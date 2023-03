Recenze: Film Buď chlap překonal běžnou českou laťku. Nenutí diváky vypíchnout si oči

Mezi fotografy přírody existuje jeden úlovek, který je nade všemi. Nebo to alespoň malému Pavlovi vyprávěl táta, než jednou nasedl do staré škodovky a už se nevrátil. Několik dekád nato čtyřicetiletý Pavel stále rád fotí. Jinak ale hrdina nové české komedie Buď chlap, kterou od čtvrtka promítají kina, vůbec netuší, co se sebou.

Jak naznačil už trailer, odpověď má Ondřej Sokol coby instruktor speciálních kurzů pro muže vysoko ve slovenských Tatrách. Uťápnutý mamámek Pavel v podání Jakuba Prachaře se jednoho dne zničehonic sbalí, zmizí do hor a tam ho čeká utrpení. Ne proto, že by výcvik byl tak drsný, právě naopak: jde o zjevnou parodii pod vedením chlapíka, který by sám potřeboval nějaký kurz, nebo alespoň terapii. Snímek Buď chlap! je vzácný kinematografický úkaz. Jako jedna z mála českých mainstreamových komedií dopadl výrazně lépe, než napovídala upoutávka. Což samozřejmě platí jen v kontextu, kdy laťka kvality neleží ani na zemi, spíš kdesi hluboko v pekle. Související Komu tiká Sex O'Clock? Seriál Voya pro mladé se snaží a šilhá po zahraničních vzorech 20 fotografií Osmatřicetiletý režisér a scenárista Michal Samir debutoval filmem Hany, natočeným zdánlivě v jediném záběru. Scenáristicky se podílel na ambiciózní žánrové fúzi Polednice, která pojila horor a rodinné drama se známou českou pohádkou. A napsal i režíroval také minisérii Iveta. Nyní stvořil romantickou komedii s příměsí dobrodružství a podnikl několik kroků, jež by měly být samozřejmé, ale v domácím prostředí působí pomalu jako zázrak. Zaprvé. Ve snímku se nevyskytuje dvouciferný počet hlavních postav, jimž by se nikdo nevěnoval, naopak scénář rozvíjí romantickou linku mezi dvěma dávnými kamarády z dětství, kteří se po letech potkávají - a okamžitě mezi nimi naskakuje dávná chemie. Navzdory faktu, že Jakub Prachař je výrazně méně přesvědčivý herec než jeho dětská láska Tereza v podání Terezy Ramby. Zadruhé. V tomto filmu existují sympatické postavy. Ústřednímu páru opravdu lze přát, aby si k sobě našel cestu. Samir pracuje s nostalgií po dětství, na začátku se snímkem promenují staré favority či felicie a obecně děj zůstává ukotven v celkem konkrétním, uvěřitelném časoprostoru. Tereza Ramba jako Tereza. | Foto: Karel Cudlín Zatřetí. Pokud už se postavy chovají jako idioti, jak v žánru bývá zvykem, víme proč. Ondřej Sokol hraje neschopného nýmanda, tato perspektiva je od začátku jasná a osud mu nakonec nadělí souputníka, který mu pomůže se najít ve světě. Díky tomu se ocitáme v situaci, kdy se laťka kvality vrací z pekla alespoň zpět na zem, tedy do startovních pozic. Už je zřejmé, že na rozdíl od většiny mainstreamových komedií není Buď chlap! ten typ filmu, u jehož sledování divák přímo touží si ublížit. Příliš se tu nevyskytují scény, které nabádají, že lepší bude se poleptat kyselinou než tohle dokoukat. Přichází tedy klíčová otázka: je snímek Buď chlap! opravdu dobrý? Tady už musíme zaujmout skeptičtější stanovisko. Zápletka sice dává smysl, protože je velmi jednoduchá, tím spíš ale vynikne její prostota. Postavy sice projdou drobným prozřením a nějakou vnitřní proměnou, ale je to opravdu málo. Stále vidíme hodně situací napsaných jen kvůli nepříliš dobrým gagům. Michal Samir natočil snímek, který má nakročeno, aby byl slušnou žánrovkou, kde je trocha akce, trocha romantiky, relativně nenásilné poučení. Neustále ale lavíruje na hraně a působí jako relikt z dob, kdy romantická komedie byla doslova pohádka pro dospělé, tedy velmi primitivní příběh s drobným zvratem a hezkým koncem - na víc peripetií nezbyl čas nebo chuť. Přesto tu jsou drobnosti hodné ocenění: když početná Pavlova rodina vyrazí s Terezou na záchranou misi do divočiny, na krátkém prostoru vzniká napětí mezi rozšafným osazenstvem vozu v podání Sabiny Remundové, Ester Geislerové či Nadi Konvalinkové a upjatou pragmatickou Terezou. A mezi řádky tvůrci naznačí, že rodina se stará o dítě na autistickém spektru. Dalším plus je, že scény v horách a u toku rozbouřené řeky mnohdy působí pocitem, že se hrdinové skutečně pohybují přírodou. Adrenalinový thriller čekat nelze, ale pár atmosférických, místy až lyrických chvilek tvůrci z okolních lesů vydolují. Buď chlap! se poměrně upřímně pokouší najít cestu, jak natočit film pro celou rodinu. Zvládl stvořit postavy sice jednorozměrné, ale aspoň takové, které divákům nejsou jedno. Nebo alespoň nevzbuzují nenávist. Se zákrutami zápletky, napětím či humorem už to tak slavné není, byť se nedotaženosti scénáře a některých situací snaží alespoň zahladit celkem dynamický střih. 1:47 Film Buď chlap! kina promítají od čtvrtka. | Video: Bioscop Novinka chce čerpat z tradic českých rodinných filmů, kde ještě platily "normální" zákonitosti, třeba, že některé postavy se mají rády. Je ale smutným důkazem žalostné úrovně mainstreamové tvorby, když musíme vyzdvihovat banální fakt, že vznikl romantický snímek, který opravdu chce navodit dobrou náladu. Tedy vlastně chválíme to, co má být samozřejmostí, případně dokonce předmětem kritiky, neboť i divácké snímky by mohly mít ambice o něco vyšší. Takže ano: v Česku v roce 2023 natočili film cílící na nejširší publikum, a pokud nezapojíte nějaké vyšší vkusové nároky, nebudete si při jeho sledování pravděpodobně chtít vypíchnout oči. Ale hurá se kvůli tomu zvolat také nechce. Film Buď chlap!

Scénář a režie: Michal Samir

Bioscop, v kinech od 24. března.

