Nová kriminálka Guye Ritchieho dělá z grázlíků ikony, ztrácí dřívější šarm

Než se stal hvězdou hollywoodských filmů, Jason Statham byl tak trochu otloukánkem v prvních snímcích britského režiséra Guye Ritchieho. Oba teď znovu spojili síly v novince Rozhněvaný muž. Ze zlodějíčka Stathama se však stal kápo. V tom je síla i potíž kriminálky, kterou od tohoto čtvrtka promítají česká kina.

Rozhněvaný muž je remakem francouzského dramatu Le Convoyeur z roku 2004. Už první záběry na oprýskanou betonovou scenerii naznačují spíše poctu starým hollywoodským žánrovkám z dob, kdy se podobnými lokacemi proháněli Steve McQueen či Clint Eastwood coby bezskrupulózní policista Drsný Harry.

Dvaapadesátiletý režisér Guy Ritchie tentokrát rozehrál vážnější a pozvolnější hru, než mívá ve zvyku. Oproti snímkům Sbal prachy a vypadni, Podfu©k či novějším Gentlemanům už po plátně neprohání celé bandy grázlů, grázlíků, ňoumů i mafiánů, kterým osud či náhoda neustále házejí nové klacky pod nohy.

Byť se zápletka novinky také větví a zahrnuje mnoho postav, v centru dění jednoznačně stojí Jason Statham. Coby zdánlivě obyčejný chlápek se nechá najmout do bezpečnostní agentury převážející balíky peněz. Má slušnou kvalifikaci, už z jeho kamenného pohledu je však zřejmé, že motivací nebylo jen najít si nové zaměstnání.

Tohle už není onen Statham, který v Ritchieho starších snímcích neustále hrál cizí hru a byl tak trochu myší, která se pokouší dostat do pozice kočky. Nebo alespoň toho psa od sousedů, co spokojeně ohlodává kost a nechá ostatní zvěř, ať se donekonečna prohání.

V Rozhněvaném muži všichni, vědomě či nevědomky, hrají hru tohoto nového zaměstnance, který má za sebou děsivou minulost. Dokáže to hned při jedné z prvních akcí, když vyřídí partu zločinců, kteří přepadnou vůz s penězi. Chladnokrevně, sérií uvážených pohybů, jediný výstřel nepadne vedle.

S podobnou jistotou jako Statham střílí Ritchie režíruje. Opět trochu skáče v čase, ale už nikoli se silou diverzní jednotky, která snímek rozvrací zevnitř, riskuje, vtipkuje a baví se. Novinka se štěpí do kapitol s biblicky závažnými názvy a Statham hraje mlčenlivého mstitele, který jde za cílem jako Boží ruka. V jednoduchosti však není vždy jen síla, ale také nepříjemný závan rutiny.

2:29 Film Rozhněvaný muž promítají česká kina od tohoto čtvrtka. | Video: Vertical Ent.

Guy Ritchie nápaditě inscenuje scény přepadení včetně té úvodní. Umí utlumit svou dřívější zběsilost, dává si načas, je chirurgicky precizní. Odolává pokušení vyřádit se hromadou opulentních záběrů či nespoutanou kamerou. Jenže to, co je uvnitř jednotlivých scén precizním řezem, se na úrovni celku stává lehce zapomenutelnou machou.

Rozhněvaný muž opět potvrzuje Jasona Stathama coby jednoho z nejcharismatičtějších akčních herců, kterému stačí jen mlčky hledět - a už je králem situace. Přitom se hrdina hlavně zpočátku vtipně vysmívá chlapáctví, kterým je prosáklé jeho nové zaměstnání.

Jenže jakmile začneme skákat v čase a rozplétat zdánlivě zašmodrchaný labyrint skutků, které vedly k jeho nástupu do bezpečnostní agentury, pozornost uvadá.

V jádru je to přímočarý akční příběh o pomstě. Tvůrci se nás ale pokouší přesvědčit, že se v tom skrývá něco víc. Postupným dávkováním informací sice udržují diváky ve střehu, ale nakonec míří jen k poněkud cyničtější verzi známé zápletky o tragédii, která v protagonistovi probudí šelmu, jež se kvůli odplatě rozhodne vyhladit každého padoucha v okolí.

Rozhněvaný muž nejde cestou přímočarého tlaku na emoce jako třeba akční snímky s Liamem Neesonem. Ten se coby posmutnělý otec od rodiny, o kterou ho připravili padouši, zpravidla mění ve vraždící stroj, jemuž však z očí nemizí lidskost a bolest.

Citová stránka Rozhněvaného muže netěží ani ze série drobných omylů a zpackaných akcí, s nimiž se Ritchieho hrdinové vypořádávali dříve. Vše se děje chladnokrevně a má to svůj smysl. Neboť se ukáže, že ta biblická spravedlnost, propsaná už do anglického názvu filmu Wrath of Man, a pojmenování jednotlivých kapitol neleží v protagonistových rukou. Boží trest už přišel a nyní sledujeme jeho následky, které nemá moc nic zvrátit.

Triky pro Rozhněvaného muže připravilo české studio MagicLab. Tým Michala Křečka vyrobil všech 435 vizuálních efektů. | Video: Vertical Ent.

Jenže celá skládanka není až tak promyšlená. Dříve byli Ritchieho hrdinové absurdní či směšní, trochu karikatury, ale divák si je snadno zamiloval. Nyní motivace některých působí spíš béčkově legračně.

Nadsázka se vytratila, tempo polevilo a velké drama to stejně není. Jen obyčejná, solidní, zapomenutelná žánrovka, která odsýpá, pobaví, potěší akcí, ale čím víc se blíží ke konci, tím víc toho říká o přehnaně sebevědomém filmaři. Tentokrát se v režijní židli usadil až příliš pohodlně.