Také ji pronásledovali novináři. Kristen Stewartová bude hrát princeznu Dianu

Americká herečka Kristen Stewartová, známá ze ságy Stmívání, v novém filmu ztvární zesnulou anglickou princeznu Dianu. Snímek bude vyprávět o rozpadu jejího manželství s britským princem Charlesem, informoval hollywoodský portál Deadline.

Třicetiletá Stewartová se ujme hlavní role ve filmu, který zachytí tři dny zkraje 90. let minulého století, kdy se Diana rozhodla Charlese opustit.

Královský pár začal žít odděleně v roce 1992, o čtyři roky později přišel rozvod. Ten byl přitom u následníka trůnu v moderní historii britské monarchie označován za bezprecedentní. Princezna Diana zemřela při nehodě v Paříži roku 1997 ve věku 36 let. Stalo se tak v pařížském tunelu, když se Diana v autě se svým přítelem snažila ve vysoké rychlosti uprchnout bulvárnímu novináři.

Snímek, za kterým stojí chilský režisér Pablo Larraín, se začne natáčet příští rok. Kdo bude hrát prince Charlese, zatím není jasné.

Larraín režíroval i oceňovaný film Jackie z roku 2016 s Natalie Portmanovou v hlavní roli. Ten zachycoval první dny Jacqueline Kennedyové po vraždě jejího muže, amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.

Pablo Larraín uvedl, že Stewartová se pro roli princezny Diany hodí. "Dokáže být velmi záhadná a křehká, ale zároveň i velmi silná a to je to, co potřebujeme," řekl režisér serveru Deadline.com. Ten zároveň upozorňuje, že Stewartová by pro roli princezny pronásledované bulvárními novináři mohla mít pochopení - herečka sama zažila něco podobného, když se jako mladičká stala hvězdou teenagerské ságy Stmívání. První díl nazvaný Twilight sága: Stmívání měl premiéru v roce 2008, kdy bylo Stewartové 18 let.

Na příběhu Diany režiséra zajímá situace, kdy "se někdo rozhodne nebýt anglickou královnou a raději být sám sebou, to je pohádka naruby", myslí si režisér. "Jak a proč člověk udělá takové rozhodnutí? Je to velký, univerzální příběh, který může oslovit miliony lidí," dodává Pablo Larraín.

Film se bude jmenovat Spencerová, podle Dianina příjmení za svobodna. Scénář napsal Angličan Steven Knight, autor Východních příslibů režiséra Davida Cronenberga nebo Špíny Londýna s Audrey Tautouovou v hlavní roli.

Podle Deadline.com budou práva na snímek o Dianě nabízena na virtuálním filmovém trhu v Cannes, nahrazujícím letošní ročník akce, která se vždy koná paralelně s tamním kinematografickým festivalem.