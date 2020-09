Pouštní svět plný zvláštního koření. Režisér Villeneuve vydal trailer z filmu Duna

Pouštní planetu Arrakis, písečné červy či zvláštní koření melanž, které prodlužuje život, ukazuje první trailer z očekávaného sci-fi snímku Duna. Populární román Franka Herberta z roku 1965 už kdysi zfilmoval David Lynch, novou verzi teď natočil Denis Villeneuve, autor Blade Runnera 2049 nebo dramatu o lingvistce komunikující s mimozemšťany Příchozí.

Villeneuvova Duna, jež bude mít českou premiéru 17. prosince, zachytí zhruba polovinu událostí z knižní předlohy, zbytek si studio Warner Bros. schovává do druhého dílu. Z Duny by se tak v případě úspěchu mohla stát nová filmová sága. Televize HBO paralelně chystá seriál nazvaný Dune: The Sisterhood.

Příběh zasazený do daleké budoucnosti vypráví o pouštní planetě Arrakis, kde se těží cenné koření melanž prodlužující život a sloužící jako návyková droga. Správu nad planetou císař svěřuje do rukou rodu Atreidů, ti ale netuší, že je na Arrakisu čeká lest z rukou jejich odvěkých nepřátel Harkonnenů.

Ve filmové Duně účinkují Timothée Chalamet jako mladý Paul Atreides, Oscar Isaac coby jeho otec, vévoda Leto Atreides, dále Josh Brolin v roli zbrojmistra Gurneyho Hallecka, Stellan Skarsgård jako Baron Vladimir Harkonnen nebo Zendaya v roli Chani, jedné z Fremenů, domorodých obyvatel písečné planety.