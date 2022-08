Tátu zabili ufouni, tak na tom vyděláme. Film Nene je netradiční westernové sci-fi

Komik, poslední dobou však především uznávaný režisér Jordan Peele ve svém třetím snímku hledí dvěma směry. Hrdinové jeho podivuhodné směsi sci-fi a westernu vzhlížejí k nebi, kde se objevil záhadný mimozemský objekt. Sám režisér se ale ohlíží do minulosti, až k počátkům kinematografie. Film nazvaný Nene od čtvrtka promítají česká kina.

Ranč rodiny Haywoodových kdesi v Kalifornii, kousek od Hollywoodu, má nejen geograficky blízko k továrně na sny. Haywoodovi se živí tím, že půjčují koně pro potřeby filmů a reklam. Když otce trefí do hlavy kus železa spadnuvší odkudsi shůry a on zranění podlehne, sourozenci musí zabojovat, aby rodinný byznys udrželi.

Zakřiknutý mladík Otis Jr. přezdívaný O. J. vypadá jako pravý opak obchodníka, sotva umí zvednout pohled od svých koní. Byť mu jeho naopak energická a upovídaná sestra připomíná, že je potomkem sice neznámého, přesto prvního "herce" v historii. Na slavných rozpohybovaných fotografiích Eadwearda Muybridge z roku 1878 sedí na koni černošský žokej, praprapředek Haywoodových.

Scenárista a režisér Jordan Peele do svého snímku poschovával spoustu podobných historek a poct kinematografii. A jednou z potěch při sledování může být právě to, když je divák odhaluje. Autor oscarového debutu Uteč - hororové satiry vyprávějící mimo jiné o postavení Afroameričanů v dnešních USA - se tentokrát vzdálil od hororového žánru, byť jeho novinka zdaleka není prostá děsivých scén. Coby autorův dosud nejopulentnější film je také plná akce a spektáklu.

Režisér se vydává na půdu nejklasičtějších žánrů westernu a sci-fi, ve spolupráci s jedním z nejpozoruhodnějších kameramanů dneška Hoyte van Hoytemou vtahuje diváky do pozoruhodné hry obrazů. Děj se točí převážně okolo ranče Haywoodových a zápletka je jasná, až béčková. Sourozenci věří, že za otcovu smrt může UFO. Létající talíř, jenž se usídlil nad jejich farmou, chtějí natočit. Především proto, aby záběry zpeněžili a zabránili krachu skomírající rodinné živnosti. Okolnosti je nutí rozprodávat koně majiteli nedalekého zábavního westernového parku.

Snímek Nene si mimo jiné pohrává s mánií ohledně mimozemšťanů. Peele ale do - v mnohém záměrně jednoduchého - filmu především schovává úvahy o samotné povaze kinematografie a roli, jakou v jejích dějinách hráli Afroameričané. Ne snad, že by se stal esejistou, vše podstatné zakódoval do obrazů. Z leckdy tajuplných, přízračných výjevů lze místy cítit až spielbergovského ducha.

To zásadní se odehrává na nebesích. Jenže hrdinové po většinu času nesmí zvednout zrak, neboť by to mohlo znamenat jejich smrt. Peele tak buduje atmosféru plnou nejistoty a strachu, tajuplný předmět - či tvor, nebo snad přízrak - je po většinou na okrajích zorného pole protagonistů i diváků. V závěrečných scénách, které mísí akci s úžasem těch nejlepších sci-fi o setkání s neznámem, si publikum nebes užije o poznání více než postavy.

2:52 Film Nene kina promítají od uplynulého čtvrtka. | Video: CinemArt

Jordan Peele spojuje ty nejprostší a nejčistější filmové radosti z moci záběrů tak skvělých, že diváka pohltí, se sofistikovanou hrou na teoretické rovině. Moc, síla i nebezpečí filmového pohledu je předmětem mnoha akademických prací. Peele se jich dotýká už tím, o čem a jak vypráví.

Jeho snímek má místy náladu nejambicióznějších sci-fi o setkání s mimozemšťany, jako byli nedávní Příchozí. Jenže pohnutky hrdinů Nene jsou až brakově přízemní. Nechtějí objasnit záhadu, komunikovat s bytostmi z jiných planet, chtějí jejich existenci zpeněžit.

Nene je v mnohém především sbírkou fascinujících scén a nápadů. Je to film o filmech, mimo jiné tvůrčí hra zkoumající, co vlastně znamená hollywoodský blockbuster. Peele však nechce jen rozložit žánry na prvočinitele a poskládat je po svém, jeho nezvyklá směs braku a velkoleposti má i politický podtext.

Jako ve všech jeho dílech hraje zásadní roli fakt, že protagonisté jsou černoši. A jako by režisér tentokrát uvažoval nad tím, že afroamerickým hrdinům se - vzhledem k tomu, jak Hollywood dlouhodobě přehlížel černošské herce a filmaře - zkrátka musí přihodit trochu jiný sci-fi příběh. Nikoli prvoligový, ale odkudsi z okrajů Hollywoodu.

I proto jsou postavy tak psychologicky ploché, děj vlastně banální, jako by si černí hrdinové jinou roli nezasloužili už z podstaty toho, jak funguje filmový průmysl. Peele se opět dotýká různých podob rasismu, tentokrát s poměrně radikálním rámcem, podle něhož problém přesahuje nejen hranice Ameriky, ale celé planety.

Nad Nene může být místy zábavnější uvažovat, než se na něj dívat. A nejsou všechny ty hrátky a triky od režiséra trochu alibistické? Jenže pak zase snímek v okamžiku dovede natolik strhnout, že mu člověk mnohé odpustí. A opatrně pohledí na nebesa. Kdo ví, co se tam schovává a jaké to má úmysly?