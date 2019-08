Brad Pitt: Sci-fi Ad Astra byl nejtěžší film, na kterém jsem kdy pracoval

Americký herec Brad Pitt už na plátně válčil, kradl nebo boxoval v ringu. Ještě žádný film pro něj prý ale nebyl tak náročný, jako když teď ztvárnil astronauta v epickém sci-fi Ad Astra.

Pitt ho tento týden představil na Benátském filmovém festivalu, česká kina jej začnou promítat 19. září.

Pětapadesátiletý Američan hraje Roye McBridea, kosmonauta, který se musí vypravit na záchrannou misi až na kraj sluneční soustavy. Přiměje ho k tomu nová hrozba, kdy Zemi začnou ohrožovat katastrofální nárazy proudu.

McBride míří do kosmu najít svého otce, průkopníka kosmonautiky, kterého ztvárnil Tommy Lee Jones. Před více než deseti lety se ztratil cestou na planetu Neptun, kam mířil kvůli výzkumné expedici.

Film se odehrává v blízké budoucnosti, kdy už lidstvo postavilo obytná zařízení a výzkumná centra na Měsíci i Marsu.

Kamera sleduje McBridea na jeho cestě do širé nicoty, která vede kosmem a úchvatnými kulisami. Cesta za jasným cílem se ve filmu postupně mění v cestu za poznáním sebe sama.

"Byl to ten nejtěžší film, na kterém jsem kdy pracoval," řekl Brad Pitt, který snímek zároveň produkoval, na tiskové konferenci v Benátkách. Ad Astra tam mělo premiéru ve čtvrtek.

"Má nesmírně křehký příběh. Jediné políčko filmového obrazu, hudba nebo voice-over navíc by mohly ten balanc narušit, až by toho všeho najednou bylo příliš. Musel jsem se to nestále hrát na hraně, aby se příběh rozvíjel pozvolna, jemně," popisuje.

Film Ad Astra začnou česká kina promítat 19. září. | Video: CinemArt | 02:51

Sám označuje Ad Astra za "velmi intimní film o cestách duše", který zároveň uvažuje nad tím, zda v kosmu může existovat život.

"Rád bych věřil, že tam někde život je. Jakou má podobu a jestli je vyvinutější než ten náš, samořejmě nevíme. Ani jestli se to dozvíme za našich životů. Tím se tolik netrápím," uvažuje Pitt.

Jeho postava se ve filmu vypravuje na odyseu, v níž čelí nehostinnému prostředí i samotě, a zároveň divákům popisuje svůj vztah s otcem.

"Pokusili jsme se odvyprávět ten nejmenší možný příběh na tom největším myslitelném pozadí, kde i to malé nabývá všeobecnou platnost," doplňuje režisér filmu James Gray, z dřívějška podepsaný pod tituly Ztracené město Z nebo Milenci.

Ad Astra je jedním z 21 snímků, které na Benátském filmovém festivalu soutěží o hlavní cenu, takzvaného Zlatého lva. Vítěz bude znám příští sobotu 7. září.

Sci-fi se v Benátkách neobjevuje poprvé. V minulosti tu měl premiéru film První člověk o přistání na Měsíci v roce 1969 nebo oscarová Gravitace, ve které účinkoval Pittův častý spolupracovník a kamarád George Clooney.

Na dotaz, jestli mu Clooney dal nějaké rady ohledně vesmírných filmů, Pitt zmínil jen náročné scény, v nichž herci před kamerou visí zavěšeni na různých drátech. "Vyměnili jsme si pár nepříjemných zážitků," konstatoval Pitt.

Ad Astra, ve které dále účinkují Liv Tylerová, Ruth Negga a Donald Sutherland, je považováno za film, který letos v Benátkách musí vidět každý. Tato pověst by mu mohla pomoct, neboť festival je poslední dobou odrazovým můstkem pro tituly, které se později ucházejí o Oscara.

Na dotaz, zda by mu role kosmonauta mohla vynést jeho prvního Oscara za herectví, Pitt jen pokrčil rameny. "Fakt nevím. Jen už chci, aby ten film šel ven. Je náročný, jemný. Funguje na tolika rovinách, říká něco o tom, jací jsme a jaké máme duše, pokud na něco takového věříte, co je naším smyslem, proč na některých věcech lpíme. Opravdu jsem zvědavý, jak to lidi přijmou," odpovídá herec.

Kritici zatím chválí úchvatnou vizuální stránku, některým ale vadí dlouhé voice-overy a děj. "Přestože ke konci mu trochu padá řetěz, je to úžasně vymyšlené dobrodružství," konstatoval časopis Empire, podle nějž je film jednoduše "krásný".

Magazín Screen Daily napsal, že Pitt hraje astronauta "plného bolestivé melancholie". Časopis Variety dodal, že film drží pohromadě právě díky Pittově hereckému výkonu.