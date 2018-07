Nejvíc nominací na televizní ceny Emmy má Hra o trůny, v těsném závěsu následuje Příběh služebnice

Fantasy Hra o trůny a dystopický Příběh služebnice v noci na dnešek získaly nejvyšší počet nominací na "televizní Oscary". Herec Antonio Banderas bude o sošku zápasit s Benedictem Cumberbatchem či Jeffem Danielsem.

Vloni kvůli pozdnímu datu premiéry nesplnil podmínky a nemohl se zúčastnit, letos se ale vrátil ve velkém. Nejvyšší počet nominací na televizní ceny Emmy v noci na pátek opět získal fantasy seriál Hra o trůny od HBO. To ale poprvé po sedmnácti letech není televizí s nejvíce nominacemi - předstihla ho streamovací služba Netflix.

Hra o trůny získala 22 nominací, uspět může jako nejlepší dramatický seriál roku, v hereckých i technických kategoriích. To vše rok předtím, než Hra o trůny roku 2019 ve velkém vyvrcholí očekávanou poslední řadou.

O jednu nominaci méně má zábavná, často politická show televize NBC Saturday Night Live a sci-fi seriál Westworld od HBO. Dvacet nominací, víc než vloni, získal dystopický Příběh služebnice od televize Hulu.

Jeho štábu se v noci na pátek mimořádně dařilo - nominace získaly herečky Elisabeth Mossová, Alexis Bledelová, Samira Wileyová, Ann Dowdová i Yvonne Strahovski.

Příběh služebnice vypráví o futuristické teokracii, kde je s ženami zacházeno jako se sexuálními objekty, v čemž mnozí američtí diváci preferující liberální politiku vidí metaforu k současné vládě prezidenta Donalda Trumpa.

"V podstatě píšete show o stavu, do něhož pevně doufáte, že svět nedospěje. Jenže pak se to začne dít. Modlíme se za to, aby to ve skutečnosti nedošlo tak daleko jako v seriálu," říká výkonný producent seriálu Bruce Miller v narážce na Trumpovu politiku.

Dále o cenu pro nejlepší drama usilují seriály z prostředí anglické královské rodiny The Crown, rodinné drama This Is Us, série odehrávající se během studené války The Americans a sci-fi Westworld.

Letošek se výrazně nese ve znamení streamovací služby Netflix. Ta před pěti lety ve velkém vstoupila do světa televize, když uvedla první řadu seriálu Dům z karet. Nyní Netflix předčil konkurenta HBO a stal se stanicí s celkově nejvyšším počtem nominací.

Netflix jich má 112 - bodoval se seriálem o nadpřirozených úkazech Stranger Things, s anglickou královskou show The Crown, s komedií z prostředí ženského wrestlingu Glow, westernovým dramatem Godless nebo reality show Queer Eye.

Kvůli cenám Emmy, jež jsou v USA považovány za nejprestižnější televizní ocenění, Netflix silně investoval do reklamy. Na původní seriálovou a filmovou tvorbu v letošním roce vyčlenil 8 miliard dolarů.

"Pracovat s Netflixem je jedna radost. Drží se našich rad a po finanční ani tvůrčí stránce nám nevymezují prostor, což je u televizních stanic takřka nevídané," vysvětluje Shawn Levy, režisér a producent nominovaného seriálu Stranger Things.

Za Netflixem se 112 nominacemi následuje HBO se 108, americká televize NBC jich má dohromady 78.

V kategorii pro komediální seriály se dařilo hiphopové Atlantě v hlavní roli s hercem Donaldem Gloverem a dohromady 16 nominacemi, dále dobovému The Marvelous Mrs. Maisel, komediálnímu seriálu založenému na rasových otázkách Black-ish, sérii z prostředí ženského wrestlingu Glow nebo titulu Silicon Valley o počítačových programátorech.

Mezi miniseriály nejvyšší počet nominací, přesněji 18, získalo The Assassination of Gianni Versace. Představitel jedné z hlavních rolí Darren Criss byl nominován za roli muže, jenž zabije slavného italského homosexuálního módního návrháře.

Podle autora tohoto seriálu Ryana Murphyho se jedná o "dojemný příběh, který je o to těžší vyprávět, že se dnes stále setkáváme s projevy homofobie a intolerance".

Agentura AFP tvrdí, že právě v kategorii pro miniserály svedou nejtěžší souboj přední současní herci. Antonio Banderas je nominován za roli Pabla Picassa v seriálu Génius, Benedict Cumberbatch za protagonistu série Patrick Melrose a Jeff Daniels za western Godless.

Naopak se nedostalo na Al Pacina, Michaela B. Jordana nebo třeba Kylea MacLachlana z nové řady Městečka Twin Peaks.

Stejně tak na nominacích výrazněji neuspěl sitcom Roseanne, jeden z mála v americké televizi, jenž se těší oblibě u voličů prezidenta Donalda Trumpa. Seriál, který se na obrazovky vrátil po dvou desetiletích a hned získal vysoký rating, televize ABC zrušila poté, co představitelka hlavní role Roseanne Barrová vzbudila kontroverzi rasistickým tweetem - urážlivě se vyjádřila o bývalé černošské poradkyni exprezidenta Baracka Obamy, kterou nepřímo přirovnala k opici.

Mezi osmičkou titulů, které se ucházejí o cenu pro nejlepší komediální seriál, Roseanne chybí.

Na seznamu nominovaných je dále například šestačtyřicetiletá Kanaďanka Sandra Oh, která jako historicky první americká Asiatka může získat Emmy pro nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli - nominovaná je za seriál Na mušce (Killing Eve) vyprávějící o vražedkyni a pracovnici bezpečnostní služby.

Svou první nominaci obdržela sedmadvacetiletá Američanka Rachel Brosnahanová, která se v seriálu The Marvelous Mrs. Maisel z konce 50. let minulého století coby žena v domácnosti zkouší stát stand-up komičkou.

Na nominacích se obecně dařilo seriálům či filmům s ženami v hlavních rolích, což reflektuje měnící se tvář amerického televizního průmyslu, stejně jako hercům s pestrým etnickým pozadím.

O nominacích na ceny Emmy, jež bývají označovány za "televizní Oscary", rozhodovalo přes 22 tisíc členů americké televizní akademie. Ti během 14 dnů v červnu museli posoudit přes 9 tisíc přihlášek - o nominaci se mohl ucházet každý seriál, jenž měl premiéru do 31. května.

Vítězové budou vyhlášeni 17. září v Los Angeles.