Film, kvůli kterému se všichni pohádali. Harry Styles měl v Benátkách nejvíc fanoušků

Herečka a režisérka Olivia Wildeová odmítá, že by se pohádala s Florence Pughovou, představitelkou hlavní role ve svém snímku To nic, drahá. V jedné z nejočekávanějších novinek letošního Benátského filmového festivalu Pughová se zpěvákem Harrym Stylesem ztvárnili manžele, kteří v 50. letech minulého století žijí jen v naoko dokonalém vztahu.

Šestadvacetiletá Pughová známá ze seriálu Malá bubenice vynechala v Benátkách tiskovou konferenci, odmítla rozhovory a na červeném koberci si od režisérky Wildeové držela odstup. Stejně tak snímek nepropaguje na sociálních sítích, všímá si agentura AP.

Nezvykle malé zapojení do propagace však Pughová zdůvodňuje nikoliv sporem s režisérkou, nýbrž tím, že má plné ruce práce kvůli natáčení druhého dílu sci-fi Duna. V něm ztvární princeznu Irulán.

"Florence je jako živel. Jsem hrozně šťastná, že stihla přijet do Benátek na světovou premiéru, když má tolik práce s Dunou 2. Bylo mi opravdu ctí obsadit ji do hlavní role," reagovala režisérka Wildeová, která v To nic, drahá sama ztvárnila menší roli.

"Co se týče nekonečných spekulací v médiích, internet ode mě nepotřebuje další vyjádření, vystačí si s tím, co má. Myslím, že už jsme řekli až až," dodala Wildeová na tiskové konferenci. Vzápětí moderátor odmítl dotaz jednoho z novinářů týkající se herce Shii LaBeoufa. Ten ve snímku původně účinkoval, nakonec ho však nahradil zpěvák Harry Styles.

Wildeová oznámila časopisu Vanity Fair, že LaBeoufa zkraje natáčení v roce 2020 vyhodila kvůli jeho "pracovnímu nastavení" a konfliktní povaze.

LaBeouf to odmítl, prý skončil z vlastního rozhodnutí, protože režisérka neposkytovala hercům dost času na zkoušení. Aby to dokázal, serveru Variety.com přeposlal screenshoty své korespondence s Wildeovou včetně záznamu jednoho videohovoru. Mají dokazovat, že LaBeouf projekt opustil z vlastního rozhodnutí a že jej režisérka naopak přemlouvala, ať zůstane.

LaBeoufa příští rok čeká soud s jeho bývalou partnerkou, zpěvačkou FKA Twigs, jež ho obvinila ze sexuálního násilí a dalších typů zneužívání.

2:23 Film To nic, drahá začnou česká kina promítat 22. září. | Video: Vertical Ent.

Další zájem o novinku přiživily zprávy, že režisérka Wildeová v průběhu natáčení navázala milostný vztah s hercem a zpěvákem Harrym Stylesem, ačkoliv toho času ještě nebyla formálně rozvedená. Média spekulovala, že právě kvůli románku se zpěvákem se Wildeová dostala do konfliktu s představitelkou hlavní role Pughovou, uvádí agentura Reuters.

Veřejné vystoupení Wildeové na lasvegaském Comic-Conu letos na jaře narušili právníci herce Jasona Sudeikise, manžela Wildeové, které před tisíci lidmi předali obálku údajně se soudním návrhem na střídavou péči o jejich děti. Režisérka incident na jevišti přešla mlčky a nemluví o něm ani v rozhovorech.

To vše přispívá k tomu, že média k filmu To nic, drahá upínají pozornost, přestože na benátském festivalu má premiéru mimo soutěž. Psychologické drama natočené s výraznými barvami se odehrává v 50. letech minulého století. Diváky zavádí do utopického amerického maloměsta Victory hluboko v kalifornské poušti.

Zdánlivou idylku naruší zmizení jedné z manželek místních mužů. Hrdince hrané Pughovou v tu chvíli přestane stačit zdejší jídlo, pití, nablýskaná auta a další spotřební zboží, které dosud naplňovalo její představu o americkém snu. Začne se ptát, zda nežije ve vykonstruované realitě.

Trápí ji, že neví, co přesně dělá firma zaměstnávající jejího muže. Údajně se jedná o přísně tajný projekt, jenž změní svět. Muži řízená společnost ale ženám nesděluje podrobnosti. Důsledky její záhadami obestřené práce obyvatelé pociťují při pravidelných mírných zemětřeseních.

