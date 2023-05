Bez dotací. Podnikatel s manželkou přestavěli elektrárnu na nové centrum umění

Z více než 100 let staré budovy bývalé elektrárny v trutnovské čtvrti Poříčí vzniklo nové centrum současného umění nazvané EPO1. Za desítky milionů korun jej vybudovali zdejší podnikatel Rudolf Kasper s manželkou. Ve velkém industriálním prostoru hodlají vystavovat především rozměrné sochy či objekty, jaké se do jiných českých galerií nevejdou.

Kasperovi centrum oficiálně zprovoznili před týdnem za účasti premiéra Petra Fialy a ministra kultury Martina Baxy, obou z ODS. Otevřeno má od středy do neděle, návštěvníci tu mohou vidět první tři výstavy.

"Chceme vytvořit kolekci současného českého sochařství, která tady dosud chybí. Budeme ji představovat na výstavách i v sochařském parku, který vznikne v areálu EPO1," shrnul další cíl Kasper v rozhovoru pro časopis Umění darovat. Za první rok by rád přilákal 50 tisíc návštěvníků.

Rozsáhlý objekt se nachází ve výrobním areálu společnosti Kasper Group, orientované na strojírenskou výrobu a zpracování dřeva. Víceúčelový pětipodlažní komplex v objektu z režného zdiva disponuje celkovou výstavní plochou v součtu 3400 metrů čtverečních, což se rovná zhruba polovině fotbalového hřiště. Nejvíc, okolo 2000 metrů čtverečních, zabírá bývalá původní generátorovna a turbínová hala s téměř dvacetimetrovým stropem.

"Součástí areálu je výstavní sál, v patře další prostor pro obrazy, grafiky, fotografie nebo 3D objekty," vyjmenovává Rudolf Kasper. Už nyní jako výstavní prostor slouží tři z pěti podlaží, ještě jiné prostory pro umění se nacházejí v podkroví. Na pozemku rovněž budou ateliéry výtvarníků. "V plánu je poslední etapa rekonstrukce včetně úpravy venkovních prostor pro open air expozice," doplňuje majitel.

Galerii s manželkou vybudovali z vlastních peněz, bez dotací či grantů. Areál od německého majitele zakoupili v roce 2011, původně s cílem rozšířit výrobu své strojírenské firmy. Když zjistili, že budova nesplňuje potřebné podmínky, rozhodli se ji zaplnit uměním, popsal server Czechcrunch.

Proměnu elektrárny z roku 1912, jež dříve sloužila pro výrobu ČKD Dukla, zadali projektantům z náchodského ateliéru Tsunami. "Stavbu jsme očistili od méně hodnotných stavebních vrstev a doplnili soudobé architektonické prvky," popisuje architekt Michal Ježek. S kolegy zachovali fasádu z lícových cihel, schodiště nebo ocelové sloupy. "Architektura objektu nesmí být dominantní, ale musí se stát důstojným pozadím vystavených děl," vysvětluje architekt.

EPO1 hodlá vystavovat současné umění i nadrozměrné sochy. Centrum by mělo být otevřeným prostorem. Počítá se s workshopy s umělci nebo studenty, stejně jako s akcemi pro školy.

"Rádi bychom, aby centrum navštívili všichni, kteří přijedou do Krkonoš nebo na Broumovsko. Sázíme také na postupné napojení na dálniční síť, která umožní přiblížení galerie směrem do Polska a do budoucna také Německa," věří Kasper.

Před více než 100 lety zdejší elektrárna dodávala elektřinu pro více než 60 měst a obcí. "Nyní by mohla mnohem větší část kraje, země i našeho kontinentu zásobovat špičkovým výtvarným uměním," avizoval majitel již před dvěma lety.

V turbínové hale by se měla objevit jedna výstava ročně. "V menších galeriích v budově bývalých rozvoden se budou výstavy střídat v rychlejším tempu. K vidění budou díla tuzemských i zahraničních umělců," doplňuje ředitel EPO1, jinak sám umělec Jan Kunze.

Dramaturgii má centrum naplánovanou do roku 2027, velké projekty pro turbínovou halu dokonce až do roku 2028.

Současná hlavní výstava se jmenuje Volume - akustická dimenze v současném sochařství. Zaměřuje se na vztah výtvarného umění se zvukem. "Všechny exponáty tady mají něco společného se zvukem. Buď ho vytváří, nebo ho nějak přetváří, případně ho nahrávají a různě s ním pracují," popsal ředitel galerie Kunze v České televizi.

Přehlídka obsahuje díla zhruba dvacítky umělců od Martina Janíčka po rakouského sochaře Josefa Baiera. Jako kurátor ji připravil Marcel Fišer.

Druhá výstava nazvaná Power Post Station se týká "konverze energie ve vizuálním umění současnosti". Podepsán je pod ní kurátor Jan Kudrna, zahrnuje díla Jakuba Nepraše nebo Adama Kašpara. Třetí přehlídka nazvaná Fresh Power se pak zaměřuje na sbírku galerie, která chce mapovat nejmladší generaci českých a slovenských sochařů.

V Česku jde o jeden z mála takových projektů, které vznikly z čistě soukromých peněz. Loni v únoru byla v někdejší transformační stanici na pražském Klárově otevřena galerie Kunsthalle. Tu vybudovala Nadace The Pudil Family, již založil bývalý spolumajitel společnosti Czech Coal Petr Pudil s manželkou.

Další podobnou soukromou institucí jsou pražské Centrum současného umění DOX, které existuje od roku 2008, nebo 8smička v Humpolci.

Vznik skupiny Kasper Group spadá do roku 1990. Podniká zejména v zakázkové strojírenské výrobě, vyrábí tlakové a netlakové nádoby nebo krovy a dřevěné nosné konstrukce. Do holdingu spadají firmy Kasper Kovo, dřevařský podnik Kasper.cz nebo dopravní společnost Kasper Transport.

Roční obrat skupiny se pohybuje na úrovni jedné miliardy korun. Dává práci přibližně 450 lidem, patří tak mezi největší zaměstnavatele v regionu. Zakladatel firmy Rudolf Kasper s manželkou Renatou byli už v 90. letech minulého století sponzory místního festivalu Trutnovský podzim nebo přehlídky Jazzinec.

Dnes jejich skupina spolupracuje například se sochařem Michalem Gabrielem, vytvořila několik jeho soch z ocelových nerezových lamel. Tímto způsobem vznikly kupříkladu ocelový žralok, ocelový lev či 3,5 metru vysoká socha jezdce na koni, která se objevila na trutnovském náměstí. Sochy Michala Gabriela i Čestmíra Sušky se dnes nacházejí i před zrekonstruovanou elektrárnou.