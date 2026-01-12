Přeskočit na obsah
12. 1. Pravoslav
Divadlo

Zemřela baletka Miroslava Pešíková. Byla držitelkou Thálie za celoživotní mistrovství

ČTK

V neděli 11. ledna zemřela bývalá sólistka baletu Národního divadla Miroslava Pešíková. Bylo jí 79 let. O úmrtí informovalo na svém webu Národní divadlo. Pešíková v roce 2023 obdržela cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

Miroslava Pešíková
V neděli 11. ledna 2026 zemřela bývalá sólistka baletu Národního divadla Miroslava Pešíková (na snímku z 30. září 2023).Foto: Profimedia
Pražská rodačka Pešíková absolvovala taneční oddělení pražské konzervatoře a poté v roce 1966 nastoupila jako členka baletu Národního divadla. Pět let poté se stala sólistkou, kterou byla 28 let. Za své výkony získala řadu ocenění. "S první českou scénou spojila celý svůj umělecký život, během něhož se vyprofilovala jako mimořádná interpretka klasického i dramatického repertoáru a zanechala výraznou stopu také jako pedagožka," uvedlo divadlo.

V Národním divadle ztvárnila řadu stěžejních rolí tradičního repertoáru, byla obsazována i do postav kontrastních a často představovala záporné charaktery. V seznamu rolí v archivu Národního divadla je pod jejím jménem 47 titulů.

Po odchodu z Národního divadla byla baletní mistryní v Divadle J. K. Tyla v Plzni a vyučovala na Soukromé taneční konzervatoři v Praze.