"Ten film ukazuje, že všechno, co je na tomto světě hezké, má také odvracenou stránku," shrnuje Chris Pine. Ztvárnil zlověstného šéfa tajemné firmy, která městečko řídí.

Herec a jeden z nejžádanějších popových zpěváků současnosti Harry Styles, jenž nedávno vyprodal pražskou O2 arenu, kvůli premiéře filmu v Benátkách přerušil šňůru 15 koncertů v newyorské Madison Square Garden.

Po červeném koberci se prošel s režisérkou a svou nynější partnerkou Wildeovou. Zejména na něj tam čekaly stovky fanoušků, kterým rozdával autogramy. Stylese vyhlíželo násobně víc lidí než minulý pátek jiného populárního mladého herce Timothéeho Chalameta, poznamenává agentura AP. Podle ní se letos nikdo v Benátkách nedočkal tak nadšeného přijetí jako Styles.

To nic, drahá je první film, v němž britský zpěvák a někdejší člen boybandu One Direction dostal hlavní roli. "V hudbě jsem pořád víc doma, ale herectví se mi hrozně líbí," říká Styles, jenž účinkoval už ve válečném Dunkerku. "Zábavné na tom je, že při hraní jako byste nikdy nevěděli, co právě děláte. Hudbě se věnuji déle, takže ten pocit přece jenom znám, kdežto herectví je pro mě úplně nové," dodává.

Režisérka Wildeová při propagaci snímku zdůrazňovala jeho feministickou a erotickou stránku. Na sociálních sítích vzbudila mimořádný ohlas krátká explicitní scéna z traileru, v níž si protagonistka hraná Pughovou užívá orálního sexu od Stylesovy postavy. "A to jsme toho z traileru museli ještě hodně vystříhat kvůli ratingu. Pořád žijeme v relativně puritánské společnosti," podotýká režisérka. Film v USA dostal rating R, což znamená, že lidé mladší 17 let na něj mohou jen v doprovodu dospělých.

"Ženskou slast dnes nejadekvátněji ukazují queer filmy. Nechápu, proč jako společnost snáze přijímáme erotické scény mezi dvěma ženami, zatímco při sexu mezi mužem a ženou se pozornost vždy soustředí na mužské vyvrcholení," řekla Wildeová serveru Variety.com.

Její příběh stojí právě na silné hrdince, jež nepotřebuje mužskou pomoc. "Vymyslela jsem si hrdinku, která mi ve filmech hrozně chyběla. Chtěla jsem vytvořit ten typ postavy, jakou dnešní společnost potřebuje, ženu, která umí být dramatická i komická a zároveň má fyzičku jako nějaký Tom Cruise," dodává režisérka pro agenturu AP.

Podle ní projevilo o To nic, drahá zájem 18 filmových studií a streamovacích služeb. V Benátkách se snímek, jejž česká kina začnou promítat 22. září, dočkal čtyřminutového potlesku vestoje.

Kritik britského deníku Guardian mu však udělil jen dvě z pěti hvězdiček. Podle něj je vratký, nepřesvědčivý a odvozený z jiných děl, z nichž jako by si půjčoval všechny možné prvky, aniž by jim rozuměl.

"Film navíc nepochopitelně dopředu propálí konec, což jen dokazuje, kolik změn by bývalo bylo nutné udělat ve scénáři," kritizuje Guardian.

Recenzentka serveru Indiewire.com snímku vytýká přílišnou doslovnost. "Začíná slibně, ale rychle se rozpadne vinou několika nepochopitelných scenáristických rozhodnutí," píše web, podle nějž přitom To nic, drahá vyniká úchvatnou vizuální stránkou a Florence Pughová v něm podává jeden ze svých nejlepších výkonů. "Celkem film vypadá dobře, ale neříká nic, co už by před ním, a ještě navíc lépe, neřekly jiné snímky," shrnuje Indiewire.

Podle britské BBC příběh kritizuje patriarchální společnost či takzvanou nukleární rodinu a upozorňuje, jak je nebezpečné přikrášlovat minulost. "Všechno to ale říká tak povrchně a zbytečně přepjatě, že to diváka rychle unaví," píše BBC.

Děj se až moc soustředí na nevysvětlené snové scény, u nichž není jasné, co znamenají. "Tvůrci měli zjevně spoustu nápadů, akorát nevěděli, jak je uspořádat," uzavírá BBC.