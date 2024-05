Donald Glover alias Childish Gambino přijede do Prahy. Bude rapovat v O2 areně

Poprvé do Česka přijede populární americký herec, komik a raper Donald Glover. Držitel pěti cen Grammy a dvou Zlatých glóbů se pod svým rapovým pseudonymem Childish Gambino představí 12. listopadu v pražské O2 areně. Koncert oznámil v den, kdy vydal přepracovanou verzi svého staršího alba, na němž hostují zpěvačka Ariana Grande nebo raper 21 Savage.

Akci pořádá agentura Fource, vstupenky v cenách od 1890 korun bude od pátku možné koupit v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Jako předskokanka vystoupí zpěvačka a raperka Amaarae.

Čtyřicetiletého Donalda Glovera poznala širší veřejnost nejprve coby herce. Účinkoval ve filmech Marťan nebo v superhrdinském Spider-Man: Homecoming, ztvárnil mladého Landa Calrissiana ve Solo: Star Wars Story, kromě toho namluvil Simbu v anglické verzi Lvího krále z roku 2019. Letos byl hlavní hvězdou televizního seriálu Mr. & Mrs. Smith.

Největší herecký ohlas ale Gloverovi přinesl televizní seriál Atlanta, který mu vynesl dva Zlaté glóby i dvě sošky Emmy. Glover ho vytvořil, ujal se role hlavního hrdiny a spoustu epizod sám režíroval. Poslední čtvrtá řada měla premiéru předloni. "Jde o vtipný, chytrý, zneklidňující ponor do americké duše a jejích černých zákoutí. Z ní nejen metropole amerického státu Georgie, ale celé USA vycházejí jako podivný, surreálný, přitom tak skutečný přízrak," napsalo o seriálu Aktuálně.cz, podle nějž je Gloverův humor stejně ostrý, ironický, často pichlavý nejen k většinově bílému obyvatelstvu USA, ale také k afroamerickým protagonistům.

Do Prahy nicméně Donald Glover letos nepřijede jako herec, nýbrž se svým rapovým alter egem Childish Gambino. Pod tímto jménem debutoval roku 2011 deskou Camp. Zřejmě na vrcholu se ocitl sedm let nato s trackem This Is America, který mu vynesl čtyři ceny Grammy a v němž se vyjadřoval k násilí, xenofobii a předsudcích v USA.

Na začátku pandemie hudebník zveřejnil album 3.15.20, které nejprve vydal na webu, odkud ho ale po 12 hodinách smazal. Později se s pozměněným pořadím a jmény písní objevilo na běžných digitálních platformách. "Výraznou část desky tvoří různorodé kompozice, v nichž producent střídá nálady a přístupy, remixuje zvuk chvíli na hranici snesitelnosti, aby ho pak vystřídal chytlavou, jemně podanou melodií. Je tu současné R&B, rap, umělohmotné syntezátory, funková rytmika, zajímavě poskládané harmonie, silné melodie i texty, které nepodlézají ani nevtipkují," napsal o něm kritik Honza Vedral.

Nyní se Childish Gambino k téže nahrávce vrátil. Toto pondělí publikoval její aktualizovanou verzi pod názvem Atavista, uvedl server Pitchfork.com. "Je to dokončená verze 3.15.20, které jsem vydal před čtyřmi roky," upřesnil hudebník na sociální síti X. "Nové album Childishe Gambina bude následovat v létě," dodal. V tomto případě by se mělo jednat o soundtrack k chystanému filmu nazvanému Bando Stone & The New World.

