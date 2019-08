Obamovi vydali film na Netflixu. Vypráví, jak americkou automobilku přebrali Číňané

Bývalý americký první pár Barack a Michelle Obamovi za sebou mají filmový debut. Vyprodukovali dokumentární snímek z industriální oblasti státu Ohio, který měl včera premiéru na Netflixu. Podle recenzentů je podmanivý a přichází v pravý čas.

Snímek nazvaný American Factory vypráví, co se přihodilo, když čínská firma převzala zkrachovalou fabriku americké automobilky General Motors. Jde o první plod na několik let plánované spolupráce streamovací videotéky Netflix s produkční společností Higher Ground, kterou vloni založili právě bývalý americký prezident z let 2009 až 2017 Barack Obama a první dáma Michelle Obamová.

"Díky dobrému příběhu snáze pochopíte, jak žijí druzí. Může vám pomoci najít s nimi společnou řeč. Proto nás s Michelle zaujalo, o čem vypráví první film Higher Groundu," vysvětlil Obama na Twitteru.

Snímek zachycuje osudy tisíců dělníků, kteří pracovali v automobilce General Motors v Ohiu. O zaměstnání přišli v prosinci 2008 kvůli hospodářské krizi. Šest let nato některé z nich najala čínská firma Fuyao Glass, když ve stejné továrně začala vyrábět autoskla.

"American Factory popisuje, co se stane, když se po ekonomické stránce citlivá Amerika střetne s novou érou ambiciózní čínské expanze," uvádějí producenti. Podle nich film nejprve s humorem ilustruje střet americké a čínské kultury, než otevře závažnější témata, jako jsou nedostatečná bezpečnostní opatření při práci, nízké platy, spory kvůli zakládání odborů či hrozba další ztráty místa, tentokrát kvůli robotizaci a prodělkům, jichž firma dosahuje pod čínskými majiteli.

Deník Washington Post v recenzi konstatoval, že film American Factory ukázkově ilustruje cíle společnosti Higher Ground, tedy upozorňovat širší veřejnost na osudy lidí, kteří jinak nedostávají hlas.

"Chceme, aby ze sebe lidi vystoupili, aby zažili a pochopili životy těch druhých," říká Obama v propagačním videu Netflixu, kde hovoří s autory filmu Julií Reichertovou a Stevenem Bognarem.

Ti dříve získali nominaci na Oscara, před American Factory natočili několik titulů uvedených na nezávislých amerických festivalech Sundance či Telluride. Oba režiséři spolu žijí v Ohiu, o kterém snímek vypráví.

Film American Factory je od včerejška k vidění ve videotéce Netflix. | Video: Netflix | 02:41

Michelle Obamová jim v propagačním videu líčí, jaký dojem na ni udělal úvodní záběr dělníků na ploše továrny. "To je moje zázemí, jako by to bylo o mém otci," vzpomíná Obamová, jejíž otec kdysi v Chicagu pracoval v městské vodárně.

"Líbí se mi, že ten film nechává lidi, aby svůj příběh vyprávěli sami. American Factory není podané z nějaké názorové pozice nebo předem vybraného úhlu," pochvaluje si bývalá první dáma.

Americký list Los Angeles Times napsal, že film je "podmanivý". New York Times konstatovaly, že jde o "poctivou a politicky břitkou kroniku kapitalismu, propagandy, střetu hodnot a dělnických práv".

Web Vox.com zabývající se popkulturou označil snímek za "fascinující vhled do výzev, které před nás staví globalizace". A na stránkách Rotten Tomatoes, které fungují jako agregátor recenzí, film získal průměrné hodnocení 97 procent.

Firma Higher Ground uzavřela smlouvu, podle níž bude pro Netflix vyrábět, vybírat nebo dodávat obsah po dobu několika let. Výše kontraktu není známá.

V dohledné době Higher Ground uvede na Netflixu drama ze světa módy, seriál pro předškoláky zaměřený na zdravou výživu nebo adaptaci knihy Davida W. Blighta nazvané Frederick Douglass: Prophet of Freedom.

Jedná se o životopis jednoho z nejvýznamnějších černých Američanů a sociálních reformátorů 19. století Fredericka Douglasse, který uprchl z otroctví a začal prosazovat jeho zrušení. Kromě toho napsal několik knih, vydával vlastní noviny a hlásal rovnost všech bez ohledu na barvu pleti nebo jejich původ.

Knihu o Douglassovi, podle níž vzniká adaptace Netflixu, vloni vydal David W. Blight, letos získala Pulitzerovu cenu za nejlepší historické dílo.