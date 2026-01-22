Hříšníci mají rekordních 16 nominací na Oscara. Uspěl také česko-dánský dokument

Celkem 16 nominací pro letošní 98. ročník cen americké filmové akademie nasbíral film Hříšníci režiséra Ryana Cooglera, což je podle agentury AP rekord v historii udílení Oscarů.
Nominaci za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Je to vůbec poprvé, co byl dokumentární film z české produkce nominován na Oscara, uvedla společnost Czech Film Center.
Druhým nejúspěšnějším snímkem co do počtu nominací se stala Jedna bitva za druhou od Paula Thomase Andersona, která jich obdržela 13.
V kategorii nejlepší film bylo nominováno deset snímků: Bugonia, Citová hodnota, F1, Frankenstein, Hamnet, Hříšníci, Jedna bitva za druhou, Sny o vlacích, Tajný agent a Velký Marty.
Na nejlepšího herce v hlavní roli byli nominováni Timothée Chalamet za roli ve filmu Velký Marty, Leonardo DiCaprio (Jedna bitva za druhou), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Hříšníci) a Wagner Moura (Tajný agent).
V kategorii nejlepší herečka v hlavní roli byly nominovány Jessie Buckleyová za roli ve snímku Hamnet, Rose Byrneová (Kdybych měla nohy, tak ti nakopu), Kate Hudsonová (Smutný song), Renate Reinsveová (Citová hodnota) a Emma Stoneová (Bugonia).
V kategorii dokumentární film se mezi pětici snímků nominovaných na letošní udělení Oscarů probojoval dokument Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina, který vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.
Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března.
Přehled nominací na filmové ceny Oscar za rok 2025
Nejlepší film: Bugonia - producenti Ed Guiney, Andrew Lowe, Jorgos Lanthimos, Emma Stoneová a Lars Knudsen
F1- producenti Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski a Jerry Bruckheimer
Frankenstein - producenti Guillermo del Toro, J. Miles Dale a Scott Stuber
Hamnet - producenti Liza Marshallová, Pippa Harrisová, Nicolas Gonda, Steven Spielberg a Sam Mendes
Velký Marty - producenti Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas a Timothée Chalamet
Jedna bitva za druhou - producenti Adam Somner, Sara Murphyová a Paul Thomas Anderson
Tajný agent - producentka Emilie Lesclauxová
Citová hodnota - producenti Maria Ekerhovdová a Andrea Berentsenová Ottmarová
Hříšníci - producenti Zinzi Cooglerová, Sev Ohanian a Ryan Coogler
Sny o vlacích - producenti Marissa McMahonová, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaiferová a Michael Heimler
Režie: Chloé Zhaová - Hamnet
Josh Safdie - Velký Marty
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Joachim Trier - Citová hodnota
Ryan Coogler - Hříšníci
Herec v hlavní roli: Timothée Chalamet - Velký Marty
Leonardo DiCaprio - Jedna bitva za druhou
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Hříšníci
Wagner Moura - Tajný agent
Herečka v hlavní roli: Jessie Buckleyová - Hamnet
Rose Byrneová - Kdybych měla nohy, tak ti nakopu
Kate Hudsonová - Smutný song
Renate Reinsveová - Citová hodnota
Emma Stoneová - Bugonia
Herec ve vedlejší roli: Benicio Del Toro - Jedna bitva za druhou
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Hříšníci
Sean Penn - Jedna bitva za druhou
Stellan Skarsgaard - Citová hodnota
Herečka ve vedlejší roli: Elle Fanningová - Citová hodnota
Inga Ibsdotterová Lilleaasová - Citová hodnota
Amy Madiganová - Hodina zmizení
Wunmi Mosakuová - Hříšníci
Teyana Taylorová - Jedna bitva za druhou
Zahraniční celovečerní film: Tajný agent, Brazílie - režie Kleber Mendonça Filho
Drobná nehoda, Francie - režie Džafar Panahí
Citová hodnota, Norsko - režie Joachim Trier
Sirat, Španělsko - režie Oliver Laxe
Hlas Hind Radžab, Tunisko - režie Kausar Bin Háníáová
Nejlepší animovaný film: Arco - režie Ugo Bienvenu
Elio - režie Adrian Molina, Madeline Sharafianová a Domee Shiová
K-pop: Lovkyně démonů - režie Chris Appelhans a Maggie Kangová
Malá Amélie - režie Mailys Valladeová a Liane-Cho Han
Zootropolis: Město zvířat 2 - režie Jared Bush a Byron Howard
Hudba: Jerskin Fendrix - Bugonia
Alexandre Desplat - Frankenstein
Max Richter - Hamnet
Jonny Greenwood - Jedna bitva za druhou
Ludwig Goransson - Hříšníci
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.