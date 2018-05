Netflix sází na vlastní filmy. Letos jich uvede 86, chystá gangsterku s Pacinem a De Nirem

před 2 hodinami

Některé z filmů Netflixu se alespoň v omezené distribuci dostanou do kin.

Víc filmů než studia Paramount, Disney, 21st Century Fox a Warner Bros. dohromady letos na své webové platformě uvede Netflix.

V době, kdy hollywoodská studia do kin začínají uvádět své letní velkorozpočtové tituly, se společnost Netflix naopak snaží přimět diváky, aby zůstali doma.

Placená streamovací služba letos prostřednictvím svého webu nabídne 86 původních filmů. To je víc, než kolik do biografů dohromady pošlou čtyři velká tradiční studia Paramount, Walt Disney Company, 21st Century Fox a Warner Bros. Zároveň tím Netflix překonává vlastní rekord - vloni vyprodukoval 61 snímků.

Tato agresivní strategie má částečně odrazit námitky, že filmová knihovna Netflixu začíná stagnovat. Těch ještě přibude, až společnost Walt Disney Company od příštího roku přestane nabízet své filmy americkým předplatitelům Netflixu.

Protože trh se streamovacími službami je dnes plnější, rostou ceny za nákup licencí od dalších studií.

Netflixu se proto vyplácí investovat do vlastní tvorby. Firma letos zveřejnila už 33 snímků, které si přes 80 milionů uživatelů dohromady pustilo více než třistamilionkrát. To v průměru znamená, že jeden film vidělo okolo devíti milionů diváků.

Vysoký počet snímků, jež Netflix vyprodukuje, je prý reakcí na široký vkus obecenstva. To, do jakých filmů zainvestovat, společnost vyhodnocuje mimo jiné na základě údajů od svých předplatitelů.

Filmy, které chtějí studia vyrobit v roce 2018

Netflix má celkově 125 milionů platících zákazníků, z toho 55 procent žije mimo Spojené státy. Také v budoucnu firma očekává, že zákazníci budou přibývat především ze zahraničí.

"Je to umění a věda zároveň," poznamenává Ian Bricke, který má v Netflixu na starosti licencování filmů a jejich produkci. "Naše globální publikum je čím dál pestřejší. Neustále se učíme a snažíme se být chytřejší," dodává.

Firma neuvádí, kolik za výrobu filmů utratí. Na rok 2018 má v rozpočtu vyhrazeno dohromady osm miliard dolarů na produkci celovečerních snímků, dokumentů, televizních seriálů i licencování již hotových titulů od jiných studií.

Netflix nicméně plánuje utratit tolik, že jeho cash flow - tedy množství vygenerované hotovosti, jež je volně k dispozici vlastníkům a akcionářům - bude letos záporné, a to až do výše čtyř miliard dolarů. Vloni záporné cash flow Netflixu činilo dvě miliardy.

Investory ale zjevně upokojuje, že Netflixu nadále přibývají předplatitelé, a tak současnou strategii podporují. Naznačuje to i vytrvalý růst akcií.

Během prvního čtvrtletí letošního roku společnost získala 7,4 milionu nových předplatitelů a její příjmy meziročně vzrostly o více než 40 procent na 3,7 miliardy dolarů.

V současné nabídce Netflixu lze nalézt vše od nízkorozpočtových rodinných komedií až po umělecky pojatá nezávislá dramata, jako bylo loňské Mudbound, nominované na čtyři ceny Oscar.

Příští rok by v katalogu měla přibýt třeba nákladná gangsterka The Irishman, kterou s herci Robertem De Nirem a Alem Pacinem v hlavních rolích natáčí renomovaný Martin Scorsese.

Zhruba třetina současných uživatelů Netflixu sleduje převážně filmy, zatímco zbytek dává přednost televizním seriálům jako House of Cards (Dům z karet) nebo Stranger Things.

