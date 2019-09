Film Joker míří na Oscary. V Benátkách sklidil osmiminutový potlesk

Na Benátský filmový festival včera dorazil jeden z nejznámějších zločinců Gothamu, fiktivního města z příběhů o Batmanovi.

Světovou premiéru tu měl samostatný film, který vypráví o zrození Jokera. Podle oborového časopisu Variety si vysloužil osmiminutový potlesk vestoje a server Deadline.com konstatoval, že ještě na žádnou novinářskou projekci v Benátkách se nesnažilo dostat tolik zájemců.

Batmanova odvěkého rivala už na plátně ztvárnili Jack Nicholson, Heath Ledger či naposledy Jared Leto. Nyní roli Jokera dostal Joaquin Phoenix. Ve filmu ukazuje, jak se ze zranitelného, utlačovaného samotáře stal sebevědomýn zlosyn nalíčený make-upem.

Film, který vyrobila společnost Warner Bros. a česká kina jej uvedou 3. října, se odehrává začátkem 80. let minulého století. Tehdy je Bruce Wayne alias Batman ještě dítě a na ulicích města Gotham mezi nevyváženým, hromadícím se odpadem propukají nejrůznější konflikty.

Joaquin Phoenix hraje Arthura Flecka, který se tou dobou živí jako klaun. Přes den baví kolemjdoucí na ulici nebo se snaží rozesmát nemocné děti. Po večerech zkouší kariéru stand-up komika a neustále imituje druhé. Ve finále se ale vždy sám stává terčem posměchu.

Matka, se kterou Fleck žije, mu přezdívá Happy (Štěstí), k tomu má ale protagonista daleko. Propadá nekontrolovaným, často nemístným výbuchům smíchu, který je leckdy špatně pochopen a Flecka dostává do úzkých.

Od všech odcizený a uvnitř rozechvělý mladík se pomalu začíná měnit v Jokera. Ve městě Gotham, zmítaném násilím mezi různými skupinami obyvatel, tím mimoděk inspiruje jiné.

"Tenhle film a postava mě zajímaly, protože jsme k němu přistoupili po našem. Neodkazoval jsem na to, jak Jokera v minulosti hráli jiní," popsal v Benátkách Joaquin Phoenix.

Film Joker bude mít českou premiéru 3. října. | Video: Vertical Ent. | 02:24

Při přípravě si pouštěl němý film z roku 1928 nazvaný Muž, který se směje, který vznikl adaptací stejnojmenného románu Victora Huga. Také si četl o lidech, kteří vraždili nebo se chystali zavraždit politiky.

Konkrétní inspiraci Phoenix přesto nepřipouští. "Pojal jsem Arthura jako svébytnou osobnost, ale chtěl jsem mít svobodu hrát ho tak, aby si ho každý hned nezaškatulkoval. Je to fiktivní postava. Nechtěl jsem, aby mohl nějaký psychiatr přesně diagnostikovat, co je zač," doplňuje herec.

Film plný sporadického nasvícení i hudby po celou dobu udržuje temnou náladu, čímž vyniká oproti jiným superhrdinským titulům studií DC nebo Marvel.

Jokera natočil Todd Phillips, známý trilogií Pařba ve Vegas či naposledy snímkem Týpci a zbraně. "Oproti nim má Joker trochu jiné kontury, ale ve finále pořád jen vyprávíte příběhy," říká Phillips, který se prý inspiroval různými filmovými charakterovými studiemi ze 70. let minulého století.

"Chtěl jsem se opravdu hluboce ponořit do jediné postavy. Přišlo mi, že by to mohl být osvěžující způsob, jak přistoupit k žánru. Nevím, co to znamená ve vztahu k DC nebo Marvelu, jestli to nějak změní, jak sami točí své filmy," říká režisér, podle nějž bylo těžké studio DC přesvědčit, aby na Jokera kývlo. "Ale tlačili jsme na to, protože nám přišlo, že půjde o něco opravdu výjimečného."

Časopis Variety v této souvislosti připomíná, že film Joker sice náleží do superhrdinského světa DC Comics, je však považován za samostatný titul a neúčinkují v něm ani Batman, ani jiné postavy z tohoto univerza.

Tvůrci měli větší uměleckou svobodu mimo jiné proto, že žádný z komiksů nikdy dostatečně nevysvětlil Jokerův původ. Díky tomu mohli režisér Phillips, který je také spoluautorem scénáře, a scenárista Scott Silver volně fabulovat.

Phillips v Benátkách přikývl na dotaz, jestli klíčovým tématem snímku, jenž začal vznikat v roce 2017, je nedostatek empatie.

"To je velká část toho, o čem ten film vypráví. O nedostatku schopnosti vcítit se do pocitu druhých, který jsme ve světě vnímali, když jsme na filmu začali pracovat, a který pravděpodobně přetrvává doteď," odpovídá režisér, podle nějž je Joker "člověk, který hledá svou totožnost a omylem se stane symbolem, i když původně chtěl jen všechny rozesmát".

Joker byl mezi kritiky jedním z nejočekávanějších titulů Benátského filmového festivalu, kde s dalšími 20 tituly soutěží o hlavní cenu, takzvanou Zlatou palmu. Vítěz bude znám příští sobotu 7. září.

Sobotní premiéry Jokera se zúčastnili představitel hlavní role Joaquin Phoenix, režisér Todd Phillips i německo-americká herečka Zazie Beetzová, jež ztvárnila Arthurovu sousedku. Na slavnostní projekci v Sala Grande naopak chyběl Robert De Niro, který ve filmu hraje moderátora zábavního televizního pořadu.

Joker gets standing ovation: pic.twitter.com/NjsgFZAvhl — Comic Book Talk (@ComicBooksTalk) August 31, 2019

"Je vzrušující vidět první film od DC, který nemá klasické parametry superhrdinského vyprávění o zloduchovi. Mnohem víc jde o charakterovou studii," říká italská zpravodajka časopisu Hollywood Reporter Ariston Andersonová.

Podle ní bylo od tvůrců chytré uvést Jokera poprvé právě na Benátském filmovém festivalu, který už několikrát posloužil jako odrazový můstek pro snímky, jež později usilovaly o Oscara. "Už teď se mluví o tom, že by Joker mohl mít oscarové ambice," dodává Andersonová.

Totéž tvrdí umělecký ředitel Benátského filmového festivalu Alberto Barbera, který už dopředu avizoval, že "Joker má namířeno rovnou na Oscary". I recenzent serveru Deadline.com prorokuje, že minimálně Joaquin Phoenix bude mít za Jokera šanci získat Oscara pro nejlepšího herce.

Časopis Forbes napsal, že Joker je jednoduše "jedním z nejlepších filmů roku 2019" a že "posouvá, co bylo dosud možné ve světě superhrdinských snímků".

Film chválí také kritik časopisu Variety Owen Glieberman. "Joaquin Phoenix úžasně hraje psychicky vyšinutého blázna, který se promění ve vraždícího klauna," popsal Glieberman, podle nějž je Joker jedinečným typem superhrdinského filmu. "Vystihuje, co se právě teď děje ve skutečném světě," dodal kritik.