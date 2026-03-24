Svěrák i na prahu devadesátky hraje v divadle. Snaží se, aby fungovalo i bez něj

Scenárista a herec Zdeněk Svěrák i na prahu devadesátky stále účinkuje v Divadle Járy Cimrmana, i když o něco méně než dříve a v některých rolích už má alternaci. Snaží se, aby legendární divadlo bezmála 60 let od svého vzniku dokázalo fungovat i bez svých zakladatelů. Svěrák to řekl v rozhovoru s ČTK.
Životní jubileum oslaví v sobotu 28. března s mnoha příznivci a gratulanty symbolicky na domovské scéně, s níž je od jejího vzniku na konci 60. let neodmyslitelně spjatý.
Svěrák se podle svých slov cítí pořád dobře a stále hraje. Například v pondělí ve Světlé nad Sázavou nechyběl v představení Švestka, kde účinkuje jako vechtr ve výslužbě Přemysl Hájek.
„Hraju teď 10 představení místo 16 v minulosti. Pořád si to užívám. Objevuju se ve všech komediích, ale v některých už mám alternaci: Miroslava Táborského, Vojtěcha Kotka nebo Ondřeje Vetchého,“ uvedl Svěrák. „Potřebovali jsme inteligentní herce, kteří pochopí, že by neměli vynikat svojí profesionalitou, ale schopností včlenit se mezi nás, neškolené samouky. My otcové zakladatelé, myslím tím Miloně Čepelku a sebe, se snažíme, aby divadlo dokázalo hrát i bez nás,“ dodal.
Svěráka neustále překvapuje, že na představení Divadla Járy Cimrmana už nechodí jeho vrstevníci, ale generace jeho dětí a vnoučat. A že humor vytvořený v době, kdy tito diváci ještě nebyli na světě, stále funguje.
Svěrák také píše další knihu povídek. „Už nemám tolik nápadů jako kdysi, takže jich mám jenom pět. Ale možná, že tu knížku doplním něčím, co nebudou povídky, ale nechám si pro sebe, co to bude,“ uvedl.
Vyjadřuje se dál i k politické situaci. V sobotu na shromáždění spolku Milion chvilek na pražské Letné varoval před změnami ve financování České televize a Českého rozhlasu, které chce zavést vládní koalice. „Nejde, abych se podobných akcí účastnil často. Ale je doba, kdy se láme chleba, a já bych si vyčítal, kdybych tam nebyl a neřekl, co si o tom myslím,“ uvedl.
Devadesáté narozeniny oslaví v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Slavnostní večer se bude díky přímému přenosu Radiožurnálu promítat současně ve více než stovce kin po celé zemi. Program se mimo jiné vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v 60. letech v rozhlase začínal.
„Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ poznamenal Svěrák.
Po učitelských začátcích nastoupil Svěrák do Československého rozhlasu, kde se právě v pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka zrodila fiktivní postava českého génia Járy Cimrmana. Společně s již zesnulým Ladislavem Smoljakem napsal všech 15 her divadla a také scénáře několika již kultovních filmů. Film Kolja podle jeho scénáře, kde hrál a který režíroval jeho syn Jan, dostal Oscara. Řada písniček pro děti i dospělé, které napsal s Jaroslavem Uhlířem, zlidověla. Loni prezident Petr Pavel ocenil Svěráka Řádem bílého lva, nejvyšším českým vyznamenáním.
Důvěra v českou ekonomiku letos v březnu opět stoupla, meziměsíčně se zvýšila o jeden bod na hodnotu 102,1 bodu. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra rostla u podnikatelů i spotřebitelů. K nárůstu mezi podnikateli pomohlo zvýšení důvěry v obchodě a průmyslu. Meziročně důvěra vzrostla o 2,6 bodu díky nárůstu mezi podnikateli i spotřebiteli.
Německá policie v úterý podnikla rozsáhlou razii v souvislosti se zářijovým žhářským útokem, který připravil na jihovýchodě Berlína na 60 hodin o elektřinu na 50 tisíc lidí. Podle deníku Die Welt prohledávají policisté objekty v Berlíně i dalších spolkových zemích, které jsou spojené s anarchistickou skupinou. Podobný útok v lednu připravil o elektřinu a teplo na 100 tisíc lidí.
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v pondělí posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP.
Odvolání generální ředitelky Národní galerie Praha (NGP) Alicje Knastové podle odborářů prohloubilo nejistotu zaměstnanců a obavy o zachování nezávislosti této instituce. Vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vypsání transparentního výběrového řízení. Odborová organizace NGP to uvedla ve svém pondělním stanovisku, které zaslala ČTK.