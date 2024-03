Festival Respect bude věnovaný Schwarzenbergovi, kapely přijedou až z Mongolska

Sérii doprovodných koncertů pražského hudebního festivalu Respect zahájí 13. května v Paláci Akropolis Erwan Keravec s projektem 8 Pipers for Philip Glass. Všestranný bretaňský hráč na velké skotské dudy představí rané skladby žijícího klasika Philipa Glasse z roku 1969 v podání osmičlenného ansámblu složeného ze skotských a bretaňských dud a bombard, což jsou píšťaly příbuzné šalmaji.

Druhým účinkujícím zahajovacího večera bude finský pianista Aki Rissanen. Někdejší účastník sólových klavírních soutěží na švýcarském Montreux Jazz Festivalu představí kompozici pro zvláštní vynález zvaný omniwerk, v němž finští stavitelé spojili dva historické klávesové nástroje - violu organistu neboli geigenwerk, původně od Leonarda da Vinciho, a lautenwerk, což byla barokní klávesová loutna používaná za časů Johanna Sebastiana Bacha.

Letošní ročník nejznámějšího českého festivalu world music Respect bude věnován někdejšímu ministrovi zahraničí a prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi. Ten stál u zrodu akce na Pražském hradě v dobách, kdy dělal kancléře Václavu Havlovi. Schwarzenberg vloni zemřel, bylo mu 85 let.

V doprovodném programu festivalu dále ve čtvrtek 6. června opět v Paláci Akropolis vystoupí skupina Tamikrest s rockovou interpretací pouštního blues. Na stejném místě odehraje následující den dopolední koncert pro děti.

Hlavní část se však uskuteční až 15. a 16. června pod širým nebem na pražském ostrově Štvanice, kam se festival vrátí po dlouholeté pauze. Vystoupí deset kapel z deseti zemí. Z Izraele přijedou Voices of Yemen, kteří představí starobylé židovské rituály z jemenské pouště v produkci amerického basisty Shanira Ezry Blumenkranze.

Hypnotické basové riffy zkombinuje s dubem, punkem a dalšími vlivy průkopník globální hudby Jah Wobble. Pětašedesátiletý anglický baskytarista proslul jako spolutvůrce kapely Public Image Ltd, u jejíhož zrodu stál s Johnem Lydonem. Později spolupracoval s producentem Brianem Enem nebo krautrockovými Can. Do Prahy přijede se svou nejznámější sestavou Invaders of the Heart, založenou v roce 1982.

Mongolská šestice Khusugtun, ve které figuruje i zpěvačka a hráčka na impozantní velkou citeru zvanou yat-kha, předvede syrové hrdelní zpěvy s polyfonií a rytmy cválajících koní.

Afriku budou reprezentovat egyptská kapela El Tanbura sestavená z řad vesničanů, rybářů i súfijských mystiků, dále malijská skupina Bamba Wassoulou Groove či marocké transovní rituály gnawa v podání kvarteta Lifting Spirits. Založil jej Justin Adams, také českému publiku dobře známý někdejší kytarista Roberta Planta.

Z Balúčistánu, křižovatky kultur na pomezí Pákistánu a Íránu, přicestuje do Prahy hudebník Ustad Núr Bachš, donedávna známý jen z lokálních nahrávek a filmových dokumentů. Jeden pakistánský muzikolog procestoval tisíc kilometrů, aby Bachše, jehož adresa byla neznámá, vyhledal.

Tradiční estonskou citeru kannel návštěvníkům Respectu představí mladé estonské písničkářky, které vystupují pod hlavičkou Duo Ruut. Na citeru hrají čtyřručně tvářemi proti sobě, přičemž vedle prstů používají paličky i smyčce nebo perkusivně tepou na korpus nástroje.

Hudbu z tureckého Kurdistánu uvede nositel ceny německé gramofonové kritiky Ali Dogan Gönültas, jenž strávil deset let etnografickými výzkumy ve svém domovském regionu na východě země.

Program dvoudenního festivalu doplní nadžánrové duo The Breath z britských ostrovů, které tvoří zpěvačka Ríoghnach Connolly a kytarista Stuart McCullum.

Pomyslnou tečkou za letošním ročníkem pak 5. září opět v Paláci Akropolis udělá světoznámá skupina Tinariwen z afrického Mali.

Přehlídka etnické hudby začala v 90. letech minulého století na Pražském hradě za éry Václava Havla. V posledních letech se Respect konal na Střeleckém ostrově, v parku Ladronka či naposledy na Rohanském ostrově. Jeho posláním je "seznamovat Čechy s jinou hudbou a rozbíjet stereotypy", napsalo vloni Aktuálně.cz. V minulosti festival uvedl například sestavu Taraf de Haidouks, guinejského zpěváka a hráče na koru Moryho Kantého, pákistánského rodáka Faize Aliho Faize či malijskou hvězdu Oumou Sangaré.