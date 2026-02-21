Přeskočit na obsah
KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?

Petra Smítalová

Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?