Reakce kritiků na původní filmovou tvorbu Netflixu je ovšem smíšená. Někteří režiséři navíc nabídky na spolupráci odmítají z principu - nelíbí se jim představa, že by jejich dílo lidé viděli jen na malé obrazovce.

"Celý život se publiku snažím něco ukazovat na velkém plátnu," říká například režisér Steven Spielberg. "Líbí se mi na tom ten společenský aspekt. Člověk musí vyjít z domu, někam se dopravit, někde zaparkovat. To je publikum, které chci oslovovat."

Zatímco tradiční filmová studia čím dál více investují do velkorozpočtových akčních spektáklů a pokračování komerčně úspěšných titulů, Netflix produkuje snímky všech žánrů - od teenagerských dramat přes romantické komedie po horory nebo sci-fi.

Alespoň 17 z letošních titulů Netflixu bude mluvit jinak než anglicky - v plánu jsou snímky natočené ve francouzštině, arabštině, maďarštině, japonštině či ruštině a hned osm ve španělštině.

Firma také slibuje více velkorozpočtových titulů, jako bylo loňské akční drama Bright s Willem Smithem v hlavní roli. Tuto dramaturgickou linii Netflixu má ve firmě na starosti Scott Stuber, někdejší člen managementu studia Universal Pictures.

Jednou z největších investic Netflixu byl vloni film Bright s Willem Smithem v hlavní roli.

Některé z filmů Netflixu se alespoň v omezené distribuci dostanou do tradičních kin. Vloni firma 33 svých snímků promítla ve 40 městech, vypočítává programový ředitel Netflixu Ted Sarandos. Některé snímky prý kina promítala až po dobu sedmi týdnů.

Například právě titul Bright nabídla kina ve 12 městech, dobrodružný akční film Okja od jihokorejského režiséra Bong Joon-hoa mělo na programu dokonce 50 biografů.

Uvedení alespoň do některých kin může rozptýlit obavy filmařů či herců, že jejich dílo nebude náležitě oceněno. Netflix však trvá na tom, aby i takové snímky byly v den vydání hned dostupné platícím uživatelům webu - a právě proto se mu nedaří navázat spolupráci s více biografy.

Většina z nich trvá na alespoň minimální míře exkluzivity a bojí se, že pokud si diváci budou moci vybrat, zda na film jít do kina a zaplatit za lístky, nebo si ho pustit z pohodlí domova, zůstanou raději doma.

Insideři z branže vyjadřují obavy nad tím, že čím víc filmů bude Netflix produkovat, tím snáze se v něm ty skutečně kvalitní ztratí.

"Netuším, čeho chtějí docílit s 80 filmy," pochybuje například filmový agent, jenž si přál zůstat v anonymitě, neboť s Netflixem nyní obchodně jedná. "Při jednání s firmou mě to vede k úvahám, zda volí správnou strategii," dodává anonym.

Dobrodružný akční snímek Okja se Netflixu podařilo uvést v 50 biografech.

Netflix takové obavy rozptyluje. Protože má k dispozici data o tom, co se jeho předplatitelům líbí, může jim jejich oblíbené žánry nabízet přímo. A kromě toho s každým titulem oslovuje celosvětové publikum, což se klasickým distributorům ne vždy daří.

I mnoho renomovaných režisérů či herců proto Netflixu důvěřuje - jak dokazuje právě nedávná dohoda firmy s režisérem Martinem Scorsesem na výrobě filmu The Irishman s herci Robertem De Nirem a Alem Pacinem v hlavních rolích.

Snímek bude mít rozpočet minimálně 125 milionů dolarů, což je částka, za kterou jej tradiční studia prý odmítla vyrobit.

Herec Robert De Niro je prý zájmem Netflixu nadšený. Zmiňuje, že rozpočet snímku The Irishman narostl mimo jiné kvůli trikovým scénám, jež některé herce omladí. "Mohli si to dovolit a chtěli to udělat pořádně," konstatuje De Niro. "A pro film je důležité, aby byl natočen bez kompromisů," dodává.