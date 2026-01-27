Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

FAMU slaví 80 let, oslavy zahájí legendární žurnál Menzela a Chytilové

ČTK

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) bude letos připomínat 80 let od svého vzniku různými akcemi. Cyklus pravidelných večerů v kině Ponrepo Best of FAMU nabídne projekce zaměřené na nejlepší tvorbu jednotlivých kateder školy.

Akademie múzických umění (AMU), filmová fakulta (FAMU)
Pražská Akademie múzických umění (AMU) byla zřízena před 70 lety 27. října 1945 jedním z dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Na snímku z 16. října je budova filmové fakulty (FAMU).,Image: 668309053, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / Krumphanzl MichalFoto: Krumphanzl Michal
Reklama

Osmdesáté výročí od založení škola završí slavností v říjnu, informovala za FAMU Klaudie Osičková.

Cyklus v Ponrepu zahájí ve středu 28. ledna premiéra pásma FAMU o FAMU. Jedná se o reflexi školy očima studujících, a to napříč obdobími a společenskými kontexty, zejména ale z 50. a 60. let 20. století

Související

Mezi uvedenými díly bude legendární kolektivní FAMU žurnál z počátku 60. let 20. století, a sice První občasník Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Karla Němce a dalších. Ukáže FAMU nejen jako školu, ale jako prostor pro každodenní setkávání, pro humor i pro konflikty.

Zvukový film o FAMU z roku 1969 zprostředkuje pohled do zákulisí i do povinností tehdejších budoucích filmařů nabídne. Projekci doprovodí diskuse s významnými osobnostmi. Budou mezi nimi režisér Václav Marhoul, kameraman Ivan Šlapeta nebo dokumentaristka Helena Třeštíková

Reklama
Reklama

„FAMU si napříč dekádami a dějinnými souvislostmi dokázala udržet roli místa, které studujícím nabízí zázemí pro svobodné tvůrčí myšlení a hledání nových uměleckých výrazů,“ řekl děkan David Čeněk.

Svou tvorbu chce FAMU představit domácímu i mezinárodnímu publiku také prostřednictvím distribuce. Premiéru mezinárodního a domácího distribučního pásma Best of FAMU 80 plánuje na říjen 2026. Kurátory projektu jsou členové vědecko-výzkumného týmu profesora Jiřího Voráče. Škola se bude také prezentovat na tuzemských filmových festivalech.

Další večery v Ponrepu se zaměří na díla z kateder režie, animace, střihu, dokumentu, audiovizuálních studií, produkce a zahraniční katedry FAMU International. Dva večery budou v režii sesterské divadelní a hudební fakulty pražské AMU.

Související

Jako vrchol programu oslav chystá FAMU na 9. říjen multimediální akci v pražském prostoru Archa+. Celovečerní program nabídne výstavu, koncerty nebo projekce filmů a audiovizuálních děl.

Reklama
Reklama

Počátky FAMU sahají do roku 1946, dekret prezidenta Edvarda Beneše z 27. října toho roku zřídil „vysokou filmovou školu“. Zrodila se z ní dnešní FAMU, tedy Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Od té doby FAMU absolvovaly tisíce studentů včetně zahraničních. Z mnohých se stali slavní filmaři. Tři absolventi získali nejvyšší ocenění, cenu Americké filmové akademie, a sice režiséři Miloš Forman, Jiří Menzel a Jan Svěrák.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alan Alda
Alan Alda
Alan Alda

Hvězda seriálu M.A.S.H. slaví devadesátiny. Alda přitom chtěl být hlavně spisovatelem

Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato životní role mu vynesla šest Zlatých glóbů a několik televizních cen Emmy za herectví i scénáře, úspěch mu umožnil psát a točit vlastní scénáře.

Ilustrační foto Aktuálně.cz
Ilustrační foto Aktuálně.cz
Ilustrační foto Aktuálně.cz

Život dražší než v Praze. Ve městě na severu Čech jsou náklady vyšší než v metropoli

Domácí rozpočty zatěžuje řada plateb, které zůstávají tak trochu ve skrytu. Přitom na nich nelze ušetřit změnou dodavatele, jsou to totiž poplatky za služby, které svým obyvatelům zajišťují města. Čtyřčlenná rodina za ně ročně zaplatí částku zhruba odpovídající celé jedné měsíční mzdě. Datová redakce Aktuálně zjistila, ve kterém z velkých měst je tato suma nejvyšší.

Reklama
Kurdové vyháněli radikály ze Sindžáru. Města na zásobovací trase Islámského státu
Kurdové vyháněli radikály ze Sindžáru. Města na zásobovací trase Islámského státu
Kurdové vyháněli radikály ze Sindžáru. Města na zásobovací trase Islámského státu

Humanitární pomoc OSN dorazila do obléhaného kurdského města Kobani

Konvoj OSN s humanitární pomocí v neděli vyložil zásoby v obléhaném kurdském městě Kobani na severu Sýrie, napsala dnes agentura AP. Jde o první konvoj s pomocí, který do oblasti dorazil od vypuknutí bojů mezi syrskými provládními silami a prokurdskými Syrskými demokratickými silami (SDF) na začátku ledna.

Reklama
Reklama
Reklama