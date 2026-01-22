Přeskočit na obsah
Film

Hříšníci mají rekordních 16 nominací na Oscara. Uspěl také česko-dánský dokument

ČTK

Celkem 16 nominací pro letošní 98. ročník cen americké filmové akademie nasbíral film Hříšníci režiséra Ryana Cooglera, což je podle agentury AP rekord v historii udílení Oscarů.

Michael B. Jordan a Miles Caton v americkém snímku Hříšníci.
Michael B. Jordan a Miles Caton v americkém snímku Hříšníci.Foto: Vertical Entertainment
Nominaci za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Je to vůbec poprvé, co byl dokumentární film z české produkce nominován na Oscara, uvedla společnost Czech Film Center.

Druhým nejúspěšnějším snímkem co do počtu nominací se stala Jedna bitva za druhou od Paula Thomase Andersona, která jich obdržela 13.

V kategorii nejlepší film bylo nominováno deset snímků: Bugonia, Citová hodnota, F1, Frankenstein, Hamnet, Hříšníci, Jedna bitva za druhou, Sny o vlacích, Tajný agent a Velký Marty.

Na nejlepšího herce v hlavní roli byli nominováni Timothée Chalamet za roli ve filmu Velký Marty, Leonardo DiCaprio (Jedna bitva za druhou), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Hříšníci) a Wagner Moura (Tajný agent).

V kategorii nejlepší herečka v hlavní roli byly nominovány Jessie Buckleyová za roli ve snímku Hamnet, Rose Byrneová (Kdybych měla nohy, tak ti nakopu), Kate Hudsonová (Smutný song), Renate Reinsveová (Citová hodnota) a Emma Stoneová (Bugonia).

V kategorii dokumentární film se mezi pětici snímků nominovaných na letošní udělení Oscarů probojoval dokument Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina, který vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.

Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března.

Přehled nominací na filmové ceny Oscar za rok 2025

Nejlepší film: Bugonia - producenti Ed Guiney, Andrew Lowe, Jorgos Lanthimos, Emma Stoneová a Lars Knudsen

F1- producenti Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski a Jerry Bruckheimer

Frankenstein - producenti Guillermo del Toro, J. Miles Dale a Scott Stuber

Hamnet - producenti Liza Marshallová, Pippa Harrisová, Nicolas Gonda, Steven Spielberg a Sam Mendes

Velký Marty - producenti Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas a Timothée Chalamet

Jedna bitva za druhou - producenti Adam Somner, Sara Murphyová a Paul Thomas Anderson

Tajný agent - producentka Emilie Lesclauxová

Citová hodnota - producenti Maria Ekerhovdová a Andrea Berentsenová Ottmarová

Hříšníci - producenti Zinzi Cooglerová, Sev Ohanian a Ryan Coogler

Sny o vlacích - producenti Marissa McMahonová, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaiferová a Michael Heimler 

Režie: Chloé Zhaová - Hamnet

Josh Safdie - Velký Marty

Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou

Joachim Trier - Citová hodnota

Ryan Coogler - Hříšníci 

Herec v hlavní roli: Timothée Chalamet - Velký Marty

Leonardo DiCaprio - Jedna bitva za druhou

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Hříšníci

Wagner Moura - Tajný agent 

Herečka v hlavní roli: Jessie Buckleyová - Hamnet

Rose Byrneová - Kdybych měla nohy, tak ti nakopu

Kate Hudsonová - Smutný song

Renate Reinsveová - Citová hodnota

Emma Stoneová - Bugonia 

Herec ve vedlejší roli: Benicio Del Toro - Jedna bitva za druhou

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Hříšníci

Sean Penn - Jedna bitva za druhou

Stellan Skarsgaard - Citová hodnota 

Herečka ve vedlejší roli: Elle Fanningová - Citová hodnota

Inga Ibsdotterová Lilleaasová - Citová hodnota

Amy Madiganová - Hodina zmizení

Wunmi Mosakuová - Hříšníci

Teyana Taylorová - Jedna bitva za druhou 

Zahraniční celovečerní film: Tajný agent, Brazílie - režie Kleber Mendonça Filho

Drobná nehoda, Francie - režie Džafar Panahí

Citová hodnota, Norsko - režie Joachim Trier

Sirat, Španělsko - režie Oliver Laxe

Hlas Hind Radžab, Tunisko - režie Kausar Bin Háníáová 

Nejlepší animovaný film: Arco - režie Ugo Bienvenu

Elio - režie Adrian Molina, Madeline Sharafianová a Domee Shiová

K-pop: Lovkyně démonů - režie Chris Appelhans a Maggie Kangová

Malá Amélie - režie Mailys Valladeová a Liane-Cho Han

Zootropolis: Město zvířat 2 - režie Jared Bush a Byron Howard 

Hudba: Jerskin Fendrix - Bugonia

Alexandre Desplat - Frankenstein

Max Richter - Hamnet

Jonny Greenwood - Jedna bitva za druhou

Ludwig Goransson - Hříšníci

