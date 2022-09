Už tě nemám rád. Hvězdy filmu V Bruggách se v novince přestanou kamarádit

Poprvé od svého slavného, 14 let starého filmu V Bruggách režisér a dramatik Martin McDonagh spolupracoval s herci Colinem Farrellem a Brendanem Gleesonem. Oba účinkují v jeho novince nazvané The Banshees of Inisherin, kterou tento týden představili na benátském festivalu.

Šestačtyřicetiletý držitel Zlatého glóbu Farrell se s režisérem už dávno předběžně domluvil na další spolupráci s tím, že pokud mu nápad nesedne, bude mít možnost odmítnout. Přesto si Farrell nedokáže představit, že by se mu nezamlouvalo cokoliv, co McDonagh napsal. "Je to mimořádný autor. Vždycky mnou psychicky i emocionálně hluboce otřese, jaké dokáže vymyslet světy a postavy," říká Farrell pro agenturu AP.

Nový film nazvaný The Banshees of Inisherin se odehrává roku 1923, tedy během irské občanské války, na fiktivním odlehlém ostrově u západního pobřeží Irska. Vypráví o dlouholetých kamarádech: mlékaři Pádraicovi, kterého hraje Farrell, a houslistovi Colmovi v podání Brendana Gleesona, právě když se ten druhý rozhodne přátelství ukončit.

Stárnoucí Colm usoudil, že Pádraic je nudný a že než aby s ním dál ztrácel čas, bude se víc věnovat hudbě. Kamarád však rozhodnutí nechápe. Ze všeho nejraději chodil do hospody s Colmem. Ten si však teď od něj sedá co nejdál a nechce s ním už prohodit ani slovo. Když to Pádraic zkusí poněkolikáté, Colm vyřkne hrozivé ultimátum, které příběh posune do jiné roviny.

"Na ostrově je těžké se s někým přestat vídat," komentuje to Colin Farrell. Svou postavu připodobňuje k oslovi, s nímž stejně jako s krávami mlékař Pádraic žije pod jednou střechou ještě se svou neprovdanou sestrou Siobhán.

Tu ztvárnila Kerry Condonová. Čtvrtou důležitou postavu, trpícího mladíka Dominica, hraje Barry Keoghan. Oba se snaží Pádraicovi pomoct, aby s Colmem obnovil přátelství.

"Pádraic je svým způsobem nevinný. Nedokáže pochopit, proč ho kamarád po tolika letech odstřihnul. Úplně jím to otřese. Měl krásný život a Colm mu ho zbořil," přibližuje Colin Farrell.

Film The Banshees of Inisherin uvedou česká kina 26. ledna příštího roku. | Video: Searchlight Pictures

Představiteli druhé hlavní role Brendanu Gleesonovi se líbí, že snímek svěže pohlíží na přátelství mezi muži. Přestože se odehrává ve 20. letech minulého století, téma pojímá moderně. "Samozřejmě je možné se ptát, zda by tehdy dva muži o svých pocitech hovořili takhle otevřeně, bez zábran," poznamenává Gleeson.

Snímek napsal a režíroval také v Česku známý britský dramatik a filmař irského původu Martin McDonagh, jehož hry už roky uvádí například pražský Činoherní klub. Dvaapadesátiletý tvůrce V Bruggách nebo Tří billboardů kousek za Ebbingem novinku natáčel v Irsku, o čemž podle svých slov snil dlouho.

Štáb pracoval převážně na ostrově Inishmore, odkud pochází McDonaghův otec. Předtím autor s herci několik týdnů zkoušel ve městě Galway.

Podle deníku Guardian je film "morbidní černou komedií o toxické mužské pýše a ublíženosti", při jejímž sledování se divák mnohokrát zasměje, brzy mu však úsměv ztuhne na rtech. Snímek je pozoruhodný mimo jiné proto, že zatímco dospělí přátelství zpravidla nechávají spíš taktně vychladnout, tady se protagonisté chvílemi chovají jako kluci, poznamenává Guardian. "Jak ukončit přátelství, které je možná důležitější než manželství? Muži na to nejsou emocionálně vybaveni," tvrdí deník.

Časopis Thewrap.com novinku označuje za McDonaghův "nejtišší a v mnoha ohledech nejdojemnější film". Podle magazínu Variety má ze všech, které dosud natočil, nejblíž k autorově divadelní tvorbě. "Je tiše úchvatný a sžíravě, znepokojivě, občas nevázaně smutný," shrnuje Variety.

Na benátský festival se McDonagh vrátil poprvé od roku 2017, kdy tu získal cenu za scénář Tří billboardů kousek za Ebbingem. Ty později obdržely sedm nominací na Oscara, dvě proměnili herci Frances McDormandová a Sam Rockwell.

Novinka je jedním z 18 titulů, jež teď v Benátkách soutěží o hlavní cenu Zlatého lva. Vítěz bude znám v sobotu večer.