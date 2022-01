Noví Bridgertonovi možná nebudou stačit. Netflix zažil strmý pád na burze

Zatímco šéfové placené internetové televize Netflix ve čtvrtek odpoledne amerického času ujišťovali investory, že díky chystanému sci-fi filmu s hercem Ryanem Reynoldsem nebo druhé řadě populárního seriálu Bridgertonovi streamovací společnost čeká optimistický rok, její akcie klesaly.

Po pátečním uzavření burzy nakonec odepsala skoro 22 procent. Ještě ve čtvrtek odpoledne akcie stály okolo 500 dolarů, v pátek večer skončily na 397 dolarech, za jeden den tak firma ztratila pětinu své hodnoty. A to navzdory příznivým výsledkům z posledního čtvrtletí: Netflix meziročně zvýšil zisk o 12 procent na 607 milionů dolarů, v přepočtu 13 miliard korun.

Management však jen obtížně vysvětloval, proč největší videotéka světa v prvních třech měsících roku 2022 očekává mírnější přírůstek předplatitelů, než jaký předpokládali analytici. Ti doufali, že se tempo vrátí na předpandemickou úroveň.

"Je těžké říct přesně, proč se to nestalo," přiznává finanční ředitel Netflixu Spencer Neumann. "Pravděpodobně v tom trochu hraje roli covid, po dvou letech jsme se bohužel stále nedostali z globální pandemie a zejména v některých částech světa, například Latinské Americe, je to vidět na makroekonomických číslech," dodává.

Také v návaznosti na predikce Netflixu koncem týdne padaly akcie i dalších mediálních společností, které investují do streamování. Týkalo se to i firem Walt Disney Company, která má portál Disney+, a ViacomCBS, provozovatele služby Paramount+.

Netflix očekává, že v prvních třech měsících letošního roku mu přibude 2,5 milionu platících uživatelů. Vloni ve stejném období ale přidal 4 miliony a stejné číslo tipovali analytici nyní.

Odborníci z Wall Street mírnější odhady přisuzují sílící konkurenci na trhu a naopak pomalejšímu návratu k předpandemickým poměrům. Když začátkem roku 2020 propukla nemoc covid-19, rostly akcie Netflixu stejně jako Walt Disney Company, neboť lidé byli v době lockdownů zavření a místo chození do kin si filmy a seriály pouštěli doma. Po dvou letech už ale tytéž firmy nedokážou udržet stejně vysoké tempo, a proto jejich akcie přestávají být tak atraktivní, vysvětluje Jeff Wlodarczak ze společnosti Pivotal Research Group.

"Streamování nicméně nekončí, streamování je budoucnost. A doteď má relativně malý podíl na celkovém televizním trhu," dodává Wlodarczak.

Další vnímají slabší očekávání Netflixu jako důkaz, že firma čelí rostoucí konkurenci od platforem Disney+, HBO Max, Apple TV+ nebo Amazon Prime Video. A to navzdory výrokům ředitele obsahu Netflixu Teda Sarandose, který ubezpečoval investory, že firma stále oslovuje dost potenciálních zákazníků a nepřichází o ty stávající. Tyto faktory obvykle značí, že společnost začíná prohrávat boj s konkurencí.

Netflix však nebyl na vrcholu ani začátkem tohoto týdne. Rekordních výsledků na burze dosáhl v polovině loňského listopadu, kdy se akcie prodávaly za 700 dolarů, od té doby spadly o více než 40 procent, upozorňuje agentura AP.

Konkurenti investují miliardy dolarů do výroby nových filmů a televizních seriálů, aby ke svým videotékám přilákali zákazníky. "Faktem je, že trh se streamovacími službami už začíná být nasycený," myslí si Mike Proulx, viceprezident a ředitel výzkumu v poradenské společnosti Forrester. "Zákazníci si mohou vybírat z více služeb a začíná je trápit, kolik stojí měsíční předplatné," dodává.

Netflix očekává, že v nejbližší době až 90 procent předplatitelů nabere v zahraničí, nikoliv na domácím americkém trhu, kde začínal. Analytici jsou však zvědaví, jak se do čísel promítne nedávné zdražení služby v USA a Kanadě, kde si firma nyní místo necelých 14 dolarů účtuje 15,49 dolaru měsíčně, v přepočtu 333 korun.

V Česku standardní účet na Netflixu stojí 259 korun měsíčně.

"Hodně bude záležet na tom, jestli Netflix dovede udržet tempo nárůstu předplatitelů i teď, kdy jeho nejčastější typ předplatného stojí stejně jako HBO Max," myslí si Joe McCormack z analytické společnosti Third Bridge a varuje, že vyšší cena by mohla některé zákazníky Netflixu odlákat ke konkurenci. "Navíc jsme vstoupili do roku 2022, kdy podle mnohých na trhu s videotékami nebude dál růst poptávka."

Podle společnosti Parrot Analytics podíl Netflixu na celosvětovém trhu streamovacích služeb za poslední dva roky klesl z 55 na 45 procent. Ve stejném období přitom videotéka uvedla některé své historicky nejsledovanější seriály. Bridgertonovi budou letos pokračovat druhou řadou, stejně tak se má další série výhledově dočkat jihokorejská Hra na oliheň. To by mohlo posílit postavení společnosti na asijském trhu, kde má větší prostor pro růst než v USA a Kanadě.

Netflix, jenž filmy a televizní seriály na internetu nabízí již 15 let, má čerstvě za sebou nejhorší týden od léta 2012. Tehdy na burze odepsal 28 procent.

Jeho spoluzakladatel Reed Hastings si však dál myslí, že firma bude růst. A že ještě jednu nebo dvě dekády potrvá stávající trend, kdy videotéky postupně nahrazují tradiční televizi.

Předloni firma přidala 36 milionů předplatitelů, vloni 18,2 milionu, což bylo nejméně za posledních pět let. Celkově jich má nyní 222 milionů, z toho zhruba 74 milionů v Evropě.

Minulý měsíc český web Filmtoro.cz odhadl český počet předplatitelů Netflixu zhruba na 500 tisíc, údaje však nelze ověřit.