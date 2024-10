Do Prahy přijíždí Bob Dylan. Lidé se na koncertech musí obejít bez mobilů

Na tři koncerty amerického písničkáře Boba Dylana, který vystoupí od pátku 4. do neděle 6. října v pražské hale O2 universum, zbývají už jen poslední vstupenky. Vystoupení budou součástí turné k jeho zatím poslední studiové desce Rough & Rowdy Ways z roku 2020.

"Koncerty jsou výjimečné zákazem používání mobilních telefonů, které mohou nahrávat audio a video. Budou se dávat do speciálních látkových pouzder a majitel je v průběhu vystoupení nemůže použít," upozorňuje Ondřej Pojzl z pořádající agentury Live Nation. Kapsu s telefonem si návštěvníci koncertu mohou kdykoli odemknout, pokud se ze sálu přemístí do vyhrazeného a označeného prostoru v hale. Vstupenky si ale musí přinést vytištěné na papíře, aby se dostali až dovnitř do sálu ke svým místům na sezení.

Třiaosmdesátiletý Dylan v Praze zahájí další část turné, na něž vyrazil v roce 2021. Odsud zamíří do Německa, Francie, Lucemburska a Velké Británie.

Poprvé se Bob Dylan v Česku představil před třemi desítkami let. 16. července 1994 zahrál v naplněné hokejové hale na pražském Výstavišti. Naposledy vystoupil v české metropoli před pěti lety. V zaplněné Lucerně tehdy odehrál tři komorní koncerty, na nichž zazněly staré hity v nových aranžmá i skladby z předešlé autorské desky Tempest, vydané roku 2012.

Vystoupení končila těžko rozpoznatelnou verzí hitu Blowin' in the Wind, která kromě slov neměla příliš společného s originálem z roku 1962. V nových úpravách zazněly také skladby Highway 61 Revisited nebo Like a Rolling Stone.

Návštěvníci Dylanových koncertů se musí připravit na to, že umělec komunikuje výhradně prostřednictvím hudby a vůbec nepromlouvá k publiku.

Naposledy v Praze se doprovázel na klavír, několikrát sáhl po typické foukací harmonice, ale na kytaru z počátků jeho kariéry nedošlo.

Dylan, který se narodil v květnu 1941, patří k nejvlivnějším kulturním osobnostem. Jeho význam dávno překročil hranice hudby. Za více než šedesátiletou kariéru napsal přes 600 písní a celosvětové prodal přes 125 milionů desek. Jako první rocker získal Pulitzerovu cenu, v roce 2016 přidal i Nobelovu cenu za literaturu.

Dosud vydal přes čtyřicítku alb, na pódiích se setkal například s písničkářkou Joni Mitchell či zpěvačkou Joan Baez. Mnohé z jeho písní se dočkaly coververzí. Prodělal několik stylových proměn, začínal jako folkař, poté se k nelibosti části příznivců postavil do čela elektrifikované rockové kapely.

Zatím poslední nahrávku Shadow Kingdom zveřejnil Dylan vloni. Jde o soundtrack ke stejnojmennému stylizovanému koncertnímu filmu, jímž se vrátil k některým svým méně známým písním.

Po několikaletém odkladu způsobeném pandemií koronaviru a hollywoodskou stávkou se zároveň do kin pomalu blíží celovečerní hraný film o Dylanovi. Jmenuje se A Complete Unknown a režisér James Mangold jej zaměřil na hudebníkovou ranou éru v 60. letech, kdy s 16 dolary v kapse přijel stopem z Minnesoty do New Yorku, aby se setkal se svým folkovým hrdinou Woodym Guthriem a prorazil jako písničkář. Dylana ztvární populární mladá filmová hvězda Timothée Chalamet. Autoři už vydali první trailer, premiéru v USA bude novinka mít 25. prosince.

Video: Trailer z filmu A Complete Unknown