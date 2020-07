Fila: Americký komik se posmívá Eurovizi. I na něj to je moc

U komedie s dlouhým názvem Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga se filmový kritik Kamil Fila bavil. Je to snímek, u kterého se můžete uvolněně zasmát a nebát se trapnosti. Takto mají podle Fily vypadat komerční komedie, které nemají vysoké ambice.

4:59 Kamil Fila recenzuje film o Eurovizi, který je na Netflixu k vidění s českým dabignem či titulky. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa