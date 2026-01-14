Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Animovaný film En, ten, týky! české studentky FAMU bude soutěžit na Berlinale

ČTK

Na filmovém festivalu Berlinale bude mít premiéru krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové.

Berlinale
BerlinaleFoto: X00320
Reklama

Film, který je prvním profesionálním snímkem absolventky FAMU, vznikl v česko-slovenské koprodukci. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci distribuční firmy Cinefila.

Film bude uveden 18. února v soutěžní sekci Berlinale Generation Kplus. Snímek inspirovaný antickou mytologií a minojskými freskami vypráví příběh chlapce Yia, který je synem řeckého boha a zápasí se svou odlišností.

„En, ten, týky! jsou prvním filmem, který jsem vytvořila cíleně pro děti. Po dlouhém a tíživém procesu vzniku mého předchozího filmu Sestry jsem cítila potřebu další projekt odlehčit, přenést do něj více humoru, energie a vytvořit svět, který není prázdný, ale pulzuje životem,“ řekla Szelesová.

Související

Szelesová absolvovala katedru animace na FAMU s filmem Sestry, který vznikl ve spolupráci s producentkou Kristinou Husovou a její společností Pure Shore. Film měl premiéru v roce 2021 na festivalu ve francouzském Annecy. Získal 13 mezinárodních ocenění a byl uveden na zhruba 60 festivalech ve 30 zemích.

Reklama
Reklama

Loni byl na Berlinale uveden animovaný film Kámen osudu režisérky Julie Černé, za kterým stála stejná produkční společnost. Bylo to poprvé po deseti letech, kdy se český snímek dostal do soutěže krátkých filmů na tomto mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama