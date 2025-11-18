Hudba

Baletní superstar Plisecká čelila šikaně komunistů. Vynikala technikou i smyslností

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Slavná ruská primabalerína Maja Plisecká se v baletním světě pohybovala po desetiletí. Stavěla na skvělé technice, oduševnělosti, temperamentu, a hlavně na ženské smyslnosti a eleganci. Odtančila většinu klasických rolí, tou nejslavnější se stala Umírající labuť. Narodila se před 100 lety, 20. listopadu 1925.
Maja Plisecká při slavnostním zahájení výstavy věnované jejímu výročí v Moskvě 15. listopadu 2005.
Maja Plisecká při slavnostním zahájení výstavy věnované jejímu výročí v Moskvě 15. listopadu 2005. | Foto: Profimedia.cz

Plisecká jako umělecky nekonformní a aristokratická bytost čelila dříve šikaně sovětského komunistického režimu a svůj mimořádný talent prosazovala jen s obtížemi. Odmítala emigraci a půl století byla hvězdou moskevského Velkého divadla a tím de facto jednou z baletních světových superstar.

Po jejím skonu řekl známý básník Jevgenij Jevtušenko, že Plisecká v roce 1968 protestovala proti vyslání sovětských vojsk do Československa. Připomněl, že svobodomyslná Plisecká měla velký vliv na svého manžela, hudebního skladatele Rodiona Ščedrina (zemřel letos v 92 letech), který býval velkým komunistou a stranickým kádrem. "Ona byla jiný typ člověka. Na mnohé věci se dívala jinak (než Ščedrin)," řekl básník, scenárista a režisér Jevtušenko.

Moskevská rodačka Plisecká pocházela z rozvětvené židovské rodiny původem z Litvy. Dětství prožila na arktickém souostroví Špicberky, kde byl její otec ředitelem uhelných dolů. Když jí bylo 13 let, bolševici jejího otce zastřelili po vykonstruovaném procesu. Matka, herečka němého filmu, zažila prostředí gulagu a poté vyhnanství v Kazachstánu.

S baletem začala v devíti letech a o dva roky později již stála na prknech moskevského Velkého divadla. V roce 1943 ukončila studia na choreografickém institutu a byla přijata jako sólistka "nejlepšího divadla na světě", jak s láskou hovoří o Velkém divadle. Vedení divadla jí ale nebylo nakloněno, osudy jejích rodičů i židovský původ vykonaly své. Slavnou dvojroli Odetty a Odilie v Čajkovského baletu Labutí jezero, která se pak stala její životní rolí, tančila poprvé v roce 1947.

Šikana a ponižování ze strany režimu představovaly odvrácenou stránku života výjimečné umělkyně. Plisecká byla sledována, dlouho se nemohla podívat na Západ. Štěstí v osobním životě v temné době znamenala svatba s hudebním skladatelem Rodionem Ščedrinem.

Mezinárodní kariéra Plisecké začala až v roce 1959, kdy na přímluvu samotného Nikity Chruščova hostovala v New Yorku. Na své pouti po celém světě se setkala s mnohými šéfy států. Její první zahraniční cesta však vedla v roce 1947 do Československa. "Když slyším slovo Praha, mám vždy velmi příjemný pocit…" vzpomínala později. Naposledy předvedla své mistrovství v ČR v roce 1996, ve svých jedenasedmdesáti letech.

Související

Hvězdný choreograf Ratmanskij končí v New Yorku. Rusové ho kvůli válce vyzmizíkovali

Kevin McKenzie, Alexej Ratmanskij, detail

Kromě Odetty a Odilie patřil k nejslavnějším rolím Plisecké Kitri v baletu Don Quijote, Zarema v Bachčisarajské fontáně, hlavní role v Raymondě Alexandra Glazunova nebo Carmen v choreografii Kubánce Alberta Alonsa v baletním opusu, který úpravou hudby z Bizetovy Carmen vytvořil její manžel Ščedrin. A potom hlavně Umírající labuť na hudbu Camilla Saint-Saense v choreografii Michaila Fokina. "Já sama jsem mnohokrát sledovala každodenní pohyby labutí…, abych pochopila fyziologické zákonitosti těchto krásných ptáků. Nebylo to jednoduché - po každém představení jsem byla maximálně vyčerpaná," řekla k tomu.

