Jan Svěrák tajně točil novou komedii. Film Pět švestek se odehrává na plachetnici

Režisér Jan Svěrák v těchto dnech dokončuje snímek, který vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Komedie Pět švestek představí partu stárnoucích přátel, kteří se rozhodnou vzít život do vlastních rukou a vyplout na moře. Premiéra je naplánována na 28. května 2026.
„Nechtěl jsem o filmu mluvit příliš brzy, protože doba se zrychluje a sám už se dnes těžko dokážu těšit na něco půl roku dopředu. Ale teď už je čas film odtajnit,“ vysvětluje Svěrák a dodává: „Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých.“
Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí i další výrazné herecké osobnosti: Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. „S Oldřichem Kaiserem a Janem Vlasákem už jsem natáčel a při psaní scénáře jsem si je rovnou představoval. Zbývalo najít hlavní představitelku (Lenka Termerová) a další dva do pětice (Dana Syslová a Petr Kostka),“ svěřil se režisér. „Během dnů strávených na jedné lodi se to pak ukázalo jako správná volba. Nejen že byli odvážní a při námořních manévrech se neutopili, ale hlavně dokázali své postavy zahrát důstojně a komicky zároveň."
Film vznikal minulý rok v srpnu a v září – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. „Natáčeli jsme na lodi, kam se vejde jen minimální štáb, složený většinou z přátel a rodiny,“ popsal Svěrák. „Až během natáčení mi došlo, že vlastně děláme roadmovie a že se mi plní sen vrátit se ke způsobu práce, jakým vznikla kdysi Jízda.“
Pět švestek má být dle tvůrců dojemnou i hravou komedií o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. Snímek vznikl ve spolupráci s FTV Prima a distributorem je společnost Bioscop.
