divadelní prkna přinese dokument nazvaný Cimrmani zblízka (ČT art, 25. března, 20:15). Marek Eben si se Zdeňkem Svěrákem popovídá v pořadu Na plovárně (ČT art, 25. března, 21:10) a do oslavencova dětství se vrátí film Po strništi bos (ČT1, 25. března, 21:30), ke kterému napsal scénář se svým synem Janem Svěrákem, jenž ho také režíroval. Jedná se o jednu z mnoha jejich spoluprací.
V den narozenin nejprve Jaromír Hanzlík představí jeho tvorbu v Úsměvech Zdeňka Svěráka (ČT1, 28. března, 09:00), nejslavnější scény z her Divadla Járy Cimrmana, které soubor v roce 2007 vybral pro speciální představení na oslavu prvních čtyřiceti let své existence uvede pořad Ze hry do hry (ČT art, 28. března, 20:15). Následovat bude pořad Smoljak a Svěrák z cyklu mapujícího uměleckou dráhu legendárních dvojic komiků (ČT1, 28. března, 21:20) a film Kolja v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem, k němuž napsal scénář a který režíroval jeho syn Jan (ČT1, 28. března, 22:15). Film obdržel v roce 1997 Oscara.
Dokument Tatínek i Betlémské světlo
V komedii o životních kotrmelcích Co je vám, doktore? (ČT1, 29. března, 16:00) se Zdeněk Svěrák představí jako nenapravitelný idealista. Jak se na svého otce dívá režisér Jan Svěrák ukáže film Tatínek (ČT art, 29. března, 20:15) a dokumentární ohlédnutí za mnohaletou spoluprací autorské dvojice a jejími nezapomenutelnými písničkami přinese pořad Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu (ČT art, 29. března, 21:50). Následovat bude pořad Televizní písničky a songy Zdeňka Svěráka (ČT art, 29. března, 22:40).
Seminář o mistrových úspěších na poli hudby a operu Úspěch českého inženýra v Indii představí divadelní hra Cimrman v říši hudby (ČT art, 30. března, 20:15). Komedie woodyallenovského střihu o stárnutí vztahů, těla i intelektu Betlémské světlo (ČT1, 1. dubna, 21:30) ukáže Zdeňka Svěráka v roli spisovatele, kterému začnou jeho postavy přerůstat přes hlavu. Scénář k filmu napsal Jan Svěrák, který jej i režíroval. Další oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec přinese hru s opravdovým deštěm (ČT art, 6. dubna, 20:15).
Nepřítel mocných a záchranný pás pro tonoucí
Z tvorby pro dětské diváky pak vybral program ČT :D večerníček Příběhy včelích medvídků (27. března – 8. dubna), ke kterému Zdeněk Svěrák napsal texty k písním. A v rámci pořadu Čtení do ouška bude Zdeněk Svěrák dětem předčítat z vlastní knihy Tatínku, ta se ti povedla (19. března – 8. dubna).
„Divákům České televize vzkazuju, aby nevěřili slibům, že zestátněním veřejnoprávních médii ušetří peníze. Zaplatí ji v daních, ale nebude už svobodná, nýbrž vládní a poslušná. Všem lidem chci připomenout, že v těžkých dobách naší historie jsme neztráceli humor. Je to nepřítel mocných a záchranný pás pro tonoucí,“ říká jubilant Zdeněk Svěrák.
Lehečku potrápil outsider, Španěla zlomil až ve druhém setu. Postoupil i Menšík
Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole v Dubaji porazil 7:6 a 6:4 Pabla Carreňa a čeká ho čtvrtfinále s loňským finalistou Félixem Augerem-Aliassimem. Šestý nasazený Jakub Menšík porazil Alexeie Popyrina 6:3, 6:2 a jeho čeká Tallon Griekspoor.
ŽIVĚ Evropská komise požádala o vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů Babiše
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Katolická fakulta nemůže zvolit nového děkana. Soud přiznal Brožovi odklad jeho odvolání
Nejvyšší správní soud přijal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. K té bude moct dojít, až Nejvyšší správní soud vydá konečné rozhodnutí ohledně Brožovy stížnosti. Vyplývá to z usnesení soudu, o kterém ve středu informoval Deník N.