Postupně však Plisecké klasika přestávala stačit a v 70. letech se začala věnovat i tvorbě choreografií - prvním výsledkem byla Anna Karenina na Ščedrinovu hudbu. Spolupracovala také se světovými choreografy Mauricem Béjartem a Rolandem Petitem. Béjart dokonce přímo pro Pliseckou vytvořil několik baletů. V roce 1983 převzala na dvě sezony vedení baletu Římské opery, v letech 1987-1990 vedla balet Národního divadla v Madridu.

O svém životě mnohé vypověděla v autobiografii Já, Maja (1991), která se však nesetkala s jednoznačným nadšením. Jejím kritikům vadilo, že jako sovětská celebrita za totalitního režimu tak moc netrpěla a na rozdíl od svých kolegů Michaila Baryšnikova či Rudolfa Nurejeva také nezvolila emigraci. Prý se bála odplaty a důvodem byla také láska k Velkému divadlu a manželovi, který by prý nikdy odejít nedokázal.

V posledních letech cestovala po světě a mimo jiné bojovala za práva žen. Střídavě žila v USA, v Mnichově nebo v litevském Trakai. Zemřela 2. května 2015 ve věku 89 let v Mnichově.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Václavském náměstí v Praze začal tradiční Koncert pro budoucnost

Na Václavském náměstí v Praze začal tradiční Koncert pro budoucnost

Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Hudebník Konrád slavil na Blues Alive. Jeho harmonika zní na albech Pražského výběru

Hudebník Konrád slavil na Blues Alive. Jeho harmonika zní na albech Pražského výběru
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah labutí jezero balet Moskva výročí

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Alcaraz má zlomené srdce, proti Česku nenastoupí. Před Lehečkou a spol. je obří šance

Alcaraz má zlomené srdce, proti Česku nenastoupí. Před Lehečkou a spol. je obří šance

Světová tenisová jednička Carlos Alcaraz se zranil na uplynulém Turnaji mistrů a nebude moci ve čtvrtek nastoupit proti českému týmu.
Aktualizováno před 9 minutami
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

ŽIVĚ
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
Ať vás zuby o víkendu radši nebolí. Nový plán pohotovostí provází totální chaos

Ať vás zuby o víkendu radši nebolí. Nový plán pohotovostí provází totální chaos

Pojišťovny nevědí, jak lidem zajistí zubní pohotovost. Od ledna to budou mít na starost místo krajů. Šmucler: "V normálních zemích to garantuje stát."
před 1 hodinou
Katastrofa, hanba, největší debakl v historii. Slováci těžce koušou návrat do reality

Katastrofa, hanba, největší debakl v historii. Slováci těžce koušou návrat do reality

Škriniar a spol. snili o přímém postupu na MS, po výbuchu 0:6 s Německem ale budou muset o šampionát ještě zabojovat v play off.
před 1 hodinou

Černá díra na peníze i skrytý poklad. Kytky pod komínem jako malý zázrak Děčína

Černá díra na peníze i skrytý poklad. Kytky pod komínem jako malý zázrak Děčína
Prohlédnout si 51 fotografií
Když Radka s Honzou mluví o svém podniku Kytky pod komínem, je v jejich hlase slyšet zvláštní směs nadšení a únavy. Příběh jejich kavárny a malého ubytování ve stylu B&B je totiž výsledkem nejen fyzické práce, ale i velké životní odvahy — odvahy pustit se znovu do něčeho, co už jednou museli uzavřít.
"Kdysi jsme měli sen, že jednou otevřeme kavárnu. A asi před sedmi lety jsme jednu opravdu rozjeli. Taky tady v Děčíně. Jenže jsme měli malé děti a celkově to bylo složité," vzpomíná Jan Masojídek - vlastník IT firmy, kterého lákal svět gastra.
před 1 hodinou
Soud otevřel případ brutální vraždy v Olomouci, muži žalobkyně navrhla 18 let

Soud otevřel případ brutální vraždy v Olomouci, muži žalobkyně navrhla 18 let

Incident mezi bezdomovci se odehrál v noci z 19. na 20. května.
před 1 hodinou
Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka.
Další zprávy