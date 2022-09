Benátský festival vyhrál film o opioidové krizi, uspěli také Blanchettová a Farrell

Hlavní cenu Zlatého lva na Benátském filmovém festivalu tuto sobotu večer obdržel dokument americké režisérky Laury Poitrasové nazvaný All the Beauty and the Bloodshed. Ohlíží se za aktivistickou kampaní fotografky Nan Goldinové, která se vyléčila ze závislosti na léku OxyContin a docílila toho, že s jeho výrobcem, rodinou Sacklerových, zpřetrhala vazby světová muzea.

