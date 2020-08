Britové rozhodli: Bonda hrál nejlépe Connery, současný představitel propadl

Ve slavné scéně z Goldfingera hrozí Jamesi Bondovi, že jej rozřeže laser. | Video: Eon Productions

Sean Connery

Je původním představitelem agenta 007, kterého prvně hrál roku 1962 v bondovce Dr. No. Postupně pak účinkoval ještě v pěti filmech: Srdečných pozdravech z Ruska, Goldfingerovi, Thunderballu, Žiješ jenom dvakrát a Diamanty jsou věčné z roku 1971. Po dvanáctileté pauze si Connery roli zopakoval ještě ve filmu Nikdy neříkej nikdy režiséra Irvina Kershnera, ten však do bondovského kánonu nebývá vždy řazen, neboť jej po sporech o práva na adaptaci románu Iana Fleminga vyrobila jiná společnost.

Autor knižní předlohy Fleming si jako představitele Bonda zprvu vysnil Caryho Granta, nakonec ale souhlasil s obsazením o 26 let mladšího Conneryho, jenž postavě vetknul šarm a hravost. Stál u začátku bondovské ságy a také s ní vyrostl: zatímco za Dr. No dostal honorář 100 tisíc dolarů, devět let nato už měl plat přes milion a k tomu procenta ze zisku.

Connery etabloval základní rysy ságy. "Bondovská série je výraznou reprezentací jednoho ze základních mýtů, který konstituoval společensky sdílená přesvědčení moderní západní civilizace: mýtu o unikátním, silném jedinci, schopném vytvořit si trvalý a pro jeho integritu produktivní vztah ke světu kolem," napsal ve své práci srovnávající Jamese Bonda s československým majorem Zemanem nazvané Sémantika narativní ideologie literární vědec Petr A. Bílek.

Podle něj má sice Bond poslání jako službu královně, partnery i akci, správně se rozhodnout a jednat nicméně musí vždy sám. "Bond ve filmových vyprávěních prochází dějinami západní civilizace druhé poloviny dvacátého století, aniž by stárnul. Cítíme, že v sobě hromadí jisté zkušenosti, ale vizuálně i mentálně zůstává na pozadí vývoje od studené války k nástupu asijských ekonomik mužem ve svěží fázi středního věku," poznamenal také Bílek.

Fanoušci ságy spočítali, že Sean Connery jako James Bond na plátně políbil 18 žen, zabil 56 padouchů a čtyřikrát se představil slavnou větou: "Bond. James Bond."