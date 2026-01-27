FAMU slaví 80 let, oslavy zahájí legendární žurnál Menzela a Chytilové

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) bude letos připomínat 80 let od svého vzniku různými akcemi. Cyklus pravidelných večerů v kině Ponrepo Best of FAMU nabídne projekce zaměřené na nejlepší tvorbu jednotlivých kateder školy.
Osmdesáté výročí od založení škola završí slavností v říjnu, informovala za FAMU Klaudie Osičková.
Cyklus v Ponrepu zahájí ve středu 28. ledna premiéra pásma FAMU o FAMU. Jedná se o reflexi školy očima studujících, a to napříč obdobími a společenskými kontexty, zejména ale z 50. a 60. let 20. století
Mezi uvedenými díly bude legendární kolektivní FAMU žurnál z počátku 60. let 20. století, a sice První občasník Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Karla Němce a dalších. Ukáže FAMU nejen jako školu, ale jako prostor pro každodenní setkávání, pro humor i pro konflikty.
Zvukový film o FAMU z roku 1969 zprostředkuje pohled do zákulisí i do povinností tehdejších budoucích filmařů nabídne. Projekci doprovodí diskuse s významnými osobnostmi. Budou mezi nimi režisér Václav Marhoul, kameraman Ivan Šlapeta nebo dokumentaristka Helena Třeštíková
„FAMU si napříč dekádami a dějinnými souvislostmi dokázala udržet roli místa, které studujícím nabízí zázemí pro svobodné tvůrčí myšlení a hledání nových uměleckých výrazů,“ řekl děkan David Čeněk.
Svou tvorbu chce FAMU představit domácímu i mezinárodnímu publiku také prostřednictvím distribuce. Premiéru mezinárodního a domácího distribučního pásma Best of FAMU 80 plánuje na říjen 2026. Kurátory projektu jsou členové vědecko-výzkumného týmu profesora Jiřího Voráče. Škola se bude také prezentovat na tuzemských filmových festivalech.
Další večery v Ponrepu se zaměří na díla z kateder režie, animace, střihu, dokumentu, audiovizuálních studií, produkce a zahraniční katedry FAMU International. Dva večery budou v režii sesterské divadelní a hudební fakulty pražské AMU.
Jako vrchol programu oslav chystá FAMU na 9. říjen multimediální akci v pražském prostoru Archa+. Celovečerní program nabídne výstavu, koncerty nebo projekce filmů a audiovizuálních děl.
Počátky FAMU sahají do roku 1946, dekret prezidenta Edvarda Beneše z 27. října toho roku zřídil „vysokou filmovou školu“. Zrodila se z ní dnešní FAMU, tedy Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Od té doby FAMU absolvovaly tisíce studentů včetně zahraničních. Z mnohých se stali slavní filmaři. Tři absolventi získali nejvyšší ocenění, cenu Americké filmové akademie, a sice režiséři Miloš Forman, Jiří Menzel a Jan Svěrák.
