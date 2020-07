Očistná cesta do minulosti. Režisér Bambušek dokončuje film o vysídlení Němců

V okolí Sloupských jeskyní v Moravském krasu dokončuje režisér Miroslav Bambušek celovečerní drama nazvané Lidi krve. Snímek, který kina uvedou na podzim 2021, se odehrává v současnosti. Děj se ale vrací k událostem v Československu těsně po skončení druhé světové války.

Na konci zimy štáb natáčel na Ostravsku, například v Dolní oblasti Vítkovice, v ulicích vítkovického městského obvodu nebo u řeky Odry v blízkosti koksoven.

Film vzniká v koprodukci s Českou televizí. Postupně odkrývá osudy hlavních představitelů. Základ tvoří skutečný příběh z bývalé německé obce Vitín, která byla v Českém středohoří u Malého Března. Po vysídlení německých obyvatel se do ní sice pár lidí nastěhovalo, postupně ale odcházeli, až obec zanikla.

Ústřední postavou je Otto Hille z česko-německé rodiny, kterého hraje Miloslav König. "Pro starého a těžce nemocného Leopolda Švarce v podání Miloslava Mejzlíka připraví výpravu, která má být očistnou cestou do minulosti zahalenou tajemstvím," doplňuje za tvůrce Eliška Míkovcová.

Otto se díky výpravě propadá do krajiny svých předků, do dávno rozpadlé vesnice Vitín, a stává se svědkem událostí roku 1945. Potkává se s vlastním dědem a trauma minulosti se stává klíčem k pochopení přítomnosti. Mezi dalšími herci, kteří se ve filmu objeví, jsou Karel Dobrý, Jiří Černý či Jakub Folvarčný.

V žádosti o grant na Státním fondu kinematografie tvůrci uvedli, že drama o putování po česko-německém pohraničí "sice nebude oslovovat široké masy diváků, ale zajisté osloví své diváky". Snímek původně nesl pracovní název Prométheův štít, současný název Lidi krve dostal podle písně Pavla Zajíčka pro kapelu DG 307.

"Ten film má být pokusem pojmenovat, jak v nás vězí minulost, jak nás ovlivňuje. O tom, co se s lidmi stane, když o minulost přijdou. O tom, že vykořenění rodí temnotu, do které jednou někdo zase přinese světlo, i když ho to třeba bude stát život," popsal Bambušek v loňském rozhovoru pro Týdeník Echo.

"Chlapík, který tam má svou minulost, jeho předkové tam žili, přivede na to místo skupinu lidí a jemu se to všechno vrátí, vstoupí do něj duch dědy, který se tam oběsil, nemůže se tomu vyhnout, nemůže to z toho místa vyprchat," doplnil režisér, podle nějž mají Lidi krve "lehce stalkerovskou linii". Už vloni prý napsal "asi dvacátou verzi scénáře" a stále ho dolaďuje.

"Snímek Miroslava Bambuška posouvá vyjadřovací možnosti filmového jazyka. V základu projektu přitom stojí silná ústřední myšlenka - téma. Vztah Čechů a Němců. Sudety. Tragický rozměr moderní historie. V tomto případě je nasnadě, že vzniká film, ve kterém autoři projevují uměleckou invenci ruku v ruce se společenskou angažovaností a odvahou, a to vše - což je zvlášť chvályhodné - bez ideologického patosu," napsal v hodnocení žádosti o grant kritik Vladimír Hendrich.

Tvůrci Lidí krve napoprvé u Státního fondu kinematografie neuspěli, vloni však dostali částku 7,5 milionu korun.

Čtyřiačtyřicetiletý Miroslav Bambušek je zároveň autorem scénáře. Dosud napsal přes 30 divadelních her, dvě operní libreta a filmové scénáře. Lidi krve budou jeho celovečerním režijním hraným debutem, natočil však již dokumenty Jan Hus - mše za tři mrtvé muže nebo KKK.