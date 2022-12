"Úžasný příspěvek do debaty o patriarchátu." Margot Robbie ve filmu hraje Barbie

K nejočekávanějším filmům příštího roku patří celovečerní příběh panenky Barbie, který s hollywoodskými hvězdami Margot Robbie a Ryanem Goslingem natočila Greta Gerwig, režisérka na Oscary nominovaných snímků Lady Bird a Malé ženy. V pátek večer studio Warner Bros. vydalo první teaser trailer.

Jak píše server Variety.com, bližší podrobnosti o ději zřejmě satirického filmu s feministickým vyzněním zatím nejsou známé. Jedna ze starších verzí scénáře se točila okolo toho, že panenka Barbie v podání Margot Robbie je pro nedokonalost vyloučena z dokonalého světa do toho opravdového, kde se musí vypořádat s tím, jak těžké je být ženou.

Ani tuto zápletku ale tvůrci nepotvrdili. Teaser trailer pouze parafrázuje známý prehistorický úvod sci-fi 2001: Vesmírná odysea za doprovodu symfonické básně Tak pravil Zarathustra od Richarda Strausse, zdejším divákům známé jako znělka seriálu Česká soda. Hlas herečky Helen Mirren ve dvou větách vysvětlí, jak Barbie změnila trh s panenkami, načež následuje rychlý sled extrémně stylizovaných výjevů.

Barbie je světově nejznámější a nejprodávanější panenka, od roku 1959 ji vyrábí firma Mattel. Její přítel Ken, kterého ve filmu ztvární Ryan Gosling, se v televizní reklamě poprvé objevil dva roky nato. Blondýnka Barbie se štíhlou postavou a nevinným úsměvem, žijící v domě snů, se pak na dlouho stala synonymem "ideální" ženy. Poslední desítky let naopak čelila kritice, že u mladých dívek nastavuje nezdravé trendy a upevňuje mužské stereotypy o ženách. Míry realistické Barbie jsou podle portálu Rehabs.com, který se specializuje na problematiku závislostí včetně anorexie a bulimie, neslučitelné se životem.

"Myslím, že film o Barbie je skvělá příležitost, jak do světa vypustit něco pozitivního a vytvořit pro děti vzor," řekla před časem dvaatřicetiletá australská představitelka hlavní role Margot Robbie, známá jako komiksová Harley Quinn nebo hvězda Tenkrát v Hollywoodu. "Všichni si řeknou: jasně, Margot Robbie hraje Barbie, zbytek už si domyslím. My ale právě usilujeme o to, abyste absolutně nevěděli, co čekat. Uvidíte to, co jste ani nevěděli, že chcete vidět," dodala pro server Hollywood Reporter.

Podle britského deníku Guardian chce snímek vyvolat smysluplnou debatu. Herec Will Ferrell, jenž ztvární šéfa firmy Mattel, ho označuje za "definitivní mix vysokého umění s nízkým a úžasný příspěvek do debaty o patriarchátu a roli žen".

V novince dále účinkují herečky Emma Mackey, Kate McKinnon, America Ferrera, Issa Rae nebo Emerald Fennell. Režisérka Greta Gerwig scénář napsala se svým partnerem Noahem Baumbachem, rovněž oceňovaným tvůrcem.

Natáčení skončilo v létě, česká kina začnou Barbie promítat 20. července.