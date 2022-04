Kovboj na pozemku objeví záhadnou díru. Seriál s Brolinem připomíná Lost

Když americký herec Josh Brolin dospíval na kalifornském pobřeží, znal muže jako Royala Abbotta. Málomluvného, emocionálně chladného a věčně nespokojeného rančera teď ztvárnil v moderním westernovém seriálu Za hranicí. Sám je ale rád, že ve skutečnosti takový není.

"Jsou to lidi sami pro sebe. Hodně loajální, když je budete mít za sousedy, vždycky pomohou. Žijí ale ve vlastním světě," popisuje agentuře AP Brolin, herec známý z filmů Milk, Tahle země není pro starý nebo Muži v černém 3.

První dvě z osmi epizod Za hranicí jsou od tohoto pátku k vidění s českými titulky ve videotéce Amazon Prime Video, každý týden přibudou dva díly. Seriál produkovala společnost Plan B oscarového herce Brada Pitta.

Protagonista Royal Abbott věří, že když o některých záležitostech nebude mluvit, zachrání tím soudržnost rodiny. To jeho představitel Brolin říká, že s manželkou a čtyřmi dětmi ochotně probírá cokoliv. "Až se mi smějí, že jsem citlivka," podotýká.

Přesto ho nabídka hrát tak specifickou postavu zaujala. "Líbí se mi možnost ztvárnit něco, co je v tomhle případě důsledkem roky vychvalovaného mýtu o posledním kovbojovi, o Marlboro Manovi," vyjmenovává Brolin. Marlboro Man je slavná postava kouřícího kovboje z reklamy na cigarety.

Seriál Za hranicí ale není čistý western. Rančer, jenž bojuje o svou půdu i rodinu, v něm na hraně wyomingské divočiny objeví nadpřirozenou záhadu: velkou, záhadnou, nevysvětlitelnou a dokonale symetrickou díru v zemi. Zároveň se v okolí objeví tajuplná hipísačka a soused se začne soudit o rančerovu půdu.

Na tom všem se Joshi Brolinovi líbilo, že scénář obsahuje i modernější prvky, nadstavbu klasického westernového příběhu rodiny bojující o vše. Příběh se odehrává ve Wyomingu, štáb však natáčel ve státě Nové Mexiko na jihu USA.

2:22 První dvě epizody seriálu Za hranicí jsou na Amazon Prime Video s českými titulky. | Video: Amazon Prime Video

Podle tvůrce a hlavního scenáristy Briana Watkinse je Josh Brolin ideálním představitelem muže, který skrývá neproniknutelné tajemství. "Kdykoliv se na něj podíváte, máte pocit, že tají něco, co ho rozežírá zevnitř," míní Watkins. Ten dosud psal jen divadelní hry, Za hranicí je jeho prvním televizním projektem.

"Když pracujete se skvělými režiséry, máte záruku, že vás ochrání. Vědí, jak to sestříhat, které záběry použít a které naopak vyhodit. Umějí rozpoznat tu nejčistší vyprávěcí linku ve všem, co natočili," popisuje Brolin, proč byl ke spolupráci se začátečníkem nejdřív skeptický. Sice neviděl Watkinsovy divadelní hry jako Evergreens nebo High Plains, alespoň si je však přečetl - a připomněly mu tvorbu dnes již nežijícího herce a dramatika Sama Sheparda. "Něčím jsou blízké jeho raným, experimentálnějším hrám," přirovnává Brolin.

Royalovu věřící manželku v seriálu hraje Lili Taylorová, známá z filmu Mystic Pizza nebo seriálu Perry Mason. Tajuplnou cizinku pak ztvárnila Imogen Pootsová, která účinkovala ve snímcích 28 týdnů poté nebo V jako Vendeta.

Podle agentury AP mezi Brolinem a Taylorovou jiskří chemie. Připomínají pár, který měl už tak komplikovaný život, než mu do života vstoupila neznámá síla zvenčí.

Hvězdou seriálu je nicméně Brolin, který si při natáčení vyzkoušel neznámou situaci - jeho postava má vnučku. "To se mi stalo poprvé, aby mě někdo oslovil dědečku," poznamenává čtyřiapadesátiletý herec. Zároveň vloni účinkoval ve sci-fi filmu Duna, kde jej hrdina v podání Timothéeho Chalameta jednou posměšně označí za starce. "Takže jsem to alespoň všechno slízl v jednom roce a může mi to být jedno. Vlasy si stejně nebarvím," žertuje.

Josh Brolin pochází z hereckého prostředí. Jeho otec James účinkoval ve vojenském filmu Pensacola: Zlatá křídla, jeho nevlastní matkou je další známá herečka a také zpěvačka Barbra Streisandová. Ve westernovém dramatu Yellowstone před čtyřmi roky zase účinkovala Brolinova dcera Eden.

Sám ale tvrdí, že ani s jedním se o práci výrazněji nebavil. Ze všeho nejvíc jej nyní zajímá prostředí celebrit, o němž píše televizní satiru. "Kdykoliv si začnete myslet, že jste na vrcholu nebo že vás už nic neohrozí, budete vyvedeni z omylu a dovedeni k pokoře. O což já nestojím, já chci být pokorný pořád," dodává pro agenturu AP.

Britský deník Guardian má ze seriálu Za hranicí rozporuplné dojmy. Podobná díra, jaká ve wyomingské zemi rozehraje příběh, podle recenzenta přeneseně vzato existuje ve scénáři, potažmo celém projektu.

"Navzdory neobvykle poutavým záběrům a hereckým výkonům v jeho jádru opravdu nic není," míní Guardian, podle nějž ale Za hranicí připomíná seriály Lost nebo Stranger Things. "Častěji také vypadá jako film než televizní projekt," chválí Guardian. V příběhu však prý přibývá záhad a nevysvětlitelného jednání postav, které navíc kvůli autorově divadelní průpravě mívají spoustu monologů.

Také podle časopisu Hollywood Reporter scénář ponechává leccos nevysvětlené. "Seriál diváka lecčím rozlítí. Ale nic ho nerozlítí jako fakt, že žádná z postav tady neklade otázky, které si musí klást každý divák," shrnuje Hollywood Reporter, jemuž přijdou přehnané i vedlejší příběhové linky. Týkají se křesťanství nebo rodea, tradičního sportu severoamerických kovbojů.