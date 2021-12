Film o Spider-Manovi už utržil přes miliardu dolarů, nový Matrix je třetí

Nejnovější film o pavoučím superhrdinovi nazvaný Spider-Man: Bez domova po 12 dnech utržil více než miliardu dolarů, v přepočtu přes 22,1 miliardy korun. Hranici překonal jako první snímek od začátku pandemie koronaviru, která na mnoho měsíců znemožnila projekce v kinech.

V USA a Kanadě film za uplynulý víkend utržil 81 milionů dolarů z projekcí v 4336 biografech, celkově už tam má na kontě 467,3 milionu dolarů a v ostatních zemích 587,1 milionu, spočítala firma Exhibitor Relations.

Překonat hranici miliardy dolarů za pouhých 12 dnů se podařilo jen dvěma dalším superhrdinským dobrodružstvím. Oba díly série Avengers, tři roky staré Infinity War a o rok mladší Endgame, dosáhly tohoto výsledku po 11 a 5 dnech. Zatím jako poslední miliardovou hranici předloni pokořily deváté Star Wars: Vzestup Skywalkera.

Až na třetím místě tabulky návštěvnosti kin za uplynulý víkend skončilo akční sci-fi The Matrix Resurrections, ve kterém se po téměř dvou dekádách vrátili představitelé hlavních roli Keanu Reeves a Carrie-Anne Mossová.

Film s rozpočtem okolo 200 milionů dolarů se dočkal smíšeného přijetí u kritiky a celosvětově utržil 69,8 milionu dolarů, z toho jen 22,5 milionu v USA a Kanadě, kde mají studia nejvyšší marži.

Vlažnější zájem Američanů a Kanaďanů však může souviset s tím, že nový Matrix je zároveň k vidění v tamní videotéce HBO Max. Další zájemce mohlo od návštěvy kina odradit šíření varianty koronaviru zvané omikron nebo fakt, že letos Štědrý den připadl na páteční večer, kdy jinak Američané do kina chodí často, dodává server Boxofficepro.com.

Nový díl Spider-Mana uzavírá trilogii o populárním superhrdinovi, natočenou na motivy komiksů z vydavatelství Marvel. Spider-Man v podání Toma Hollanda v něm bojuje s padouchy z paralelních světů. Film režiséra Jona Wattse kladně přijala i kritika, vyrobily ho firmy Sony a Disney, které se o práva na značku Spider-Man dělí od roku 2015.

Kromě Hollanda v novince účinkují herečka Zendaya nebo Benedict Cumberbatch. "Na rozdíl od předchozích dvou dílů Spider-Man: Bez domova nabízí více akce a také více nostalgie. Vracejí se postavy a jejich představitelé ze starých filmů," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Spider-Man: Bez domova se zatím neobjevil v kinech v Číně. Ta se uplynulý rok díky pandemii stala největším filmovým trhem světa, když byly biografy v USA a Kanadě kvůli obavám z šíření nákazy podstatnou část roku zavřené.

Než novinka o pavoučím muži přišla do kin, byly nejúspěšnějšími tituly právě končícího roku čínské velkorozpočtové The Battle at Lake Changjin z doby korejské války s 902 miliony dolarů a bondovka Není čas zemřít. Ta zatím celosvětově utržila 774 milionů dolarů.