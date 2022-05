Bratři Coenové se rozešli. Ethan teď natočil film o Jerrym Leem Lewisovi

Bratři Coenové dlouho tvořili jeden z nejúspěšnějších tvůrčích párů v Hollywoodu. Poslední dobou se ale jejich cesty rozdělily. Sedmašedesátiletý Joel Coen nedávno natočil hraného Macbetha s herci Denzelem Washingtonem a Frances McDormandovou. O tři roky mladší Ethan Coen teď na festivalu ve francouzském Cannes představil dokument o hudebníkovi Jerrym Leem Lewisovi.

Snímek nazvaný Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind je podle agentury AP "nesmírně našlapaným" portrétem dnes šestaosmdesátiletého zpěváka a pianisty. Takřka úplně v něm absentují takzvané mluvící hlavy, většinu záběrů tvoří archivní rozhovory nebo záběry, na nichž Lewis zpívá hity od Whole Lotta Shakin’ Goin’ On po Great Balls of Fire. Podle nich byl již v roce 1989 nazvaný hraný životopisný film s Dennisem Quaidem v hlavní roli.

Novinka se hned zkraje dotýká i problematičtějších částí Lewisova odkazu, například faktu, že v roce 1957 si vzal svou třináctiletou sestřenici Myru Gale Brownovou. Protože to ale byla už jeho třetí manželka a nestihl se včas rozvést s tou druhou, sňatek museli opakovat. Ani toto manželství nevydrželo, Brownová v roce 1970 požádala o rozvod se zdůvodněním, že ji Lewis bije a podvádí.

"Nemyslím si, že by někdo dnes zakazoval celou jeho hudbu proto, že osobnostně měl jisté vady," říká na to konto Ethan Coen pro agenturu AP. Jerry Lee Lewis je od roku 2012 již posedmé ženatý. Po mrtvici se musel znovu učit chodit a rozloučil se s představou, že bude ještě někdy hrát na klavír. Nedávno si ale v nahrávacím studiu po letech sedl k pianu a s překvapením zjistil, že ho stále dokáže ovládat, popsal předloni časopis Rolling Stone.

S nápadem na dokument přišel proslulý hudební producent T-Bone Burnett, který s Jerrym Leem Lewisem před třemi roky začal natáčet dosud nevydané gospelové album. A tak jako Burnett přiměl Lewise vrátit se k hudbě, přiměl vrátit se k filmu Ethana Coena. "Myslel jsem si, že už žádný nenatočím," přiznává Coen. Když ale udeřila pandemie koronaviru, začal se nudit. Tehdy jej oslovil Burnett s nápadem sestříhat dokument o Lewisovi pouze z již existujících záběrů. Burnett je procházel, když se připravoval na natáčení desky s Lewisem.

"Úplně nejdřív jsme chtěli zachytit jen to, jak spolu nahrávají album. Ale archivních záběrů přibývalo, a tak jsme došli k názoru, že možná bude lepší pojmout to jako jeho celoživotní portrét," vysvětluje Coen.

Burnett měl o něm jasnou představu. Chtěl, aby začínal Lewisovým slavným vystoupením v televizním pořadu Eda Sullivana, kde v listopadu 1969 zpíval She Woke Me Up to Say Goodbye. "A chtěl skončit skladbou Another Place, Another Time," dodává Coen, který má hudební dokumenty rád. Z poslední doby vyzdvihuje film Get Back, v němž rozpad Beatles vylíčil Peter Jackson. "Ten byl fantastický. Proboha, tak fantastický," pochvaluje si.

Jerry Lee Lewis zpívá She Even Woke Me Up To Say Goodbye v televizním pořadu Eda Sullivana. | Video: The Ed Sullivan Show

Že by se v dohledné době opět dal dohromady s bratrem Joelem, s nímž natočili úspěšné snímky Fargo, Big Lebowski, Po přečtení spalte nebo Tahle země není pro starý, nepovažuje Ethan Coen za příliš pravděpodobné. "Začínáte jako mladí, natáčení prvního filmu je hrozně zábavné. Natáčení druhého je skoro stejně zábavné. Ale po třiceti letech? Ne že by mě to nebavilo, ale už je to víc práce než zábava. A Joel to vnímal podobně," popisuje a přičítá to tím, že se oba přehoupli přes šedesátku. Joel nedávno sám zfilmoval Macbetha.

Své poslední dva společné projekty Ave, Caesar z roku 2016 a Baladu o Busteru Scruggsovi, kterou o dva roky později uvedli na Netflixu, už tvořili "se značnými produkčními obtížemi, bylo to opravdu hodně složité", říká. "V jednu chvíli se začnete ptát sami sebe, jestli tohle máte dál zapotřebí," přibližuje Ethan Coen.

Nevylučuje, že jednou se s bratrem zase dají dohromady. "Nic z toho není definitivní. Žádné rozhodnutí není definitivní. Ještě něco natočit můžeme," ujišťuje. Momentálně se ale chystá na jiný projekt. Se svou ženou, střihačkou Triciou Cookeovou, začnou v létě natáčet hraný filmový road trip o lesbách. Scénář napsali již před 15 lety.

O snímku s pracovním názvem Drive-Away Dykes psal poprvé roku 2007 deník Los Angeles Times. Měl by vyprávět o Marion, která chodí na jeden večírek za druhým a všude svádí holky. Poté, co ji její přítelkyně, policistka, načapá v posteli s jinou holkou, Marion přesvědčí svou další kamarádku Jamie, aby na pár dnů odjely z Filadelfie do Miami.

Jamie je do Marion tajně zamilovaná, Marion však především hodlá navštívit každý lesbický bar na východě USA, popsal deník. Podle něj v příběhu dále nechybí "uříznutá hlava v krabici na klobouky, tajuplný kufřík plný plastových penisů, spousta naštvaných pronásledovatelů, zlý senátor, zhrzená expřítelkyně a spousta dámského sexu".

Ethan Coen přiznává, že od chvíle, co scénář napsal, se doba změnila. "Ale pořád nám ležel v šuplíku. Tak jsem si jednoho dne řekl, proč ho nevyndat," popisuje. Jeho manželka, střihačka Cookeová, přitakává. "V jednu chvíli jsem v podstatě přestala stříhat, protože se mi změnily priority. Teď už jsou ale naše děti dospělé, my dva si pořád rozumíme a pořád nás to spolu baví. Joel s Ethanem takhle napsali víc věcí do šuplíku s tím, že to po nich jednou najdou děti. Tak my ten svůj scénář teď z toho šuplíku vytáhneme a uvidíme, co z něj bude," dodává Tricia Cookeová.