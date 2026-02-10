Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Film

Film Melania o první dámě selhal. Jaké další dokumenty o slavných podobně propadly?

Jaroslav Totušek

V posledních dnech na sebe upozornil dokumentární snímek Melania, a to ne příliš pozitivně. Film ukázal, že skutečné příběhy slavných osobností, politiků či ikon popkultury nejsou vždy zárukou úspěchu. Přinášíme vám deset dokumentárních propadáků věnovaných známým tvářím. Některé stihl fatální nezájem diváků, další ostrá filmová kritika a jiné obojí.

Melania (2026)

Z dokumentu Melania.
Z dokumentu Melania.

Zatím nejnovější přírůstek do řad dokumentárních propadáků sleduje tehdy bývalou (nyní současnou) první dámu USA Melanii Trumpovou v týdnech bezprostředně před inaugurací jejího manžela do druhého prezidentského období. Film, produkovaný společností Amazon MGM Studios včetně masivní marketingové kampaně, nabízí pohled na inaugurační přípravy, soukromé rozhovory a záběry zachycující některá setkání Melanie Trumpové. Snímek má navíc na svědomí režisér Brett Ratner, jenž byl v roce 2017 obviněn několika ženami ze sexuálního násilí a objevil se i v nedávno zveřejněných záznamech zesnulého miliardáře Jeffreyho Epsteina.

Snímek je považován za velmi kontroverzní a jeho přijetí veřejností je převážně negativní. Kritici ho hodnotili jako uměle vytvořený portrét s minimální hloubkou, někteří ho označili za propagandistický, nebo dokonce PR materiál. Dokument za první víkend v kinech utržil více než sedm milionů dolarů, což bylo více, než tvrdily prvotní odhady, ale vzhledem k tomu, že snímek měl být nejdražším dokumentem všech dob a Amazon za něj údajně celkově utratil okolo 75 milionů dolarů, lze to jen stěží nazývat úspěchem.

